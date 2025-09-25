SEASONAL PICKS：本地首飾品牌 蘊藏無窮創意 精緻首飾 為造型增添亮點

守護北極熊

由Janus Ng主理的5+2 by Jn於2018年創立，秉持「讓珠寶說話」的理念，讓每件作品成為一種有聲的表達。面對日益嚴峻的氣候變遷，Janus創作出極具意義的Homeless系列。其中一款手鏈以精細雕刻呈現一隻瘦弱的北極熊，在破碎的浮冰上喘息，象徵牠在暖化世界中艱難求生，提醒大眾關注極地生態、守護地球未來。●

彩虹小確幸

a2CIRCLE是一個融合自然美感與生活熱情的品牌，每件作品都承載着Power of Love理念，運用創意喚起人們對生命與夢想的熱愛，讓首飾成為一種生活態度的延伸。當中一款彩虹造型頸鏈，鑲嵌多色鋯石與珍珠，展現出繽紛的視覺層次。鋯石如同生活中的小確幸，閃爍着不同色彩的光芒，而珍珠則以自然不規則的形態，訴說獨一無二的美，為穿者增添歡樂與自信。●

首飾蘊含力量

以香港為基地的非牟利首飾品牌eden，致力支援東南亞遭受人口販運與性剝削的女性。品牌透過珠寶創作，讓她們重拾尊嚴與希望。每件作品都由受助者親手製作，蘊含重生的力量。當中一款不鏽鋼線繩手鏈的靈感，源自一個名為Tho Tho的女孩以繩索逃離囚禁的真實故事，手鏈以18K鍍金不鏽鋼為主體，配搭多色聚酯線手工纏繞，象徵掙脫束縛、尋回自由的勇氣。●

頸鏈上的名字

Patrea Jewelry是個專注高品質18K金與鉑金首飾的品牌，堅持只使用天然寶石與高品質金屬，拒絕合成石與粗製濫造。一款18K金姓名牌頸鏈可自由訂製英文、中文、數字或符號，無論是自己的名字、摯愛的字母，還是代表某段回憶的詞語，都能化作頸間的獨特標誌，提供黃金、玫瑰金或白金色調，以及多種鏈款選擇，展現個人風格與情感。●

心形盒藏愛意

SIA由香港珠寶世家出身的設計師Sindy Lam創立，專注手工製作的18K金首飾。品牌相信珠寶不只是飾品，更是一種自我表達與情感紀錄。一款心形鑽石戒指設計成可打開的心形盒子，象徵珍藏回憶與愛意。戒指更可訂製鑽石字母，鑲嵌採用EF色級與VS淨度、約0.20卡的天然鑽石，搭配18K純金戒圈，別具象徵意義。●

童趣奢華交織

Valentina Fine Jewellery是個以香港為基地的高級珠寶品牌，專注於18K金與鉑金材質，風格融合童趣、文化與奢華，運用天然寶石與工藝塑造富有故事的作品。例如一款招財貓吊墜以18K黃金製作，細節處鑲嵌紅寶石、綠色沙弗萊石與黑鑽石，並以彩色電鍍點綴，展現濃厚的中日文化風格。●

查詢：5+2 by Jn https://www.5plus2.co

a2CIRCLE https://a2circle.com

eden https://thisisedenhk.org

Patrea Jewelry 5597 0717（尖沙嘴店）

SIA 5540 0709（上環店）

Valentina Fine Jewellery https://www.valentinafine.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

