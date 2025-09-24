明報新聞網
副刊
Gadget

GADGET：4800萬像素4倍長鏡 色彩豐富自然 iPhone 17 Pro遠攝眼前一亮

【明報專訊】全新iPhone 17系列剛在上周五（9月19日）開售，外形一改自iPhone 11系列以來的一貫樣式，為果粉帶來一點驚喜。今代除了平易近人的iPhone 17（$6899起）、薄至5.6毫米的全新iPhone Air（$8599起）外，焦點當然還有高階的iPhone 17 Pro系列。

今代Pro系列換上了4800萬像素的4倍光學變焦長鏡頭，今次記者測試銀色機身的iPhone 17 Pro，發現不但遠攝能力令人眼前一亮，影像色彩也較豐富自然，機身散熱亦有很大改善，相信可進一步減少因機身高溫而引發的運作遲滯問題。

iPhone 17 Pro系列採用全新的一體成形機身設計，邊框與機背無縫融合，手感極圓滑，拿上手時會覺得手機像已裝上金屬手機保護殼，毫無「𠝹手」的感覺。另外，新機棄用鈦金屬邊框，改用更輕巧、散熱更佳的航太級鋁合金。而最受注目的，莫過於後置相機模組變成一個橫跨整個機身頂部的圓條形「高原式平台」，除了令手機平放枱面時更穩陣，據官方解釋還可騰出更多空間擺放電池和全新的潛望鏡頭。機背下方則嵌入一塊陶瓷晶體面板，形成獨特的雙色調外觀。

新版自拍鏡 橫直任你揀

今代另一個重大更新是攝錄系統，iPhone 17 Pro系列搭載的3鏡頭相機模組中，廣角、超廣角及遠攝融合鏡頭全部具備4800萬像素（上代的5倍長鏡為1200萬像素）。當中全新的遠攝鏡頭，採用了4重反射稜鏡設計及增大了56%的感光元件，可提供4倍（等效焦距100mm）光學變焦、8倍（200mm）「光學級」變焦，除了遠攝影像更清晰外，記者認為4倍長鏡亦較上一代的5倍（120mm）長鏡更實用，例如在較狹窄的空間，也有機會使用遠攝鏡獨特的壓縮感拍攝人像照。至於前置鏡頭不但升級至1800萬像素，並且轉用方形感光元件，就算打直手機來手持自拍也能拍出廣角鏡效果，不用再勉強打橫鏡身。

實際試拍，記者從灣仔渡輪碼頭拍攝灣仔公眾碼頭停泊的渡輪時，iPhone 17 Pro的4倍長鏡相比iPhone 16 Pro的5倍長鏡，前者拍攝船身文字保留了較多細節，雜訊亦較少，但差距不算太明顯。再用同樣方法拍攝對岸的尖沙嘴鐘樓，放大影像來看時效果亦相若。

然而，當使用兩代iPhone最遠的25倍（16 Pro）及40倍（17 Pro）數碼變焦來拍攝鐘樓，差異便非常大。放大照片來看，前者的線條已是模糊不清，iPhone 17 Pro的影像雖有「油畫化」情况，但40倍變焦的效果比上代的25倍還要實淨，效果完全可以接受。而在昏暗環境拍攝，iPhone 17 Pro的拍攝質素亦更勝上一代，光暗位都保留較多細節。同時，iPhone 17 Pro的色彩調校也下了工夫。在「普通」拍攝風格下，色彩更貼近現實環境，一改上代偏向平淡的色彩，現在幾乎可「直出」分享到社交平台。

自拍鏡錄影 人物自動置中

錄影方面，iPhone 17系列配合全新的A19 Pro晶片，拍攝4K影片極為流暢，影像質素有很大提升。而在攝錄中途變焦時，不同焦距鏡頭的銜接也更順滑，但要留意拍片時最高只支援24倍數碼變焦。今代前置鏡頭加入「人物置中」功能，系統懂得智能地自動調整取景範圍，將使用者穩定地保持在畫面中央，在自拍合照、視訊通話或錄製vlog時都有很大的幫助。新加入的Dual Capture可讓前後鏡頭同步錄影，對影像創作者來說亦很實用，但需留意解析度上限為4K30fps。

加強散熱 屏幕光亮抗刮

雖然今次測試集中iPhone 17 Pro的攝錄能力，但新機在其他硬件及功能上同樣帶來顯著升級。

機身散熱：Pro系列改用「熱鍛鋁」一體成形機身，並引入Vapor Chamber均熱板散熱技術，不僅令機身更堅固，散熱效能亦有顯著提升。記者連續播放3小時4K影片及試玩3A遊戲《刺客教條：幻象》後，機身只微微變暖，電量只消耗約20%，比iPhone 16 Pro有明顯改善。

處理晶片：iPhone 17 Pro系列搭載第二代3納米製程的全新A19 Pro晶片，其配備的6核心CPU及6核心GPU，持續效能表現比A18 Pro提升了40%。此外，記憶體也從8GB大幅提升至12GB，使用體驗極為流暢。

屏幕：雖然屏幕尺寸維持在6.3吋（Pro）及6.9吋（Pro Max），但戶外峰值亮度提升至3000 nits，並採用了陶瓷晶體面板及7層抗反射塗層，抗刮力提升3倍，在猛烈陽光下也更易閱讀。

總結：攝影愛好者值得升級

試機過後，記者認為對於追求攝影質素的用家來說，加強版的3鏡頭系統、強大而實用的遠攝鏡頭，都帶來更靈活及優質的影像拍攝；特別是8倍「光學級」變焦效果理想，即使啟用40倍數碼遠攝，質素仍可接受，如對拍攝有要求便值得升級。至於Apple Intelligence，雖然iOS 26作業系統加入了一些實用功能如即時翻譯、智能書寫工具等，但舊機如iPhone 15 Pro及Pro Max、iPhone 16系列也能使用，升級誘因就不大。●

iPhone 17 Pro規格

屏幕：6.3吋、6.9吋（Pro Max）

重量：204g、231g（Pro Max）

售價： $9399（256GB）起、

$10,199（Pro Max 256GB）起

查詢：www.apple.com/hk

■有片睇

iPhone 17 Pro拍攝效果實測

link.mingpao.com/85139.htm

「妙享背屏」小屏幕 引人注目

眼見iPhone 17系列推出，其他手機品牌亦不怠慢，融入更多獨特的新功能吸引手機用家眼球。其中，小米CEO雷軍早前在微博透露將推出旗艦級手機小米 17系列，最引人注目是機背相機模組融合了一塊稱為「妙享背屏」的小屏幕（圖），不僅可以顯示時間和動態壁紙，還支援通知顯示、自拍預覽、音樂控制等多種功能。

硬件方面，小米17 Pro將首次搭載高通第五代Snapdragon 8 Elite處理器，製程採用台積電3nm工藝，配備16GB記憶體，性能和功耗表現進一步提升。影像配置則採用全新 Leica 3鏡頭系統，包括5000萬像素的主鏡頭及等效5倍光學變焦長鏡頭。手機預計會在9月推出，至於價錢，小米總裁盧偉冰於微博表示將不會加價，故預計小米17 Pro定價會由4999人民幣（約5461港元）起。●

售價：待定

網址：www.mi.com

文：周群雄

4鏡頭遠攝夠強 原色鏡頭還原色彩

以遠攝力強見稱的HUAWEI Pura 80系列，Pro及Ultra港版都已經亮相，基本版Pura 80（圖）卻壓軸登場。此機定位為中階級，採用6.6吋2760×1256像素LTPO OLED屏幕，峰值亮度達2800尼特，並支援1Hz至120Hz自適應刷新率。屏面採用第二代崑崙玻璃，令整機耐摔能力較一般玻璃提升20倍。

拍攝規格上，Pura 80機背設有4組鏡頭，包括5000萬像素超聚光主鏡頭，支援F1.4至F4.0可變光圈和OIS光學防手震；還有1200萬像素F3.4 OIS潛望鏡頭，1300萬像素F2.2超廣角鏡頭，以及150萬多光譜通道紅楓原色鏡頭。其中原色鏡頭能真實還原色彩，讓人像攝影更細膩生動。為減省後期製作，手機支援AI修圖功能，「AI消除」可移除圖中不想要的物件，可選擇「智選」或「手動」操作以應付不同狀况。電量方面，手機內置5170mAh容量電池，支援66W有線和50W無線超級快充，隨時快速補電。●

售價：$5488

（12GB RAM+256GB ROM）

網址：consumer.huawei.com/hk

文：吳一鳴

Apple Intelligence新功能

Apple今年在iPhone 17系列發布會上，對旗下的Apple Intelligence人工智能技術未有太多着墨，但隨着iOS 26推出，只要支援的機種升級新系統便能使用。即將推出的iOS 26.1開發者測試版將支援廣東話語言，據聞正式版有機會在10月尾推出。

iOS 26部分實用功能包括：

即時翻譯：

支援多種語言的即時語音及文字翻譯，包括繁體中文（國語），但暫未支援廣東話

影像智慧（Visual Intelligence）：

可快速理解屏幕內容，啟動Apple Intelligence及將Siri語言轉為英語後，就能長按「相機控制」鍵來啟動功能，用家可通過鏡頭搜尋眼前物品的資訊、為餐牌文字翻譯等，不過ChatGPT功能未能在香港使用

智能書寫工具：

可在瀏覽器、電郵、Notes等應用程式中使用書寫工具，例如將點選文字內容生成撮要，改變文字語氣或格式等，但暫不支援繁體中文●

文：周群雄

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

