明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

拍場「潛力股」Roy Lichtenstein 普普藝術演繹中式山水

【明報專訊】現代與當代晚間拍賣被視為收藏界的「奧斯卡」，上拍的作品如奈良美智和畢加索都是巨星級。相比之下，普普藝術（Pop Art）作品的估價或許不如這些巨星，但在藝術價值和故事層面上同樣引人入勝。近期，香港蘇富比將集中上拍多件普普藝術運動先驅Roy Lichtenstein的作品，專家特別介紹這位藝術家的生平及其畫作背後的故事，其中的「中式山水」系列，可見他對中國藝術的迷戀。

七成作品高於估價售出

談到普普藝術，大家會想起Andy Warhol充滿漫畫、廣告等通俗文化元素的作品，但蘇富比東南亞董事總經理及暫代亞洲區現代及當代藝術部主管Jasmine Prasetio表示，即將上拍、與Andy Warhol齊名的普普藝術運動先驅Roy Lichtenstein作品同樣不容錯過。Roy Lichtenstein是極具代表的美國戰後藝術家，這次上拍的作品展現他對亞洲文化符號的迷戀。她指出，藝術家的相關亞洲主題作品曾在紐約和倫敦的拍賣會，達到6540萬美元的總成交額，70%作品以超過其高估價的價格售出。在反映藝術市場、受廣泛認可的權威指標蘇富比梅摩指數（Mei Moses Indices）中，2003至2017年間71件在拍場易手的Roy Lichtenstein作品中，80.3%拍品的價值均有上升，可以形容Roy Lichtenstein為「潛力股」。

Jasmine介紹，Roy Lichtenstein於曼哈頓出生，自小熱愛藝術，少年時開始畫畫和雕塑，讀紐約私立高中時在家學習素描和油畫。他跟著名美國寫實畫家Reginald Marsh學習，曾於俄亥俄州立大學攻讀藝術，1957年成為紐約州立大學奧斯威戈分校的助理教授。1960年代他從連環漫畫汲取靈感，普普風格在藝壇冒起，其「複製再現」（reproduction）的創作手法引起討論。1964年出版的Life雜誌專題更質疑﹕「他是美國最糟糕的藝術家嗎？」他擅長類似商業印刷的重複圓點、粗線條構圖，1963年的作品如Whaam!、Drowning Girl均引來藝壇關注。他另外一個出位的嘗試，是重新創作荷蘭藝術大師Piet Mondrian（蒙德里安）和西班牙名畫家Pablo Picasso（畢加索）的經典作品。其作品除了獲紐約現代藝術博物館等全球博物館收藏，在二手私人市場同樣極受歡迎。他死後作品交由妻子妥善保存，其妻陸續把過千件畫作、雕塑、素描和個人存稿捐贈給全球博物館。

鍾情宋代山水意境

Roy Lichtenstein的作品傾向用誇張手法，如粗黑線條、大膽的原色等，情感和信息表達直接明快。他曾從典雅的前輩作品例如梵高偷師，轉化成商業作品；但反過來，他亦把通俗的美式漫畫和廣告元素提升至藝術層次，如把唐老鴨等卡通人物入畫。Roy Lichtenstein把普天之下、古往今來的圖像都使用普普藝術處理，建立成藝術家「自成一國」的世界觀。Jasmine表示，今次亮相的5件作品有繪畫、布面和雕塑等不同形式，由其家族私人收藏，均為首次亮相拍場；而Roy Lichtenstein的兒子曾透露，這些作品充滿亞洲風味，指父親鍾愛宋代山水的氣韻和意境，對中國藝術長時間探究，而「中式山水」成為其最後一個系列。

Roy Lichtenstein對中國藝術的迷戀可追溯至1940年代，二戰時他駐紮倫敦，一封家書透露他買了一本中國繪畫的書，打算與非洲面具等收藏一同寄回美國。戰後他重回俄亥俄州立大學攻讀藝術時，亦曾選修東亞藝術史。1994年，他從紐約大都會藝術博物館一幅著名畫家Edgar Degas的單色風景作品中受啟發，想起傳統中國畫使用類似簡單切入展示人類精神之美，於是借助中國書畫和普普藝術手法創作，從盆景、文人石和風景畫中偷師。上拍作品《盆景樹（習作）》和 《文人石》便是緣於當時的啟悟。

向莫內《睡蓮》偷師

至1980年代，其妻在中國的一次遊歷，啟發出Roy Lichtenstein後來創作的一系列中式山水畫作，當中包括《遠景與橋》，以普普藝術風格標誌的圓點和硬朗的色塊構圖，重新演繹中國山水。他創作過至少19幅中式山水畫布作品，其中只有4幅曾在拍場亮相。另一有趣之作《睡蓮與日式橋》則是從莫內名作《睡蓮》偷師，莫內作品沒太多輪廓線，是典型印象派風格，Roy Lichtenstein卻加入了斑點和大膽輪廓，其顏料疊加的流程亦讓人想起日本浮世繪的套印方式，融合東西藝術文化。Jasmine表示，「這些創作強調東西方藝術之間富於創造力的對話。放眼亞洲，藏家對於藍籌藝術家的強勁需求仍然持續可見」。

香港蘇富比現代與當代晚間拍賣

拍賣日期：9月28日

預展日期：即日至9月28日

地點：中環干諾道中8號置地遮打蘇富比旗艦藝廊

查詢：sothebys.com/asia

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕Pablo Picasso 奈良美智 Roy Lichtenstein 普普藝術 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞