editor's pick：攝影師Glen Luchford經典之作

【明報專訊】居美英國攝影師Glen Luchford自學成家，其攝影作品別具風格，如出道時為英國雜誌The Face拍下Björk、Kate Moss，均為經典之作。他在1996至1998年期間成為Prada專屬廣告攝影師，Joaquin Phoenix的造型照便出自他的鏡頭下，其作品亦散見於Yves Saint Laurent、Givenchy等品牌廣告，Harper's Bazaar和i-D雜誌等。早前在倫敦National Portrait Gallery舉行的The Face Magazine: Culture Shift展覽，展出不少他的作品。雖然展覽已完，但Glen Luchford的全球首個個人作品展覽，即將於9月米蘭時裝周期間在意大利時尚精品店10 Corso Como開幕。