THE BUZZ：2025秋冬男裝 啟德郵輪碼頭行騷 色彩碰撞 混搭設計添層次

活動當日衣香鬢影，除了城中名人明星，包括郭富城、古天樂、Tyson Yoshi和新一代劍神蔡俊彥等皆為時裝騷坐上客，而且亦有彩蛋式嘉賓參與走騷，包括藝人馮德倫、曾國祥、馬志威以及劍擊運動員何瑋桁等，他們的出場都引起一陣騷動。至於其他賓客都是品牌VIP，目光所及賓客都將自己的愛馬仕珍品傾巢而出，女士當然手持各式經典款手袋（A），就算男士也紛紛戴上色彩奪目的絲質領巾，甚至在還未轉涼的廿多度氣溫下穿上愛馬仕皮褸。

靈感來自騎師華麗賽馬絲綢

活動當晚出席者眾，較早到埗的賓客喝着香檳等待時裝騷開幕，其間亦忙着傾談和拍照，場面好不熱鬧。時裝騷約在晚上8時展開，系列由自1988年已入主愛馬仕男裝的Véronique Nichanian主理，2025秋冬季的靈感來自騎師華麗的賽馬絲綢，系列多以針織演繹，色彩和圖案令造型分外醒神。採用深沉色系並偶以更明亮的色調和條紋加以碰撞，例如將土褐色和深青色襯以明亮的番茄紅、濃鬱的檸檬黃和石灰色混搭。設計側重於具層次感的混搭，毛茸茸的泰迪熊馬海毛大衣和皮褸內襯薄身運動外套或冷衫，洋溢溫暖氣息，西裝則保持妥貼剪裁，瀟灑不凡。

騷後的after party將氣氛再度推高，除了有現場樂隊助慶（B），大會還設置攤位遊戲（C）、即影即有的打卡服務（D），讓賓客刷滿存在感。當然，近乎無限量供應的美味輕食、香檳和雞尾酒，更令人樂而忘返。●

查詢：Hermès 2525 5900 （中環店）

文：溫兆明

