教學有辦法：全校師生出動 開學鬆一鬆 學生海洋公園上課 化身勇者闖關

文︰顏燕雯

剛開學的第二個周五，馬鞍山靈糧小學全校一至六年級學生連同教職員合共逾900人一同出現在海洋公園。這並不是一趟普通的學校旅行，而是由香港賽馬會慈善信託基金贊助經費、校內教師設計的「開學鬆一鬆 活力勇者闖關之旅」活動，學生要化身小勇者，在園內參與各種任務，邊遊玩邊學習。

參與各種任務 邊遊玩邊學習

為了籌備這個大型戶外活動，副校長陳詠欣表示，她早在5月時便與幾名負責教師到海洋公園視察，看看有哪些場地、路線可分流讓不同年級學生去上課學習，就連有什麼地方能夠讓學生安全、舒適地吃午餐也要仔細考慮。由於這是一個任務式學習活動，在出發前，各級教師在綜合課跟學生做相關預習，如低年級學生其中一個任務，是要學習自己收拾背包；高小學生，教師就預先跟他們解說將見到的相關動物知識。

有別於一般學校旅行，校長陳志斌說，這個活動最重要是要帶出「開學鬆一鬆」的主題，「很多小朋友對開學都會感到緊張，如小一生要適應新環境，二至六年級學生也要面對學習壓力。我們希望透過這個有意義的學習活動，讓學生期待去主題樂園遊玩的同時，又把樂園變成教室，以不計分、沒比較的方式下給學生自學，老師們很用心設計活動內容，學生在參觀的同時也要『闖關』，但『闖關』的目標又不會定得太高，小朋友可以在輕鬆、有安全感的環境下完成」。

戴上計步手環 五六年級生變KOL

這個「闖關之旅」一共分為4關，第1關是學生要戴上學校在開學時為每人送上的一條計步手環，統計這天共走了多少步，從而學習關注健康生活；至於第2至4關則按不同年級有各種任務主題，如一二年級只要自己執好背包出發，無論有沒有帶漏物件，也算完成第2關；而第3、4關則是一些延伸活動，包括相關主題的閱讀、討論和意念設計等，如五六年級會化身KOL，稍後要撰寫旅遊博客或錄製影片，介紹今次的學習經歷，最後把作品上傳至Padlet跟同學分享。學生每過一關，都會獲得相關「寶石」，呼應學校推行的「彩虹勇者獎勵計劃」，即學生會透過不同表現在學校電子化獎勵平台獲取寶石以換領不同獎勵，以增強他們的成就感及認同感。

如校長所說，不少學生在這次活動中都有很深刻的體會。五年級的李銘恩說，在活動上半部分，看看手上的計步器已走了7000多步，又在園內看到了大熊貓，感到十分滿足；六年級的邱莉蕎則表示，平日跟家人到海洋公園，自己只負責吃和玩，今次則不但要努力完全任務，也能夠在教師安排下跟同學邊看海豚表演邊吃便當午餐，特別之餘也覺得海洋公園變成課室一樣，學到了不少知識。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]