明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

非裔創作者 加州跨時空對話 手繪檔案、重建雞舍 藝術對抗權力系統壓迫

【明報專訊】2025年，美國加州。奴隸制度已廢除多年，種族歧視仍無處不在。極端天氣搞得社會一片混亂，新興毒品與新生宗教成為許多人逃離現實的「庇護所」；還有一群人抬頭望天，用想像勾勒宇宙中的新世界——似真，是幻，是1990年代美國非裔作家Octavia E. Butler在反烏托邦小說《地球之籽：播種者寓言》（Parable of the Sower）中寫下的未來寓言。

未來已來。當代藝術家American Artist重讀小說，眼見書中想像一一成真，又發現自己與Butler來自同一個地方，於是一頭鑽進Butler留下的檔案，希望在洛杉磯舉行的展覽Shaper of God: Apple Valley Autonomy來探問：「我們應該如何對抗至今仍然存在權力與壓迫的系統？」

American Artist和Butler都成長於阿爾塔迪納（Altadena）——年初的加州山火爆發時，阿爾塔迪納的山谷大片燃燒，彷彿末日降至。去世於2006年的Butler未曾親眼見到這場大火，但在小說《地球之籽：播種者寓言》裏，卻有類似的末日圖景。2020年因疫情隔離在家的American Artist讀到書中的末日景象與對權力結構的批判，發現Butler留下的文字與自己長期關注的議題相似。展覽策展人Taylor Renee Aldridge說，「American Artist對彼此在地理和結構層面上的人生與成長經歷如何重疊產生好奇」，進而一頭鑽進對Butler的研究中。

Butler留下的不止有小說，還有無數檔案——2008年，超過8000件屬於Butler的物品被作為檔案，贈予世界上最大的獨立研究圖書館之一、位於加州帕薩迪納（Pasadena）的The Huntington Library。2021年起，American Artist開始梳理和研究Butler的檔案，包括筆記、日記、研究資料、虛構的地圖等。在Taylor眼中，American Artist的研究過程觸碰了一個迷思——當代的人應該如何處理重要人物留下的檔案？

手繪衝破「複製」權力限制

「理論上，任何持有圖書館借書證的人都可以查閱檔案，但是如何複製檔案資料、如何在網上分享、如何帶離圖書館，都有着嚴格規定」，Taylor說，「我們通常認為圖書館是種公共信託（public trust），是民主的學習空間；然而，圖書館卻總是存在許多進入和存取的障礙」。

American Artist用藝術形式巧妙回應這一迷思。展覽中，有一疊印有「The Huntington」標識的粉色筆記紙，一旁相同的紙上有大量檔案，包括Butler的證件、Butler為小說而創作的虛構地圖，以及Butler與American Artist的家鄉地圖與文獻等。走近仔細看，卻發現展覽櫃中的「檔案」皆非印刷，而是手繪。「American Artist用圖書館內的粉色筆記紙，根據檔案內容繪製素描，創造了一種另類的複製品。」Taylor強調，這種「複製」是種顛覆，「繞開了權力對於複製的限制，創造了一種替代實踐，以此激活了對檔案材料的合理運用」。

三代非裔女性故事 展種族壓迫、經濟剝奪

展館的中央擺放了一間小屋，舊木搭起框架、生鏽鐵皮圍成四面牆，在微弱燈光下顯得逼仄而殘破。Taylor說，那是間雞舍，是一切故事的開始——20世紀初，Butler的家族為逃避美國南部的種族恐怖主義而遷移至加州，祖母Estella在蘋果谷（Apple Valley）經營養雞場，維持整個家族的生計。然而在Butler 4歲時，雞舍在一場火災中化為灰燼，Butler一家的生活陷入震盪。

檔案中有Butler母親的日記，記錄那段難捱的時光。僅接受過3年教育的Butler母親，在當地白人家庭中從事報酬極低的家務工作，常被僱主惡劣對待。Butler自言一度怨恨母親，被白人視為二等公民、甚至是勞動工具時默默忍受，直到成年後，她才意識到正是母親在體力勞動中掙得的微薄薪水，才令她有機會成為作家。

Taylor特別提及檔案中記載的一個故事，Butler母親掙錢為年幼的Butler買下打字機，也時常帶Butler去圖書館，還為她報名寫作工作坊——在那裏，Butler賣出了人生第一部科幻小說，進而開啟作家生涯。「母親與祖母的資源非常有限，但她們擁有對土地的強烈渴望，以及在屈辱條件下堅持不懈的家務勞動，最終為Butler當作家鋪平了道路。」Taylor說，這個三代非裔女性的故事，是一個關於欲望、信仰、宗教與世代財富（generational wealth）的故事，同時又見到當時「美國存在『地獄般的』種族主義與經濟權力剝奪（economic disenfranchisement）」。

35年前作品預言成真

展覽外，山火帶來的悲痛還未停止，種族主義仍隱藏在社會各個角落。Taylor說，展覽在此刻舉行，「希望觀眾對Butler有新見解，重返她的作品中，並和她一樣繼續研究權力的系統在當下如何運作，又如何壓迫弱勢群體」。她續說，Butler的作品是寓言，「預知了我們正在生活的這個時刻，包括氣候危機，威權主義、強迫遷徙、日益加劇的貧困」，但這並非代表她是先知，而是因為她從未放棄理解社會、歷史和時事。檔案、藝術，甚至記憶，或許無法直接帶來改變；歷史也總在循環往復，一代人有一代人的痛苦。但就像Butler曾寫下那樣，「太陽底下無新事，卻總有新的太陽」。（There is nothing new under the sun, but there are new suns.）

American Artist | Shaper of God: Apple Valley Autonomy

日期：即日至2026年3月1日

時間：周二至六上午10:00至下午5:00；周日上午11:00至下午5:00

地點：加州非裔美國人博物館 （California African American Museum）600 State Drive, Exposition Park, Los Angeles, CA 90037

詳情：bit.ly/46p6ZJZ

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼 一場show一次旅行

上 / 下一篇新聞