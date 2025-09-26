【阿布扎比】烏托邦與敵托邦的距離

當我獨個在商場漫遊時，看着身邊那些穿著黑袍的阿拉伯女子，手拿着幾個名店紙袋的情景，與Black Friday中的場景呼應。再看着身邊的年輕人手機不離手，我更深刻明白到Sophia Al Maria透過作品所營造的那份對科技及消費主義存懷的敵托邦想像。GCC國家從傳統穆斯林社會轉型為現代都市，加上複雜的地緣政治結構，人們心靈及生活上作出了很多調整及退讓。那個表面美好、物質充裕的社會中，其實暗藏漣漪，充斥着各種文化、生活甚至政治衝突。或因為Sophia從小在美國及卡塔爾兩地成長的迂迴體驗，令她善於觀察自己的心路歷程，成為反思當下自身文化身分及社會的養分。不單是藝術作品，她的著作The Girl Who Fell to Earth（2012），就記錄了她在GCC國家超現代化進程下的成長經歷，結合其摩洛哥原住民貝都因族的背景，講述她對於遷徙和流散的個人感受，從中思考自己的文化身分及歸屬感。此書奠定了海灣未來主義概念的雛形，揭示了超現代化對科技發展及資本主義的推崇，與傳統社會崇尚自然及信仰的生活取態，兩套價值觀之間的碰撞，體現了阿拉伯社會中理想主義與現實之間的衝突。延伸至海灣未來主義此概念的美學風格，就好像在描繪烏托邦與敵托邦之間的距離——是個從錯綜複雜的現實世界中修正理想的過程，亦影響到一些新一代藝術家的創作。

回想初到阿布扎比的第一印象，亦是十分烏托邦：碧海藍天、良好的生活質素、光鮮亮麗的新建築及城市景觀等。然而生活久了，在職場及生活上都出現不同程度的暗湧，我亦深刻了解到自身文化及工作思維與此地的差異。在調整自己及退讓的過程中，猶如步入海灣未來主義的敵托邦氛圍中──我在烏托邦與敵托邦之間來回踱步中。

文：鄧芷茵（游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 大都會文藝誌]