窗邊的小荳荳：課金就能過關？

「這關啊？課金買裝備就能輕鬆過啦！」子軒的回覆讓他眼睛一亮。只要買點數卡，就能解鎖特殊功能，拿到其他玩家沒有的強力道具。

小荳荳盯着熒幕，心癢難耐。他想起抽屜裏的利市錢，媽媽說要幫他存起來。可他心裏想：「反正只是用一點點，應該沒關係吧？」他趁媽媽不注意，輕手輕腳拉開抽屜，抽出幾張鈔票收進書包。

為求勝課金 向媽媽説謊

翌日農曆新年假期結束，他買早餐時順道去便利店買了點數卡。放學回家，他迫不及待輸入序號，角色瞬間變得強大無比。他一路過關斬將，終於突破卡住了多日的關卡，差點從椅子上跳起來。可是，喜悅沒有持續太久……

晚飯後，媽媽整理房間，發現利市錢少了，皺眉問：「小荳荳，你的利市錢呢？」他心頭一沉，還沒想好藉口，慌亂中脫口而出：「是……是子軒！他威脅我，逼我買點數卡給他！」話出口，他就後悔了。「子軒？」媽媽提高聲線：「他怎會做這種事？你們不是好朋友嗎？」

小荳荳避開她的視線，硬着頭皮繼續編：「他說如果我不幫他買，就要在班上排擠我……」他的聲音愈來愈小，手指揪着衣角。

媽媽嚴肅起來：「這是嚴重的欺凌。我們一定要請班主任查清楚。」小荳荳心跳加速，喉嚨發緊：「不……不用了吧……其實沒那麼嚴重……」媽媽已拿起手機：「怎能不查？萬一其他同學也被威脅呢？」看着她快速打字的手指，小荳荳胸口像壓了塊大石。他知道，這個謊言快要滾成大雪球了。

「對不起！錢是我自己拿的」

那晚，他坐在牀上，低頭擺弄那張已用過的點數卡。忽然，他意識到自己沉迷網絡世界，為了遊戲撒謊、偷錢，還誣陷無辜的朋友。想到這裏，心揪得發疼。

一想到，子軒可能被叫去問話，同學們會用異樣的眼光看他……牀頭鬧鐘滴答作響，每一下都像敲打他的良心。媽媽失望的眼神、子軒困惑的表情、班主任嚴肅的面容在腦海輪番閃過。他猛地抬頭，深吸一口氣，跑向客廳。

「媽媽……對不起！其實錢是我自己拿的。我怕你生氣才說是子軒……」話未說完，眼淚已大顆大顆滾落。「我知道錯了……我會把剩下的利市錢還給你。」

媽媽靜靜看着他，伸手把他拉進懷裏。熟悉的洗衣粉香味讓他鼻酸，眼淚把媽媽的睡衣都打濕了。「承認錯誤需要很大勇氣。」她輕聲說。小荳荳在她懷裏用力點頭。雖然還害怕面對後果，但胸口的大石終於落下。他知道，說真話的踏實，比任何一次在遊戲裏過關都要來得真實。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]