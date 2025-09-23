明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

簡易廚房：電飯煲方便餸——蘿蔔燜牛肋條

【明報專訊】今次介紹一個「懶人方便餸」——柱侯蘿蔔燜牛肋條。這道菜的秘訣就是用電飯煲。只要準備好所有材料，放入電飯煲內，再調校好烹煮時間就可以，用電飯煲還可以令燜煮的牛肋條更加軟腍。

一日三餐我都希望煮得有營養、簡單而豐富，所以除了肉類，家常小菜總要加點蔬菜。這次選用四季豆，它含豐富維他命、蛋白質及膳食纖維，有助腸道消化。一般京菜或上海菜食肆都會有乾煸四季豆，一家人外出吃飯總會點這道菜，但外面吃收費不便宜，不如自己在家煮，這次就教大家一個簡易版欖菜肉鬆四季豆。

■柱侯蘿蔔燜牛肋條（圖）

◆材料（4人分量）：

牛肋條——400克

蘿蔔———1條

蒜頭———1粒

紅葱頭——1粒

薑————2片

花椒———2茶匙

葱————少許

八角———數粒

香葉———數片

調味料：

柱侯醬——3湯匙

生抽——2湯匙

冰糖——2粒

蠔油——2湯匙

◆做法

(1)牛肋條加薑、葱汆水，盛起切件備用；花椒、八角、香葉加入袋內備用

(2)蘿蔔去皮切件、蒜頭和紅葱頭切碎

(3)預熱電飯煲，爆香蒜頭和紅葱頭，放入牛肋條和蘿蔔兜勻，加入熱水蓋過食材，然後加入調味料生抽、蠔油、柱侯醬、冰糖，以及花椒八角香葉袋

(4)蓋上電飯煲蓋，調校至煮飯模式，大約燜煮1小時便完成

■欖菜肉鬆四季豆（圖）

◆材料（4人分量）：

肉碎———150克

四季豆——1包

欖菜———2湯匙

蒜頭———1瓣

紅葱頭——1粒

肉碎調味料：

生抽———2茶匙

糖————1茶匙

麻油———1茶匙

◆做法

(1)肉碎加入調味料撈勻醃15分鐘

(2)蒜頭、紅葱頭切粒；四季豆用手掰斷，撕走豆邊的絲，以免有渣

(3)熱油鑊，加入蒜頭、紅葱頭粒及肉碎炒香，加入四季豆，炒至軟身

(4)最後加入欖菜炒勻便完成

文：KellyMama

圖：作者提供

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

