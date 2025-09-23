明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

從心做起的教養：6招提升親子精神健康

【明報專訊】隨着新學年開始，香港的中小學生又要過上繁忙的學習生活。然而，這個開學月也伴隨着一些令人心痛的新聞，尤其是學生自殺的事件，讓我們不得不思考精神健康的重要。因此，無論是家長還是孩子，都應該重視精神健康，為孩子創造一個健康、支持和理解的環境。

家長在孩子成長過程中扮演至關重要的角色，是最能夠幫助孩子提升身心健康狀態的人。首先，家長要先多關注自己的精神健康，筆者一直深信有能力去照顧別人，先要懂得照顧自己。從關愛自己中，樹立一個榜樣，令孩子知道情緒有高有低是正常不過的事情，最重要是懂得察覺及接納自己的情緒，並學習如何表達情緒、面對壓力及建立支持系統。其次是家長應帶頭及引導孩子建立健康的生活習慣，例如均衡飲食、有規律的睡眠模式、做運動、適量地曬太陽、有質素的社交生活，以及減少使用電子產品、社交媒體等。除此之外，家長應該建立一個開放的溝通環境，每天預留與孩子情感交流的時間，讓孩子有安全感，並願意分享自己的感受和困擾。當孩子面對學校的壓力或人際關係的挑戰時，家長的理解和支持可以讓孩子更容易克服困難。

靜觀、深呼吸、齊哼唱 增進聯繫

事實上，親子共同活動對提升身心靈健康大有裨益，既能增進彼此聯繫，又能加強家庭凝聚力，同時提升免疫力、紓緩生活壓力。以下的親子活動建議，尤其首3項，既毋須花費金錢，也不用太多時間，簡單易行，持之以恆必見成效：

1. 專注當下：透過靜觀練習，家長和子女可以一同學習如何專注於當下。例如閉上眼睛，聆聽周遭環境聲音的出現及消失；細心觀察並記憶某件物品的外表，然後合上眼睛再回憶該物件的外表；或是給予對方一個深深的擁抱，用心感受當中的肌膚接觸與體溫。

2. 呼吸練習：簡單的深呼吸練習有助子女放鬆。家長可以教導子女作「方形呼吸法」，這是一個非常有效的快速情緒穩定方法。呼吸時跟隨4個循環步驟：吸氣、閉氣、呼氣及閉氣，每個步驟都想像着正方形的其中一邊，並在心中數4下，數完即進入下一步驟。

3. 親子一起哼唱（humming）：很多人在洗澡時心情特別放鬆，不期然會哼唱。研究發現，哼唱是紓解壓力和焦慮的簡單方法，就如初為人母的媽媽哼唱安撫寶寶入睡一般。家長和子女可以選擇輕鬆時段，如用餐前後或睡前，播放悅耳愉快的旋律，一同隨着音樂哼唱。

4. 森林浴：親近大自然對改善精神健康極具成效。家長可以帶子女到公園、草地或郊野公園漫步，感受大自然的氛圍，觀察周圍的花草樹木和小動物。

5. 共同運動：無論是散步、跑步還是親子一起做瑜伽，運動不僅能增進健康，也能促進親子之間的交流。

6. 藝術創作：繪畫、手工藝或音樂創作都是表達情感的好方法。家長和孩子可以一起參與這些活動，分享彼此的創作，增進親子之間的情感連繫。

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

上 / 下一篇新聞