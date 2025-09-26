拍場「潛力股」Roy Lichtenstein 普普藝術演繹中式山水

七成作品高於估價售出

談到普普藝術，大家會想起Andy Warhol充滿漫畫、廣告等通俗文化元素的作品，但蘇富比東南亞董事總經理及暫代亞洲區現代及當代藝術部主管Jasmine Prasetio表示，即將上拍、與Andy Warhol齊名的普普藝術運動先驅Roy Lichtenstein作品同樣不容錯過。Roy Lichtenstein是極具代表的美國戰後藝術家，這次上拍的作品展現他對亞洲文化符號的迷戀。她指出，藝術家的相關亞洲主題作品曾在紐約和倫敦的拍賣會，達到6540萬美元的總成交額，70%作品以超過其高估價的價格售出。在反映藝術市場、受廣泛認可的權威指標蘇富比梅摩指數（Mei Moses Indices）中，2003至2017年間71件在拍場易手的Roy Lichtenstein作品中，80.3%拍品的價值均有上升，可以形容Roy Lichtenstein為「潛力股」。

Jasmine介紹，Roy Lichtenstein於曼哈頓出生，自小熱愛藝術，少年時開始畫畫和雕塑，讀紐約私立高中時在家學習素描和油畫。他跟著名美國寫實畫家Reginald Marsh學習，曾於俄亥俄州立大學攻讀藝術，1957年成為紐約州立大學奧斯威戈分校的助理教授。1960年代他從連環漫畫汲取靈感，普普風格在藝壇冒起，其「複製再現」（reproduction）的創作手法引起討論。1964年出版的Life雜誌專題更質疑﹕「他是美國最糟糕的藝術家嗎？」他擅長類似商業印刷的重複圓點、粗線條構圖，1963年的作品如Whaam!、Drowning Girl均引來藝壇關注。他另外一個出位的嘗試，是重新創作荷蘭藝術大師Piet Mondrian（蒙德里安）和西班牙名畫家Pablo Picasso（畢加索）的經典作品。其作品除了獲紐約現代藝術博物館等全球博物館收藏，在二手私人市場同樣極受歡迎。他死後作品交由妻子妥善保存，其妻陸續把過千件畫作、雕塑、素描和個人存稿捐贈給全球博物館。

鍾情宋代山水意境

Roy Lichtenstein的作品傾向用誇張手法，如粗黑線條、大膽的原色等，情感和信息表達直接明快。他曾從典雅的前輩作品例如梵高偷師，轉化成商業作品；但反過來，他亦把通俗的美式漫畫和廣告元素提升至藝術層次，如把唐老鴨等卡通人物入畫。Roy Lichtenstein把普天之下、古往今來的圖像都使用普普藝術處理，建立成藝術家「自成一國」的世界觀。Jasmine表示，今次亮相的5件作品有繪畫、布面和雕塑等不同形式，由其家族私人收藏，均為首次亮相拍場；而Roy Lichtenstein的兒子曾透露，這些作品充滿亞洲風味，指父親鍾愛宋代山水的氣韻和意境，對中國藝術長時間探究，而「中式山水」成為其最後一個系列。

Roy Lichtenstein對中國藝術的迷戀可追溯至1940年代，二戰時他駐紮倫敦，一封家書透露他買了一本中國繪畫的書，打算與非洲面具等收藏一同寄回美國。戰後他重回俄亥俄州立大學攻讀藝術時，亦曾選修東亞藝術史。1994年，他從紐約大都會藝術博物館一幅著名畫家Edgar Degas的單色風景作品中受啟發，想起傳統中國畫使用類似簡單切入展示人類精神之美，於是借助中國書畫和普普藝術手法創作，從盆景、文人石和風景畫中偷師。上拍作品《盆景樹（習作）》和 《文人石》便是緣於當時的啟悟。

向莫內《睡蓮》偷師

至1980年代，其妻在中國的一次遊歷，啟發出Roy Lichtenstein後來創作的一系列中式山水畫作，當中包括《遠景與橋》，以普普藝術風格標誌的圓點和硬朗的色塊構圖，重新演繹中國山水。他創作過至少19幅中式山水畫布作品，其中只有4幅曾在拍場亮相。另一有趣之作《睡蓮與日式橋》則是從莫內名作《睡蓮》偷師，莫內作品沒太多輪廓線，是典型印象派風格，Roy Lichtenstein卻加入了斑點和大膽輪廓，其顏料疊加的流程亦讓人想起日本浮世繪的套印方式，融合東西藝術文化。Jasmine表示，「這些創作強調東西方藝術之間富於創造力的對話。放眼亞洲，藏家對於藍籌藝術家的強勁需求仍然持續可見」。

香港蘇富比現代與當代晚間拍賣

拍賣日期：9月28日

預展日期：即日至9月28日

地點：中環干諾道中8號置地遮打蘇富比旗艦藝廊

查詢：sothebys.com/asia

