家家有禮：騎萌趣動物車 暢遊挪亞方舟

【明報專訊】一家大細想遠離煩囂，與陽光和動物玩遊戲？香港挪亞方舟將變身成「動．森．萌樂園」，為大家帶來一個充滿驚喜與療癒感的旅程。小朋友可以在導賞員帶領下，與爬蟲類、哺乳類及鳥類等小動物零距離接觸，學習牠們有趣的習性，變身成生態小達人。如果想深入探索馬灣的自然與文化，也可參加「馬灣尋趣導賞遊」，由專人帶領漫步有機農莊，再到紅樹林尋找彈塗魚和招潮蟹的蹤影，發掘小島的自然生態與歷史寶藏。