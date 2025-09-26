港團十年變與不變 過來人陳葦璇如是看

2015年加入As One的陳葦璇（Kira）亦有留意這些新偶像團體，如香港Sony Music與旗下音樂廠牌在2025年推出的女子偶像育成企劃「偶像女生（Idol Girls）」，一期生共有20多名練習生，Kira說：「她們好像是處於一個還沒出道的狀態，會有很多combination（組合），這個挺有趣，因為之前香港好像沒試過。」直至日前，一期生裏的7名練習生，率先以組合名「IdG Bubbles」出道。

與偶像女生同期面世、在韓國出道的女團SMORZ，Kira則留意到她們去韓國打歌的I want you to是全英文，「很多時候偶像團體攻美國或攻外國，都會同一首歌做韓文版和英文版，外國人就會容易聽懂，我想香港也是嘗試用這個方式。因為如果她們唱韓文，可能又很難全隊都那麼流利，如果繼續出英文，香港人、韓國人，甚至外國人都留意到她們，普及度會高一點」。Kira也有在社交平台上看到剛出道的女團Honey Punch的表演片段，每個成員都有準備單獨表演，「每個人都有solo的能力，這個是挺好的」。

Kira由2015年加入女團，到現在專注個人發展，剛好10年。她說10年前的藝人、偶像普遍都是大公司造出來，「我們可以出道的方式就是參加由不同公司辦的選秀，進公司後別人都還沒認識自己……但現在很多都是先認識我們這個人，很多content creator（內容創作者）自己都可以出歌、有能力拍攝影片，另外近年也有《全民造星》的興起……就不像以前出一首歌才慢慢讓人認識你，先後次序是有點調轉」。但近月出道的偶像團體好像又回到由公司推出團體的形式，Kira認為跟K-pop仍舊盛行有很大關係，「雖然以前都喜歡（K-pop），但可能以前在香港，大公司比較少做多人團，這幾年有更多新公司想嘗試，看看能不能做到像韓國那樣，我覺得大家在喜好上比較偏向喜歡K-pop，所以才會有這種情况發生」。

當然，Kira很希望這些新一代港產偶像團體能「長做長有」，但她認為偶像團體有太多人牽涉在內，要長期發展不是易事。觀乎韓國，「我們看到別人的成功，但別人是國民教育來的，從小到大都很欣賞這個行業……大家在街頭有很多表演，就算你只是練習生，別人都會給你很多鼓勵、有很多飯拍（粉絲拍照），但香港始終sharing的心態我覺得較少，感覺上judgement會多一點……但現在也好些了，起碼很多人如Gen Z，都很願意分享和嘗試不同的音樂方式」。

