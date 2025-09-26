簡約形式捕捉文化精髓 擔當日本「視覺大使」 象形圖標聯通世界

這套象形圖標的設計是向1964年東京奧運的象形圖標致敬，回溯歷史，1964年的那套象形圖標是出自Nippon Design Center（NDC）的設計師山下芳郎（Yoshiro Yamashita）手筆。如今，60年過去，在倫敦的藝文空間Japan House London，由同樣是NDC出身、如今已自立工作室的設計師大黑大悟（Daigo Daikoku）策展，向公眾訴說象形圖標的過去和未來。

倫敦展覽述象形圖標古今演變

大黑大悟介紹，展覽「Pictograms: Iconic Japanese designs」分成4個區域，首先是「何為象形圖標？」，除了會呈現用象形圖標和純文字的對比外，也會展示從世界各地蒐集的象形圖標範例，為參觀者提供基本背景。第2區域則是由視覺傳達的歷史說起，從逾萬年歷史的法國拉斯科洞窟壁畫，到古埃及象形文字，再到奧圖．紐拉特（Otto Neurath）的國際文字圖像教育系統（ISOTYPE）、國際標準化組織（ISO）標準、表情符號和Google Material符號等。

這個區域還會介紹NDC在1964年東京奧運設計的象形圖標，以及2019年由大黑大悟擔任藝術總監的項目「Experience Japan Pictograms」。他說，項目自啟動以來，已發展出600多個象形圖標，「每個象形圖標形式簡約，卻捕捉了日本文化的精髓——涵蓋飲食、傳統習俗、節慶、自然和日常生活」。除在日本國內，這些象形圖標亦在全球約120個國家使用，「成為一種連接日本與不同受眾的全球設計語言，它們出現在公共設施、交通樞紐、博物館和數碼平台上，充當日本文化的『視覺大使』」。

設計注重「一致性」「多功能性」

在第3區域，參觀者能了解設計師設計象形圖標的過程。記者問大黑大悟是如何設計象形圖標，他說會特別注重兩大原則：「首先是一致性，象形圖標毋須突出自身，重點是一整套象形圖標呈現時的整體感覺。為達到這點，我會小心選擇線條和形狀，為整個系統營造和諧，同時使用網格（grid）讓差異降低」，他續說，「其次是多功能性，我需確保設計適用於不同的規模和情况，如大小、靜態或動態。大小是指無論在小熒幕還是大型公共空間，象形圖標都應該保持美觀」。而靜態或動態，他則以人物為例，「正面站立、側面或坐在輪椅上……都必須設計得無縫銜接，否則它們就無法轉換成動態圖形或3D物體」。

最後一個區域，參觀者可搖身一變成為設計師，設計自己的象形圖標。大黑大悟說：「你會發現設計過程是多有挑戰性，同時也充滿樂趣……很多時候，有些事可以用文字解釋，但用視覺表達則是截然不同的挑戰。這個互動裝置提出了一個問題：你真的能將自己的想法轉化為簡單的視覺形式，並把它動手創作出來嗎？」這區域還有為展覽而設的特別合作項目「My London Pictograms」，在展覽前向7至16歲的英國學生，徵集具倫敦特色的象形圖標，來一場日本與倫敦的對話。

平衡世界通用與本土特色

大黑大悟在2003年加入NDC，後來成立個人工作室Daikoku Design Institute，至今他研究象形圖標已超過20年，象形圖標對他而言有什麼意義？「象形圖標不僅是帶有功能的視覺元素，更是設計本身的濃縮。這個將複雜事物變得清晰、簡潔和世界通用的過程，蘊含美學與哲學……對我來說，象形圖標不僅是一種設計技巧，更是一種有潛力能發展為人們溝通和連結的媒介」。這也是他此次策展的宗旨，讓參觀者感受到象形圖標從刻板、純功能的形象，轉變成一種鮮活、不斷發展的設計語言。

他認為，日本象形圖標與外國的有不少差異，「日本是個高語境文化（high-context culture）的國家，強調對美學的敏感和語境的細微差別。因此，即使是模糊的概念，也傾向透過象形圖標表達……相較之下，歐美國家有來自多元背景的人，因而會優先考慮功能性。在機場或火車站等公共設施，象形圖標仍被廣泛使用，但當需要精準表達時，通常更傾向使用文字」。但他觀察到，隨着世界愈發互通，對通用象形圖標的需求不可避免地增加，如回收、性別認同、和平、合作、緊急通訊等。與此同時，大黑大悟認為象形圖標的魅力正是在於世界通用的同時，留有本土特色，因此平衡這兩個面向，對塑造視覺傳達的未來是至關重要。

Pictograms: Iconic Japanese designs

日期：即日至11月9日

時間：上午10:00至晚上8:00（周一至六）

中午12:00至晚上6:00（周日）

地點：倫敦肯辛頓高街101-111 Japan House London

詳情：bit.ly/48pyy8I

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]