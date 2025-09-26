還原6.2米巨人破牆 巨人展「回想被支配的恐懼」

《進擊的巨人》是日本漫畫家諫山創在2009至2021年間連載的作品，故事以人類與巨人的衝突為背景，講述一班居住在牆內的人類抵抗牆外巨人的威脅，逐步解開巨人之謎。驟眼看是一部王道熱血漫畫，但隨着故事推進，作者融入大量哲學討論，如自由與不自由、仇恨與和平、宿命與選擇等，讓作品超越一般漫畫層面，廣受世界各地讀者的喜愛。《進擊的巨人展FINAL》是作品面世10周年時舉行的巡迴展覽，以多幅複製原畫為核心，與讀者一起從漫畫第一回開始，從頭到尾回顧這部傳奇作品。

逾200原畫重溫劇情

展覽序幕，以開幕影片《人生的選擇》來揭開。觀眾要面臨艱難抉擇，在「牆的世界」展區中選擇「牆外」或「牆內」入口，循兩邊角色視角，體驗牆內外世界的差異。兩邊展區以城牆分隔，分別展出牆內士兵與牆外戰士的相關原畫。過往展覽在其他地區展出時，觀眾只能在兩條路線選其一，不能同時看到兩邊世界，但今次香港觀眾可穿梭其中，欣賞牆內牆外所有原畫。兩條路線、兩邊角色會隨故事發展交匯，最後走到「衝突與死鬥」、「英雄們」和「最終原畫」展區。

4個原畫展區就像隨作者筆觸，一步步回溯故事。200多幅畫作懸掛於牆上，比起翻閱掌心般大的漫畫，更能看清人物表情和背景線條，尤其是打鬥場面，如重奪瑪利亞之牆一役，進擊的巨人與盔甲巨人大戰一刻，在牆上平面展示這些跨頁畫面，更能感受劇情張力。畫作擺放亦具心思，除了選取連續幾頁一同展出，從而細看角色的表情變化，亦巧妙運用牆身空間，營造牆內外兩邊角色的對立，如守衛城牆的調查兵團，與在城牆外伺機而動的巨人們，在漫畫內此場景是相連的兩頁，佈展時忠於原來分鏡，將兩幅原畫置於牆角兩側，雙方人馬就像在對峙一樣。「最終原畫」展區的原畫雖然不多，但每幅選取的作品都是讀者心目中別具分量的一幕。「艾連 謝謝你替我圍上圍巾」，伴隨着漫畫最終話、同時是展覽最後一幅原畫，與讀者一齊為作品畫上句號。

9米寬巨幕還原經典戰役

《進擊的巨人》打鬥場面刺激緊張，動畫版在配樂和分鏡的配合下更顯緊湊。展覽設有2.4米高、9米寬的巨型熒幕，將原畫結合動態分鏡，還原作品中進擊的巨人大戰盔甲巨人、戰錘巨人的兩場大戰。在特大熒幕見證巨人打鬥，就像奪屏而出，觀影體驗更為深刻。同一展區內，還展出一眾角色的重要隨身物品，如團長艾爾文的領結、里維的圍巾、漢吉的護目鏡；望着鏡片破碎的護目鏡，讓人憶起她經歷的連場戰役。展覽最後一區以作者諫山創的訪談影片為主，分享多年創作心境。圍繞影片的牆身滿是作品草稿，粗略的角色線條、寫好又刪去的對白、顏色筆寫下的意見，感受到作者和團隊如何費盡心思去打造作品。

「特別展示區」跟調查兵團合照

逛完10樓的原畫展覽、買完周邊產品，別忘記到9樓的「特別展示區」打卡！區內設有一眾主角的立牌，可與艾連、米卡莎、阿爾敏、里維等角色合照，亦有巨人發動「地鳴」一刻的布景板。論最震撼場景，一定是3米高「城牆」上冒出6.2米高的超大型巨人，完整還原漫畫開端一幕。站近仰望，如同牆內人類一樣，感受到「被巨人支配的恐懼」。

今次展覽自2019年起在日本巡迴展出，再延伸至台灣、泰國、韓國等亞洲地區。各地佈展都有些微不同，今次香港場美中不足的是沒有像東京場、首爾場一樣，在部分原稿附近加插作者的註釋，例如為何這樣畫、創作時的心情、可怎樣修改等，如果有這些補充，相信對讀者來說更為圓滿。巨人迷在入場前，記得到官方網站預約參觀時間，入場時每人可獲一張複製手稿，特典票持有人還可兌換特典「迷你色紙」，好好珍藏這展覽回憶。

進擊的巨人展FINAL ver. HONG KONG

日期：即日至10月26日

地點：九龍啟德雙子匯1期9、10樓

票價：單人票$120，特典票$168

網站：bit.ly/46netNF

註：大會建議先到網站預約參觀日期和時間，再到售票平台Klook、Trip.com、01空間或現場購票

