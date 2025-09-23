明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

窗邊的小荳荳：課金就能過關？

【明報專訊】農曆新年假期，小荳荳趴在電腦前，雙眼緊盯熒幕。他迷上一款網絡遊戲，卻過不了關。「要是能像子軒那樣就好了……」子軒是班上「網絡遊戲王」，對攻略頭頭是道。小荳荳鼓起勇氣發信息向他請教。

「這關啊？課金買裝備就能輕鬆過啦！」子軒的回覆讓他眼睛一亮。只要買點數卡，就能解鎖特殊功能，拿到其他玩家沒有的強力道具。

小荳荳盯着熒幕，心癢難耐。他想起抽屜裏的利市錢，媽媽說要幫他存起來。可他心裏想：「反正只是用一點點，應該沒關係吧？」他趁媽媽不注意，輕手輕腳拉開抽屜，抽出幾張鈔票收進書包。

為求勝課金 向媽媽説謊

翌日農曆新年假期結束，他買早餐時順道去便利店買了點數卡。放學回家，他迫不及待輸入序號，角色瞬間變得強大無比。他一路過關斬將，終於突破卡住了多日的關卡，差點從椅子上跳起來。可是，喜悅沒有持續太久……

晚飯後，媽媽整理房間，發現利市錢少了，皺眉問：「小荳荳，你的利市錢呢？」他心頭一沉，還沒想好藉口，慌亂中脫口而出：「是……是子軒！他威脅我，逼我買點數卡給他！」話出口，他就後悔了。「子軒？」媽媽提高聲線：「他怎會做這種事？你們不是好朋友嗎？」

小荳荳避開她的視線，硬着頭皮繼續編：「他說如果我不幫他買，就要在班上排擠我……」他的聲音愈來愈小，手指揪着衣角。

媽媽嚴肅起來：「這是嚴重的欺凌。我們一定要請班主任查清楚。」小荳荳心跳加速，喉嚨發緊：「不……不用了吧……其實沒那麼嚴重……」媽媽已拿起手機：「怎能不查？萬一其他同學也被威脅呢？」看着她快速打字的手指，小荳荳胸口像壓了塊大石。他知道，這個謊言快要滾成大雪球了。

「對不起！錢是我自己拿的」

那晚，他坐在牀上，低頭擺弄那張已用過的點數卡。忽然，他意識到自己沉迷網絡世界，為了遊戲撒謊、偷錢，還誣陷無辜的朋友。想到這裏，心揪得發疼。

一想到，子軒可能被叫去問話，同學們會用異樣的眼光看他……牀頭鬧鐘滴答作響，每一下都像敲打他的良心。媽媽失望的眼神、子軒困惑的表情、班主任嚴肅的面容在腦海輪番閃過。他猛地抬頭，深吸一口氣，跑向客廳。

「媽媽……對不起！其實錢是我自己拿的。我怕你生氣才說是子軒……」話未說完，眼淚已大顆大顆滾落。「我知道錯了……我會把剩下的利市錢還給你。」

媽媽靜靜看着他，伸手把他拉進懷裏。熟悉的洗衣粉香味讓他鼻酸，眼淚把媽媽的睡衣都打濕了。「承認錯誤需要很大勇氣。」她輕聲說。小荳荳在她懷裏用力點頭。雖然還害怕面對後果，但胸口的大石終於落下。他知道，說真話的踏實，比任何一次在遊戲裏過關都要來得真實。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

上 / 下一篇新聞