LOCAL MODE：Max Tsang未來主義設計 反烏托邦美學 創造科幻時尚宇宙

Max Tsang的設計風格圍繞未來主義與敘事框架，他強調：「我希望服裝不只顧及造型，而是承載故事、身分與生存語境的載體。」這理念讓IP-AXIS INDUSTRIAL STUDIO的服裝兼具視覺張力與實用價值，他透過銳利線條、不對稱結構與暗黑色調，塑造反烏托邦氛圍，同時融入防水布料、模組化口袋與立體剪裁，確保穿者舒適便利。Max特別將品牌分為兩大產品線，當中的未來工裝制服系列，強調防水、耐磨與模組化結構，猶如「未來生存裝備」；而洗水與做舊系列，則以粗獷質感與解構結構，表達漂泊孤獨。「這兩個產品線就像未來世界的不同角色，兩者互相呼應，勾勒出反烏托邦的多重生存狀態。」

從科幻動作驚悚電影取材

Max經常視虛構角色為靈感繆斯，2026春夏系列Relics from a Near Future便啟發自美國科幻動作驚悚電影《A.I.創世者》（The Creator）中的角色Maya（右圖）。他不但捕捉Maya的孤獨感與生存狀態，更將她在劇情中的經歷轉化為服裝語言。在故事開端，Maya身處先進而有序的未來，對應品牌的防水布料與工裝結構，塑造出冷冽的「未來生存裝備」。隨着劇情推進至逃亡與漂泊階段，角色陷入荒蕪不安的環境，Max的設計便轉向至粗獷牛仔、石洗與刮舊工藝，呈現被時間侵蝕、滿身塵土的氛圍，呼應反烏托邦中的掙扎。Max在設計中結合洗水效果與解構式或立體剪裁突顯線條，創造強烈對比與層次感，展現服裝的張力。當中的機能剪裁融入軍裝細節與未來人體工學設計，口袋與防護結構不僅實用，更象徵面對未知的準備，令服裝超越單一形象，讓穿者感受角色的心路歷程。

對Max而言，科幻美學在時裝中既是逃避現實的出口，也是對未來的想像。「它既讓我們抽離現實，進入理想化的未來，也投射對生存、身分與自由的思考。」他在品牌中注入這兩種力量，呈現「漂亮繁華」與「灰色地帶」的混沌矛盾，視之為反烏托邦美學的精髓。

服裝承載文化與個人記憶

談起創作理念時，Max語氣堅定，滿懷熱誠。他的創作脈絡深深植根於其實習經歷，他在Feng Chen Wang實習時學到功能與未來感的融合：「她的結構與細節，啟發我如何運用功能設計延伸故事」；而跟英國時裝品牌MONAD中跟來自尼日利亞的設計師合作，其以文化為核心的創作方式，讓Max深刻體會到服裝作為身分表達的力量，「那段時間讓我了解服裝如何承載文化與個人記憶」。兩者分別從技術與文化層面啟發Max，奠定其自家品牌的基礎。

品牌作品曾在香港、巴黎、上海展出，不同城市的觀眾反應各異，也影響他的創作。「香港觀眾聚焦細節與實用度；巴黎人會為系列置入廣闊時尚語境，解讀敘事與哲學，對『未來感』與反烏托邦世界觀着迷；至於上海則熱中潮流氛圍，被造型張力吸引，並積極互動。」這些差異讓Max意識到，品牌需堅守世界觀，同時平衡細節、故事與氛圍，與不同文化建立共鳴。●

品牌名稱：IP-AXIS INDUSTRIAL STUDIO

成立日期：2022年

品牌概念：每個系列均圍繞一個虛構角色，構思其在特定環境下的功能需求與行動邏輯，延伸出服裝的輪廓、結構與細節。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store ■直播 ■市集 其他：

生產地：□香港 ■內地 其他 ：

查詢：IP-AXIS INDUSTRIAL STUDIO https://ip-axis-studio.com/

