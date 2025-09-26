平成幪面超人快閃上環

限量超人555搪膠像 每座附收藏編號

當中最令人期待的，是幪面超人555銅像色搪膠半胸像，按照原作設定打造，從變身腰帶到流線形頭盔都細緻還原，全球限量130座，每座都附收藏編號，極具收藏價值！另一矚目之作，還有伙拍本地手工啤酒品牌合作推出的幪面超人平成系列，每支樽身都印有各個平成幪面超人和登場年份，共20款，一套4支更附卡片形開瓶器，上面同樣印有幪面超人角色。場內亦有cap帽、T恤、外套等紀念品發售。期間限定店內設有打卡位和小遊戲，例如「平成幪面超人名言陣」，20條印有幪面超人著名對白的布條懸掛場內，勾起大家回憶。在場內購買任何幪面超人產品，即可參與「555秒速變身挑戰」，只要如555一樣出手快狠準，在4.5至5.5秒期間按停時間掣，就可獲得紀念貼紙。同場還有牛奶妹、泡泡龍、Yumo & Friends等產品發售。

CLASSIC NOT CLASSIC期間限定店

日期：即日至10月1日

地址：上環西街54號

查詢：dgsquared.com.hk

