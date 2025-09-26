明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

還原6.2米巨人破牆 巨人展「回想被支配的恐懼」

【明報專訊】「那一天，人類回想起過往被他們（巨人）支配的恐懼，以及被囚禁在鳥籠的屈辱。」日本漫畫《進擊的巨人》以這句序言為起點，展開長達12年的連載，並推出動畫和電影，在全球收穫大量粉絲。《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》今年初才在大銀幕上映，沒想到大半年後「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」便巡迴至香港，讓一眾意猶未盡的巨人迷非常期待！展覽帶來逾200幅複製原畫，可近距離欣賞充滿張力的大戰畫面，還有6.2米高的超大型巨人打卡裝置，重現巨人破牆的震撼。當然少不了多款香港發售的獨家周邊，今次巨人迷不止要「獻出心臟」，還要獻出你們的錢包！

《進擊的巨人》是日本漫畫家諫山創在2009至2021年間連載的作品，故事以人類與巨人的衝突為背景，講述一班居住在牆內的人類抵抗牆外巨人的威脅，逐步解開巨人之謎。驟眼看是一部王道熱血漫畫，但隨着故事推進，作者融入大量哲學討論，如自由與不自由、仇恨與和平、宿命與選擇等，讓作品超越一般漫畫層面，廣受世界各地讀者的喜愛。《進擊的巨人展FINAL》是作品面世10周年時舉行的巡迴展覽，以多幅複製原畫為核心，與讀者一起從漫畫第一回開始，從頭到尾回顧這部傳奇作品。

逾200原畫重溫劇情

展覽序幕，以開幕影片《人生的選擇》來揭開。觀眾要面臨艱難抉擇，在「牆的世界」展區中選擇「牆外」或「牆內」入口，循兩邊角色視角，體驗牆內外世界的差異。兩邊展區以城牆分隔，分別展出牆內士兵與牆外戰士的相關原畫。過往展覽在其他地區展出時，觀眾只能在兩條路線選其一，不能同時看到兩邊世界，但今次香港觀眾可穿梭其中，欣賞牆內牆外所有原畫。兩條路線、兩邊角色會隨故事發展交匯，最後走到「衝突與死鬥」、「英雄們」和「最終原畫」展區。

4個原畫展區就像隨作者筆觸，一步步回溯故事。200多幅畫作懸掛於牆上，比起翻閱掌心般大的漫畫，更能看清人物表情和背景線條，尤其是打鬥場面，如重奪瑪利亞之牆一役，進擊的巨人與盔甲巨人大戰一刻，在牆上平面展示這些跨頁畫面，更能感受劇情張力。畫作擺放亦具心思，除了選取連續幾頁一同展出，從而細看角色的表情變化，亦巧妙運用牆身空間，營造牆內外兩邊角色的對立，如守衛城牆的調查兵團，與在城牆外伺機而動的巨人們，在漫畫內此場景是相連的兩頁，佈展時忠於原來分鏡，將兩幅原畫置於牆角兩側，雙方人馬就像在對峙一樣。「最終原畫」展區的原畫雖然不多，但每幅選取的作品都是讀者心目中別具分量的一幕。「艾連 謝謝你替我圍上圍巾」，伴隨着漫畫最終話、同時是展覽最後一幅原畫，與讀者一齊為作品畫上句號。

9米寬巨幕還原經典戰役

《進擊的巨人》打鬥場面刺激緊張，動畫版在配樂和分鏡的配合下更顯緊湊。展覽設有2.4米高、9米寬的巨型熒幕，將原畫結合動態分鏡，還原作品中進擊的巨人大戰盔甲巨人、戰錘巨人的兩場大戰。在特大熒幕見證巨人打鬥，就像奪屏而出，觀影體驗更為深刻。同一展區內，還展出一眾角色的重要隨身物品，如團長艾爾文的領結、里維的圍巾、漢吉的護目鏡；望着鏡片破碎的護目鏡，讓人憶起她經歷的連場戰役。展覽最後一區以作者諫山創的訪談影片為主，分享多年創作心境。圍繞影片的牆身滿是作品草稿，粗略的角色線條、寫好又刪去的對白、顏色筆寫下的意見，感受到作者和團隊如何費盡心思去打造作品。

「特別展示區」跟調查兵團合照

逛完10樓的原畫展覽、買完周邊產品，別忘記到9樓的「特別展示區」打卡！區內設有一眾主角的立牌，可與艾連、米卡莎、阿爾敏、里維等角色合照，亦有巨人發動「地鳴」一刻的布景板。論最震撼場景，一定是3米高「城牆」上冒出6.2米高的超大型巨人，完整還原漫畫開端一幕。站近仰望，如同牆內人類一樣，感受到「被巨人支配的恐懼」。

今次展覽自2019年起在日本巡迴展出，再延伸至台灣、泰國、韓國等亞洲地區。各地佈展都有些微不同，今次香港場美中不足的是沒有像東京場、首爾場一樣，在部分原稿附近加插作者的註釋，例如為何這樣畫、創作時的心情、可怎樣修改等，如果有這些補充，相信對讀者來說更為圓滿。巨人迷在入場前，記得到官方網站預約參觀時間，入場時每人可獲一張複製手稿，特典票持有人還可兌換特典「迷你色紙」，好好珍藏這展覽回憶。

進擊的巨人展FINAL ver. HONG KONG

日期：即日至10月26日

地點：九龍啟德雙子匯1期9、10樓

票價：單人票$120，特典票$168

網站：bit.ly/46netNF

註：大會建議先到網站預約參觀日期和時間，再到售票平台Klook、Trip.com、01空間或現場購票

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

日報新聞-相關報道：

平成幪面超人快閃上環 (2025-09-26)

相關字詞﹕開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞