editor's pick：攝影師Glen Luchford經典之作

【明報專訊】居美英國攝影師Glen Luchford自學成家，其攝影作品別具風格，如出道時為英國雜誌The Face拍下Björk、Kate Moss，均為經典之作。他在1996至1998年期間成為Prada專屬廣告攝影師，Joaquin Phoenix的造型照便出自他的鏡頭下，其作品亦散見於Yves Saint Laurent、Givenchy等品牌廣告，Harper's Bazaar和i-D雜誌等。早前在倫敦National Portrait Gallery舉行的The Face Magazine: Culture Shift展覽，展出不少他的作品。雖然展覽已完，但Glen Luchford的全球首個個人作品展覽，即將於9月米蘭時裝周期間在意大利時尚精品店10 Corso Como開幕。
由Alessio de Navasques策劃的Glen Luchford. Atlas展覽，將展出Glen Luchford過往30年的經典作，如受龐克影響的未來主義作品，又或是英國地下文化的照片，也有一些未被採用的照片等。展場有趣地將他不少作品以拼貼（collage）（A）方式展出，如將英國演員Tim Roth和1980年代的Kate Moss合一展出（B），又或是Malgosia Bela和 Stella Tennant的模特兒照片拼合展示（C），帶來新的化學作用，值得一看。●
Glen Luchford. Atlas展覽
日期：9月25日至11月23日
地點：Corso Como, 10, 20154 Milano
網址︰https://10corsocomo.com/en-gb/pages/galleria
文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）