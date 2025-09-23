明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

家家有禮：老虎仔陪度中秋嘗月餅

【明報專訊】中秋節快到啦！今年置富Malls特別聯同韓國人氣文創品牌MUZIK TIGER，推出一系列限定禮品，陪大家一起歡度佳節。打頭陣的有「MUZIK TIGER 『灘』住賞月餅收納盒」，不止外表可愛，裏面也裝着由明愛天糧製作的低糖白蓮蓉蛋黃月餅，口感細滑，適合一家大細分享。盒中還搭配了天仁茗茶的黃金玄米茶包，食月餅時冲泡一杯，正好解膩。享用完月餅後，內盒可以變成一個3層高的玩具展示盒，附上透明防塵蓋，小朋友可以把心愛的公仔、扭蛋或收藏小物放置其中。

商場還推出了「MUZIK TIGER『置』嘆2026年坐枱月曆」，每一頁都印有不同主題的MUZIK TIGER角色插畫，在Toffee與一班朋友仔的陪伴下度過每一個月。月曆還附有68款角色造型貼紙，讓小朋友標記家人生日、學校假期和旅行等重要日子，打造一本獨一無二的家庭行事曆。Fortune+會員只要於富置Malls旗下指定商場內任何2間不同商戶，累積消費滿指定金額，或到Fortune App使用Point+，即可換領以上禮品。

◆置富Malls × MUZIK TIGER

月餅收納盒及坐枱月曆換領

日期︰即日起（月曆換領10月4日起）

時間：中午12:00至晚上8:00

地點︰+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場等指定商場

查詢︰2631 0802（馬鞍山廣場）

■送MUZIK TIGER 月餅收納盒

置富Malls送出MUZIK TIGER月餅收納盒予《Happy PaMa 教得樂》讀者，名額10個，每人可得禮品1份，（圖2）。有興趣的讀者請於9月29日（周一 ）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：MUZIK TIGER是哪個國家的文創品牌？

整理:陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

