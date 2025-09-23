從心做起的教養：6招提升親子精神健康

家長在孩子成長過程中扮演至關重要的角色，是最能夠幫助孩子提升身心健康狀態的人。首先，家長要先多關注自己的精神健康，筆者一直深信有能力去照顧別人，先要懂得照顧自己。從關愛自己中，樹立一個榜樣，令孩子知道情緒有高有低是正常不過的事情，最重要是懂得察覺及接納自己的情緒，並學習如何表達情緒、面對壓力及建立支持系統。其次是家長應帶頭及引導孩子建立健康的生活習慣，例如均衡飲食、有規律的睡眠模式、做運動、適量地曬太陽、有質素的社交生活，以及減少使用電子產品、社交媒體等。除此之外，家長應該建立一個開放的溝通環境，每天預留與孩子情感交流的時間，讓孩子有安全感，並願意分享自己的感受和困擾。當孩子面對學校的壓力或人際關係的挑戰時，家長的理解和支持可以讓孩子更容易克服困難。

靜觀、深呼吸、齊哼唱 增進聯繫

事實上，親子共同活動對提升身心靈健康大有裨益，既能增進彼此聯繫，又能加強家庭凝聚力，同時提升免疫力、紓緩生活壓力。以下的親子活動建議，尤其首3項，既毋須花費金錢，也不用太多時間，簡單易行，持之以恆必見成效：

1. 專注當下：透過靜觀練習，家長和子女可以一同學習如何專注於當下。例如閉上眼睛，聆聽周遭環境聲音的出現及消失；細心觀察並記憶某件物品的外表，然後合上眼睛再回憶該物件的外表；或是給予對方一個深深的擁抱，用心感受當中的肌膚接觸與體溫。

2. 呼吸練習：簡單的深呼吸練習有助子女放鬆。家長可以教導子女作「方形呼吸法」，這是一個非常有效的快速情緒穩定方法。呼吸時跟隨4個循環步驟：吸氣、閉氣、呼氣及閉氣，每個步驟都想像着正方形的其中一邊，並在心中數4下，數完即進入下一步驟。

3. 親子一起哼唱（humming）：很多人在洗澡時心情特別放鬆，不期然會哼唱。研究發現，哼唱是紓解壓力和焦慮的簡單方法，就如初為人母的媽媽哼唱安撫寶寶入睡一般。家長和子女可以選擇輕鬆時段，如用餐前後或睡前，播放悅耳愉快的旋律，一同隨着音樂哼唱。

4. 森林浴：親近大自然對改善精神健康極具成效。家長可以帶子女到公園、草地或郊野公園漫步，感受大自然的氛圍，觀察周圍的花草樹木和小動物。

5. 共同運動：無論是散步、跑步還是親子一起做瑜伽，運動不僅能增進健康，也能促進親子之間的交流。

6. 藝術創作：繪畫、手工藝或音樂創作都是表達情感的好方法。家長和孩子可以一起參與這些活動，分享彼此的創作，增進親子之間的情感連繫。

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

