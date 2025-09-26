明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

平成幪面超人快閃上環

【明報專訊】「幪面超人，變身！」即使沒看過這部作品，也一定聽過這句台詞。《幪面超人》系列現已進入令和時代，但平成時代的多名幪面超人，如2000年登場的古迦，還有555、電王、W等，仍是許多人心目中的經典。今年是平成幪面超人誕生25周年，DGSQUARED在上環設立期間限定店，帶來多款平成系列新品。

限量超人555搪膠像 每座附收藏編號

當中最令人期待的，是幪面超人555銅像色搪膠半胸像，按照原作設定打造，從變身腰帶到流線形頭盔都細緻還原，全球限量130座，每座都附收藏編號，極具收藏價值！另一矚目之作，還有伙拍本地手工啤酒品牌合作推出的幪面超人平成系列，每支樽身都印有各個平成幪面超人和登場年份，共20款，一套4支更附卡片形開瓶器，上面同樣印有幪面超人角色。場內亦有cap帽、T恤、外套等紀念品發售。期間限定店內設有打卡位和小遊戲，例如「平成幪面超人名言陣」，20條印有幪面超人著名對白的布條懸掛場內，勾起大家回憶。在場內購買任何幪面超人產品，即可參與「555秒速變身挑戰」，只要如555一樣出手快狠準，在4.5至5.5秒期間按停時間掣，就可獲得紀念貼紙。同場還有牛奶妹、泡泡龍、Yumo & Friends等產品發售。

CLASSIC NOT CLASSIC期間限定店

日期：即日至10月1日

地址：上環西街54號

查詢：dgsquared.com.hk

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞