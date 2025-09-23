華德物語：最後的相伴時光

兄妹回港讀書vs.接婆婆德國同住

收到消息時，我心中浮現了許多方案，包括帶兩兄妹回港讀書，好讓他們能在餘下的日子裏多陪伴婆婆。因此，在暑假前夕與指導教授的面談中，我坦誠地表達了當時的難處，也提到若未來一年需要留在香港，我依然希望能繼續學術研究。幸運的是，馬城大學的教授們非常體諒，表示願意將會議改為視像方式，讓我能無後顧之憂地兼顧家事與工作。除了回港的計劃外，我亦想過，是否能為華德婆婆申請長期探親簽證，帶她來德國與我們同住？當時各種念頭不斷湧現，我懷着忐忑的心情帶着兩兄妹登機。無論如何，我們必須先趕到她身邊，一邊蒐集各方資訊與意見，一邊把婆婆的身心照顧好，再從中揀選最合適的方案。

化身「左右門神」搶着推輪椅

華德兄妹雖然只有8歲與10歲，但體格結實有力。外出時，他們總搶着推輪椅，或者化身「左右門神」，幫助婆婆出入。回到家中，他們看着我像照顧女兒般照顧婆婆。最初，華德妹妹難免有些吃醋，會問我：「媽媽，為什麼現在總是要我等待？為什麼婆婆總是優先？你什麼時候才能再帶我出去玩？」我耐心回答：「不久之前，你還在穿尿布，濕了就哭着喚我，我都會第一時間來幫你更換。你想想，屁股濕着是不是很難受？有一天，當我也變得虛弱時，你會嫌棄我嗎？」在這樣平靜的對話後，妹妹常常會在我替婆婆換片時靜靜觀察，也許她真的開始想像，未來有一天要為我換尿布的情景吧。

經過一連串復診和與航空公司的協調，我們終於在8月底帶着華德婆婆上了飛機。先在蘇黎世轉機到法蘭克福，再轉乘德國高鐵抵達小鎮，華德爸與爺爺奶奶已帶着自製的標語迎接我們。感謝沿途所有敬業的機場人員、空服員與車站職員，在他們的協助下，我們最終順利完成這趟旅程。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

