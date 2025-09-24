WATCHOUT：表盤重現270年前星空景象 機械人偶張臂指示時間

La Quête du Temps坐鐘以7年時間研發，機械人偶裝置由世界頂尖機械人偶大師François Junod親自製作，時鐘機芯和坐鐘外殼則由Vacheron Constantin跟瑞士高級時鐘製造商L'Épée 1839合作製成。高度逾1米的坐鐘由穹頂、天文鐘、基座3個部分構成。頂部的天文學家機械人偶就像矗立於浩渺宇宙中央，玻璃穹頂上飾有星空圖與金色太陽圖案。人偶正前方，一輪3D立體月亮沿半圓形軌道逆跳運轉，左右兩側分別為弧形羅馬數字小時刻度和阿拉伯數字的5分鐘刻度區域，其腳下兩個圓環代表晝夜顯示變化。

坐鐘實時呈現星座運動軌迹

玻璃穹頂描繪了北半球璀璨星空，勾勒出獅子座、金牛座、雙子座、處女座和天秤座，以及大家仰望星空時最易辨識的獵戶座、大熊座和小熊座。此星空圖重現1755年9月17日上午10時日內瓦上空的星座分佈。品牌創辦人Jean-Marc Vacheron正是在此時簽署首份學徒契約，標誌品牌正式成立。為確定當時的星座和恆星方位，品牌與日內瓦天文台天文學家嚴謹考證，發現當時金、火、木、土四大行星齊現於日內瓦上空，木星合日現象亦同時發生。

坐鐘中央部分是雙面天文鐘，正面設有超大尺寸陀飛輪、15天動力儲存、萬年曆閏年顯示，星期、月份、逆跳日期、逆跳小時、逆跳分鐘、24小時顯示以及日出日落時間；背面則描繪北半球星空圖，實時呈現星座運動軌迹和恆星日，以及月份和12星座的顯示。底部的雙層底座以青金石為背景，各大行星以弧面切割硬質裝飾寶石呈現，下方的八角形基座內設有驅動機械人偶的機械裝置，啟動時會奏出悠揚音樂。機械人偶可按需要啟動，通過動作指示懸浮於穹頂下的時間刻度；被刻意設計成隨機排列的時間刻度，讓機械人偶能做出更富變化的指示動作。

每9130年一天誤差

至於Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to the Quest of Time腕表，則歷時3年研發。腕表直徑43毫米，配搭自家製3670手動上鏈機芯。雙面表盤正面採用雙逆跳顯示設計，以人偶手臂指示時間變化，具備按需要指示和持續顯示2種模式。人偶背後同樣是1755年品牌創立時的日內瓦星空景象，下方兩側分佈兩段式逆跳動力儲存顯示，頭頂設有3D立體精密月相與月齡顯示。背面表盤星空圖可即時追蹤星座位置，具備恆星日時間顯示，每9130年僅一天誤差。

3D立體人偶以鈦金屬製作，覆以金色PVD鍍層，經噴砂和手工做舊處理。3D立體月亮同樣採用鈦金屬材質製成，以手工悉心雕刻和拋光。月球表面的半邊經金色PVD鍍層處理，代表從地球觀測到的被太陽照亮的部分，另一半覆以深藍色PVD鍍層，代表月亮的陰暗面。

設靜待、活躍模式

以人偶手臂指示逆跳小時和分鐘的設計，靈感源自品牌1930年製作的魔術手（Arms in the air）懷表。在早期作品中，人偶雙臂僅可按需要指示時間，在未啟動功能時則保持自然垂放於身體兩側的狀態。新作運用獨特創新技術，採用源自2019年Traditionnelle系列Twin Beat萬年曆腕表的設計，在機芯引入「靜待」和「活躍」兩種不同運行模式。新表在「活躍」模式時，人偶雙臂如傳統指針會持續轉動，清晰指示小時和分鐘變化；在「靜待」模式，計時功能僅會在「後台」運作，雙臂自然垂放於人偶兩側，直至按下表殼側面10時位的按鈕，雙臂才會抬起指示時間；再次按下按鈕，雙臂會回落至靜止狀態。

兩段式的動力儲存顯示，在表盤下方的6至3和3至0兩個刻度區域顯示動力儲存。品牌專利設計的逆跳時間顯示，解決逆跳機制中時針與分針運行速度不一引起的不同步問題，確保兩根指針在指示完11:59後，完美同步跳返至12:00的位置。3D立體月球外緣環繞以天為單位的月齡刻度環，兩者以29.5天為周期同步旋轉，在一天中的任何時刻，用家均可手動調校月球信息顯示，而不會損壞機械裝置或干擾腕表運作。●

查詢：Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com