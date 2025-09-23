親子筆陣．言語自聊：用心，永遠比知識重要

「定速板」變形記

數月前，我指導一名言語治療學生，她的個案是一名6歲、患有「構音障礙」（Dysarthria）的小男孩。此症狀因神經系統受損，導致說話肌肉不協調，使他說話速度過快、字詞含糊不清。

根據課堂所學，學生採用了標準治療工具——「定速板」（pacing board）。她用一張A4紙畫上圓點，讓男孩每說一個字就用手點一下，藉由視覺和觸覺回饋放慢語速，提升清晰度。這是一個理論上無懈可擊的方法。

然而，理論的完美，時常被現實所擊敗。小男孩對這張紙製的「定速板」毫無興趣，甚至覺得被迫指着紙說話的行為很「蠢」。儘管學生嘗試貼上卡通貼紙、設計成遊戲，男孩只勉為其難地配合，但治療效果始終無法「類化」到日常生活中。數星期過去，進展停滯不前，學生挫敗感與日俱增。

看着這個僵局，我作為臨牀導師，必須介入。這不僅關乎治療進度，更是學生學習路上的關鍵點。我將她叫到一旁，問了她一個足以影響她整個實習成果的問題：

「我們都知道定速板的原理是有效的，問題不在工具，而在於『人』。所以，你先不要想着放棄它。你要反過來思考：我們要如何才能讓這名小男孩『主動』、『樂意』地去使用這個工具？我們要如何改造它，才能讓他覺得這是一件『好玩』的事情？」

這個提問，意在引導她從「如何執行技巧」的思維，轉向「如何為這個孩子創造一個他會愛上的體驗」。學生似乎領悟了。下一次治療時，她帶來的不再是那張平平無奇的A4紙，而是一個小巧的「機械鍵盤解壓玩具」。那是一個有數個按鍵的小方塊，每按一下，都會發出清脆悅耳的「咔噠」聲。

奇蹟發生了。小男孩看到這個新奇玩具，眼睛頓時發亮。他好奇地伸出手指按了一下，「咔噠」一聲，他笑了。學生溫柔地引導他：「我們試試看，你每說一個字，就按一下，好不好？」

「我……（咔噠）……想……（咔噠）……飲…（咔噠）……水……（咔噠）。」

男孩完全沉浸在遊戲的樂趣中，為了享受每一次按壓的回饋，他極為自然地放慢了語速，發音清晰度達到了前所未有的水平，臉上更掛着純粹的笑容。下課時，他主動將這個「新寵」放進書包。這個解壓玩具，成為了專屬於他的、獨一無二的「定速板」。我的學生不僅通過了考驗，更領悟了「用心」的真諦。

臨牀教育核心：從知識到啟迪

這個故事正揭示了臨牀教育的核心。大學教育為學生打下堅實的科學基礎，這些知識是成為專業治療師的基石。然而，治療的對象是「人」，是擁有情感與個性的生命。若缺少了同理心與人性化的巧思，再高超的技術也可能變得冰冷而無效。

真正的「個人化治療」，就是走進案主的世界，從他的視角去感受與創造。對男孩而言，「定速板」是規範，而「機械鍵盤」是玩具；前者是被動治療，後者是主動想玩。由內而發的動機，才是改變的最強大動力。因此，臨牀導師的責任，不僅是批改文件、評核技巧，更是啟發學生去思考：「除了標準答案，你還想到了什麼？你的案主快樂嗎？」當學生畢業後，無論面對哪種個案，我們最希望他們能保有這份初衷——不僅是知識淵博的專家，更是願意為案主多走一步的同行者。知識會更新，但這份關懷與同理將永遠是治療中最溫暖的光。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第572期]