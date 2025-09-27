明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

風雨後歎陽光料理 海鮮蔬菜交織清爽美味

【明報專訊】今個星期，超強颱風樺加沙成為香港人最關注的字詞。強風大雨、惡劣天氣，都把我們壓得透不過氣。來到周末，最渴望看見陽光、藍天、白雲，即使天氣不似預期，至少都想嘗一點色彩豐富，讓人看見開心又好味的美食吧！

在地中海沿岸流行的「陽光料理」（cuisine du soleil），應該很適合在今個周末品嘗。這種料理風格以新鮮海鮮和色彩豐富的蔬菜為主打，炮製出清爽宜人、層次豐富的味道。趁着假期，不妨到上環一家新開主打陽光料理的餐廳，探索一下這種活力滋味！

夜幕低垂，必列者士街的粉綠色餐廳門前漸漸熱鬧起來。推開綠色大門，悠揚音樂與柔和燈光交織，氣氛溫馨。吧台是最佳用餐位置，因為能近距離欣賞行政總廚Luca Marinelli和團隊的精湛手藝。這家新開的法國餐廳Salon des Refusés不僅名字有歷史典故，更以本地較少見的「陽光料理」為主題，把地中海沿岸的清爽鮮味帶到香港。

店名中文譯作「落選者沙龍」，背後蘊藏着一段藝術史。1863年，巴黎的沙龍拒絕展出大量學院派作品，有畫家向拿破崙三世抗議，最終獲得安排另闢房間展出，結果卻吸引上千人觀看。到1864年，印象派藝術家開始自己組織「落選者沙龍」，曾展出名作包括《草地上的午餐》（The Picnic）等。Luca深受這種不畏被主流拒絕、堅持創新的精神啟發，銳意用香港熟悉的食材，融入地中海的陽光料理，重新演繹出屬於香港的太陽滋味。

Luca來自米蘭北部小鎮Varese，他分享南法至意大利西部盛行陽光料理風格，常見於地中海沿岸城市，「是一種簡單的烹調手法，使用時令新鮮的海鮮和蔬菜入饌，經常搭配初榨橄欖油，講究新鮮和清爽」，Luca續說Soleil在法文中解作太陽，「這是太陽的料理，當太陽光照射，帶來光明、顏色和生命力，所以常用到一些鮮色的食材，例如紅色的番茄。」餐廳的燒馬友正好代表這種料理帶來的生命力。他從本地街市選購新鮮馬友，先以特製廚紙包裹熟成2天，令魚皮乾爽香脆，燒烤時只加鹽調味，保持魚肉原本的鮮味。魚皮朝下燒至香脆，配上由番茄、初榨橄欖油、青檸和檸檬汁組成sauce vierge的醬汁，以柑橘類帶出清新的味道，以減魚油膩，完美演繹陽光料理精髓。

人氣沙甸魚多士 鮮、嫩、爽、脆

Salon des Refusés的菜單設計同樣貫徹簡約精神。Luca與團隊曾自駕南法至意大利西部，邊走邊吃，務求還原地道風味。餐廳供應小吃、生鮮、熱葷、意粉及甜品約20道菜式，主打海鮮和蔬菜，每日額外有數道時令精選。店內最受歡迎的小吃是沙甸魚多士，他將日本沙甸魚浸於橄欖油中。「我跟一個日本朋友學習日式處理魚類的方法」，連廚刀亦是日本製。先後將油封番茄、蒜蓉蛋黃醬、西班牙鯷魚和油漬沙甸魚一同鋪在酸種麵包上，集鮮、嫩、爽、脆於一身，層次分明，尤其是沙甸魚肥美鮮甜，令人難忘，「因為當你放進口中，熱度會融解魚油，變得更鮮甜」，Luca笑說。鱈魚子抹醬（cod tarama）用法國蘿蔔或crouton烤長棍麵包塊蘸來吃，樸實無華，香濃鮮美。海膽多士賣相像海膽軍艦壽司，以北海道海膽、海帶牛油和青檸汁搭配布里歐多士，海膽鮮甜，多士香脆。又如金目鯛薄切刺身，配芒果醋及時令檸檬，酸爽清新，魚肉入口特別鮮嫩，原來Luca以日式「湯霜」手法處理，以熱水快速灼燙魚肉，再放入冰水之中，保持魚肉彈性和鮮味，防止魚油流失。

手工結他意粉 柴魚片妙添煙熏香

近年香港正值開心果甜品熱，Luca則顛覆常規，以開心果入饌。將新鮮北海道帶子與牛油烹調，之後放回帶子殼上，鋪上烤開心果連麵包糠，並加些檸檬汁提鮮。帶子的柔軟與開心果的香脆交織，果仁香甜更突出。意粉亦是Luca的拿手作，手工結他意粉（chitarra）結合小魷魚、辣肉腸、番茄醬和甜椒醬。意粉掛汁，隱約有股獨特鮮味，原來是來自煙熏海鮮湯。「我們製作魚湯時，會加一些柴魚片（鰹魚），帶來一種像煙熏的香味。」

家鄉蛋糕輕如雲朵 入口即融

品嘗過精彩的太陽料理後，便來到甜品環節。Luca帶來家鄉的torta aurora吉士海綿蛋糕，是米蘭逾200年老店Pasticceria Marchesi（現 Marchesi 1824）的經典蛋糕，以輕如雲朵而聞名。Luca分享童年時曾和父親到過Marchesi買蛋糕，那是一種屬於意大利人的慶祝蛋糕，他今次在店內還原，希望藉此為客人帶來慶祝的氣氛。Torta aurora每日新鮮製作，3層輕盈的海綿蛋糕夾着雲呢拿吉士，「蛋糕浸泡過糖漿會帶少許甜」。蛋糕呈鵝黃色，入口即融，輕如雲朵，散發出絲絲香甜。

Salon des Refusés

地址：中環必列者士街9號地舖

網址：www.salondesrefuses.com.hk

註：另加一，只接受電子支付

文：陳麗斯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

相關字詞﹕趁「熱」食

上 / 下一篇新聞