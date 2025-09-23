明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

媽媽維特：不一樣的爸

【明報專訊】老公常常抱怨：「衰仔都唔惜我，淨係惜阿媽。」他指的是細仔，因為大仔個性冷淡，加上處於青春期，和善對你已經是中獎了，老公當然不會癡心妄想。

細仔今年小六，尚未脫離對父母的依附，個性也隨和得多。不過他對爸媽確有大細超之分，會接受我摸頭撫背脊，出街也會主動拖我的手，卻會在爸爸試圖親近他時，毫不猶疑地「一腳伸開老竇」（我老公語）。

除了對我大嘆酸葡萄，老公也會向細仔直接投訴，卻往往只落得二少的一臉輕視。我常會忍不住開聲，例如告訴老公，「頭先你無徵得佢同意，就突然哄個頭（或哄個身）埋去，佢覺得好似被入侵，所以咪唔喜歡囉」。這類解畫，用意是代細仔說出他的感受，因為我知道，細仔只會以身體行動直接說不，卻未懂得、不習慣，甚至可能害羞於表達行動背後的細膩感受；而爸爸在拿揑親子間的親密距離這方面，又的確十分笨拙。我想，由我來畫公仔畫出腸，對他們兩個都可能有點幫助吧。

當然，所謂無「事先徵得同意」，指的不一定是口頭詢問，而是包含更廣泛的鑑貌辨色和眼神溝通。事實上，除了有社交障礙的少數，人應該天生會「感應」到與不同人的適當距離，而我相信，老公在一般人際社交上，在這方面也沒有特別困難。那麼，為什麼去到至愛的兒子面前，他就會變得不一樣，處於自己也未必察覺到的「突兀」狀態呢？

愈愛惜 方式愈彆扭

經過近年在身心靈不同範疇的學習，我漸漸明白到一個道理——不管我們是否喜歡，男的總會愈大就愈像父親，女的愈大愈像母親。同時，如果我們能帶着尊敬和感恩、坦然接受自己來自父母的傳承，反而更易走出不一樣的模式。若毫無同理地抗拒父母的某些特質，往往愈是思維上抗拒，愈是容易在潛意識中跟隨。

我覺得，老公不懂得如何親近兒子這一點，跟我老爺是很相似的。老爺是戰後來港找生計的江西人，因為正直勤奮，經介紹獲船隊老大許配女兒。但鄉音難改的他一直無法融入本地人圈子，在我奶奶眼中也只是個不解人情、固執難搞的鄉巴佬。夫妻關係差，幾個子女都自幼站在媽媽一邊，只看到爸爸的「笨驢」一面。我老爺也不懂得如何表達對子女的愛惜，嘗試親近都只會遭到冷待。愈是愛惜子女，就愈是用了彆扭的方式，令孩子抗拒甚至難受。

當然，我老公在香港土生土長，融入主流，表面上跟老爺很不同。但人就是這麼奇怪，有時就是會成為自己不想成為的樣子。我老爺非常善良，為家人日捱夜捱，但在家中一直弱勢，從沒體現過身為父親的正當權威，即使偶爾發惡，也只會被視為粗暴的「生番」。

難怪，我老公從來就沒親眼見過一個擁有正當權威、能自然展現慈愛的父親榜樣，也就只能扭曲地表達「父親的親密感」了。在親密關係上，他是生硬、委婉、不敢坦露真情的。他天性喜歡孩子，卻常用「一啖砂糖一啖屎」的態度來矯飾，在應該嘉許孩子的時候，也會不假思索地彈出「你淨係識得懶」之類的話來踩孩子兩腳。

活出爸爸的角色

話雖如此，老公還是以他的方式，超越了自己父親。他同樣不是權威型的爸爸，孩子有難或要依附時，首選不會是他。然而，他的親和力遠比老父高，常以一副嬉皮笑臉跟孩子胡扯，又會跟孩子分享他的愛好。細仔一方面會「伸開老竇」，但另一方面又常跟他玩戰棋，近一年更天天去書房偷看他的文耕工作內容。我想，世上沒有所謂「理想」的爸爸形態，我老公未必是傳統型的父親，卻已成功活出了爸爸的角色，在微細中得到孩子的愛與認同。

老公在今個月生日，細仔早些兒就模仿他的超無聊爛gag道：「爸，政府啱啱宣布，永久取消9月×日呢一日呀！」

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

Happy PaMa 教得樂 第572期

