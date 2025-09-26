Friday Planner：束縛與連結

生於廣東，在英國成長，來港定居的藝術家馮伊雯，在這個月初帶來她的「莫比烏斯環」。這是她在香港的首次個展，透過HART Haus地下空間的落地窗戶，便可觀察到她似乎在構建另一種「現實」。在最新系列《馴服的身體》中，她透過「手」作為一種敘事媒介，探討身體記憶、控制與自主間的糾纏角力。在數幅作品中，網格安放在另一網格背景上，如畫廊牆面方格磁磚、作品下方的「單層梯格」，模糊畫面邊界，遐想隨即展開。

在灣仔富德樓6樓的艺鵠，又見另一種束縛與連結。展期只剩3日的藝術家邱小娟個展「圓．結」，則可見以家用工具、尼龍絲襪等物件創作的作品，引領觀者解結並重新編織，反思關於照護、勞作與控制的複雜關係。作為束縛的「結」，是否也可以是一種連結？富德樓再上兩層，踏入「3678」，插畫師Kaya Ng用畫筆繪出日常，時而筆觸溫暖如黃昏，時而冷酷似凜冽冬日，組成展覽「蜜與鹽」。蜜糖與鹽巴常被視為生命的起源及人類祭祀中重要的元素，象徵着生活中的基本面。Kaya以此為創作起點，畫面裏圓潤與矩形共存，隱現對立與互補。

若想趁周末補充多元創意能量，不妨到太古廣場的港麗酒店行一轉。酒店裏有什麼？並非躲風的staycation，或許是與藝術的不期而遇。創立於台北的「WHATZ 國際當代藝術博覽會」這個周末來到香港，從繪畫、雕塑、珠寶到裝置，不同樣貌藝術作品或藏有驚喜，香港水墨藝術家吳觀麟和書法家馮以力亦會參展。展會持續到周日，可免費登記入場，不要錯過！（登記：bit.ly/4gIfV27）

