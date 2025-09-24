明報新聞網
FEATURE：集百家大成的英國紳士 布料為本 貫徹130年訂製工藝

【明報專訊】近年提起英國品牌Dunhill，大家可能會想起英國設計師Simon Holloway的加盟，但Dunhill有別於其他品牌的地方，是當其他品牌以一種工藝行走江湖，它卻走集百家之大成的方向，從各類產品的工藝到店面，將設計概念實體化。早前品牌舉行幕後導賞團，帶大家到訪品牌倫敦總壇Bourdon House和位於Walthamstow的皮革工坊，亦遠赴蘇格蘭到訪粗花呢紡織廠Lovat和針織工坊Barrie，一睹這個有超過130年歷史品牌背後的發展脈絡。

Dunhill整個幕後之旅，由位於倫敦高尚地段Mayfair的總壇Bourdon House開始。自2008年開始，Bourdon House便是品牌總壇的所在地，並以一站式紳士會所為定位，服裝以外，亦有髮廊和餐飲部分，但這個總壇的核心，必定是訂做服務，同樣位於這座英國二級歷史建築之內。

英式西裝線條以盔甲為本，以較挺身而貼服的製作手法呈現體態。品牌訂製工藝貼合英式傳統手法，如用上手縫馬毛帆布內裡，塑造胸口形態帶出紳士的男士體態；細密山形繡（chevron stitching）則將多重帆布內裡相連，製作出貼服效果。領片部分用上帆布和麥爾登羊毛布料，前者用作承托而後者塑造領形，再以山形繡縫合令線條貼服而舒適。

30幅名畫印製成真絲布料

現時品牌約有5000款面料可供選擇，來自世界各地不同布廠，如Dugdale Bros & Co，又或是Harrisons of Edinburgh等。這次到訪發現品牌最獨特的地方，是為其傳統工藝增值，與真絲內裡品牌Rampley & Co合作，不單能用上30幅名畫如Gustav Klimt的Portrait of Adele Bloch-Bauer I（1907）和Rembrandt的The Night Watch印製而成的真絲布料作內裡，也可將不同畫作製成左右內裡對比。品牌亦提供自訂真絲內裡圖案的服務，舒適以外亦更個人化，讓大家透過所選款式、圖案和布料展現個人風格，讓服飾說故事，成為品牌工藝與個人品味的結晶。

度身訂做以外，大家更常接觸到的是其時裝系列。當品牌發展到某個程度，均需要與不同廠牌合作。行內的普遍做法，是以自家品牌為門面，將合作伙伴「壓低」消聲。但一個好的品牌其實更需提高生產線的透明度，讓客人不會捲入不良消費的漩渦之餘，這亦是雙贏的做法，讓好的工藝廠牌為品牌增值，而廠牌亦能善用品牌名氣帶動曝光度。以今次到蘇格蘭之旅為例，Dunhill便以Lovat和Barrie兩個工藝廠牌的幕後製作，呈現品牌對布料質素的重視，並展現品牌集各家所長而不損同業的氣量。

羊布花呢之選Lovat

先談位於蘇格蘭城巿Hawick的Lovat。Hawick的Commercial Road是Tweed這個字的發源地，Tweed這個字來自Tweels，即Twill（斜紋織物）的蘇格蘭方言演化而成，成為羊毛斜紋織物的代表字詞，源於1826年。而以The Home of Tweed為名的Lovat，便製作出比一般Harris Tweed更優質的布料。雖然現時以Hawick為基地的羊布花呢廠牌所餘無幾，但由於染布工藝及水能設備，加上當地原產短毛羊羊毛，Hawick一直是羊布花呢的重鎮。始於1882年、原名為Blenkhorn, Richardson & Co.的Lovat，便用上羊毛及羊絨（cashmere）等天然素材製作蘇格蘭式花呢。如廠牌為品牌製作的2026春夏系列外套，便用上蘇格蘭牧羊人用的經典Maud Plaid為靈感製作格子布料，但一改灰啡天然色系，亦以羊絨取代羊毛，將本應用作披肩的布料化為外套素材，手感和色調均妙不可言。

Barrie編織像真圖案

Dunhill另一個合作廠牌，是在2012年被Chanel收購的蘇格蘭針織品牌Barrie，始於1903年，主打羊絨針織品，早於Coco Chanel的年代已是Chanel的專用廠牌。Barrie是個架勢的廠牌，有揀客的地位，不少品牌曾投案合作但失敗而回，但Dunhill自2023年開始，亦即Simon Holloway加盟之年，便與Barrie合作，製作2024秋冬系列的針織，到訪廠房時便看到Barrie為品牌製作2026春夏系列的鬥牛犬圖案針織。Barrie基本上由蒐購素材到編寫製作程式至編織，均一手包辦。由於廠牌備有可多重角度同時刺繡的Intarsia技術，成為不少品牌的針織之選，製成的圖案或刺繡更立體外，圖案刺繡的分色與解像度亦更高。●

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

