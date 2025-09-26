明報新聞網
副刊
開眼 焦點

玻璃大宅財閥絕唱 或是新生序曲 韓版《櫻桃園》照見變中悲喜

【明報專訊】《櫻桃園》（The Cherry Orchard），是契訶夫的絕響，寫的是俄國貴族沒落。換個時代、換個背景，西門‧斯通（Simon Stone）筆下的《櫻桃園》移植到韓國，寫一代財閥無力掙扎、黯然離場，筆法仍是以喜寫鬧、寫悲。9月，身兼編劇和導演的Simon與一眾韓國演員來港巡演，舞台上的玻璃大宅裏，演的是宋氏悲歌，但玻璃窗的倒影更見台下每個觀眾。觀眾，真的只是觀眾？

角色走動隱含思想 觀眾「自選」看誰

宋道英（全度妍飾）從紐約回韓，踏進玻璃大宅，這是父親送她的16歲生日禮物。出場後，宋道英幾乎酒不離手，她喝着酒和長女姜賢淑（崔僖序飾）寒暄，喝着酒聽宋氏前任會長司機的兒子、現在名成利就的黃斗植（朴海秀飾），如何獻計助宋氏渡過難關，喝着酒細看這個承載回憶和喪子之痛的大宅。

Simon分享，玻璃大宅的設計想法類似電影Rear Window（1954），透過窗窺探人生，「契訶夫經常說當你能進入某人的生活，就能在他們的故事裏找到共鳴」。Simon在社交平台看過建築設計師金旻奎的作品，邀請他擔任布景設計，「我拿着他三四個舊設計，問他可否這樣、那樣合併」，最後便誕生令觀眾極為驚艷的玻璃大宅——室內兩層、室外長樓梯與屋頂合二為一。演員走上長樓梯，可以直達大宅最高處，Simon說他們的走動隱含角色的思想（ideological），「愈浪漫、理想主義的，就愈靠近天空；愈沉於過去和現實的，便留在地下大廳」。

黃斗植竭力說服宋道英放售資產、家庭教師邊東林（南允浩飾）懺悔沒照顧好宋道英的兒子、道英二女姜海娜（李智慧飾）和邊東林探索愛慾……角色在道出對白時，其他角色並沒有停下動作。Simon認為：「在戲院，你可決定觀眾視線；在劇場，觀眾自行決定想看什麼。」他續說：「這就是契訶夫經常說的現實生活……重要對話發生的同時，生活仍在繼續，我們不是向觀眾呈現資訊，觀眾是目睹這些事發生。」

最初，LG藝術中心找Simon合作，Simon只知是和韓國演員合作在韓演出。當他深入研究韓國過去百年歷史，便把視線對準韓國的階級（class）。韓國保留財閥（chaebol）這種社會結構，成為重要的資本力量，也讓父權、傳統家庭觀念至今仍扎根韓國，他認為這正是韓國和契訶夫筆下類近的地方：瘋狂、失控、憂鬱、幽默，同時與理性拉扯。更甚的是，抽離財閥、階級，故事本質就是談社會改變，「契訶夫寫的是一個迷失的心靈，放諸現在，所有人都在問接下來的世界秩序會變成怎樣？未來的價值觀是什麼？自由是什麼？」

編導Simon Stone：幽默可跨地共通

Simon始終相信世界同多於異，其中一樣便是幽默，「在我工作生涯的初期，人們常跟我說幽默在不同地方是有差異，我認為不是，每種語言都總有共同有趣的地方」，他笑着說：「我，在瑞士和英國長大的澳洲編劇，寫出的笑話讓韓國人笑，也能讓香港人笑，證明我們之間有共同地方。」宋道英兄長宋在英（孫尚奎飾）一臉天真地說自己從沒搭過地鐵；姜海娜和邊東林在樓上準備翻雲覆雨，醉倒在樓下客廳的母親宋道英為二人打氣……就如朴海秀在演後談笑說每個角色都不太正常。「觀眾笑得愈開心，代表他們愈心碎」，Simon眼見現實充斥悲劇，作為導演希望容讓觀眾不論是笑着哭，還是哭帶笑，都不用為此感到奇怪，坦然接納悲痛。

她與他的信念裏 大宅意味迥異

《櫻桃園》沒有迎來韓劇式的大團圓結局，宋氏集團連同大宅被黃斗植收購，大宅外那片櫻桃園只留下一棵櫻桃樹將移植他處。在演後談，孫尚奎說大宅代表着宋在英要守護的價值；朴海秀則說黃斗植剛好相反，大宅是他要為宋氏一家抹去的障礙，才能有新開始——姜賢淑擺脫自己是長女，卻是養女的束縛，不但拒絕黃斗植的求愛，更決定挑戰朝聖之路；宋在英在唱片店打工，每周獲兩張唱片為酬勞，更與同事初嘗搭地鐵；姜海娜不再追求快速的情慾滿足，嘗試牽起邊東林的手。然而，宋道英卻像裹足不前。「與家告別對她而言很重要，當她無家可歸，意味着她必須找到一個可以稱之為家的地方，有時候失去最後的安全網是成長的重要時刻。」Simon如此說。

全度妍：與所飾宋道英同嚮往自由

全度妍在演後談也對宋道英這個角色有一番解讀，她認為自己和宋道英的共同點在於有自由奔放的一面，雖不如宋道英般言論大膽，但她內心也是嚮往自由。她笑說Simon的劇本很遲才完成，讓她很擔心；導演不斷請演員出席工作坊，工作坊內容和劇本又好像沒太大關連，讓她有點生氣和不安；最後劇本出來，她又覺得好奇，到底在Simon心中自己是怎樣的人，才會寫出宋道英這角色。全度妍亦剖白，自己太久沒演舞台劇以致十分緊張，但她說其他演員的支持和觀眾的掌聲、笑聲都給予她力量。

Simon喜歡看韓國電影，訪問時又數算看過多少部杜琪峯電影，還有王家衛、侯孝賢、楊德昌、張藝謀、陳凱歌……他說這些導演對他相當重要。Simon忠於契訶夫原著的筆觸，並加入自己對世界的理解，寫出一個韓國的故事，也是世界的故事。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言、謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

開眼 焦點

櫻桃園 開眼 焦點

