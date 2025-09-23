明報新聞網
Happy PaMa 教得樂 第572期

家家有禮：騎萌趣動物車 暢遊挪亞方舟

【明報專訊】一家大細想遠離煩囂，與陽光和動物玩遊戲？香港挪亞方舟將變身成「動．森．萌樂園」，為大家帶來一個充滿驚喜與療癒感的旅程。小朋友可以在導賞員帶領下，與爬蟲類、哺乳類及鳥類等小動物零距離接觸，學習牠們有趣的習性，變身成生態小達人。如果想深入探索馬灣的自然與文化，也可參加「馬灣尋趣導賞遊」，由專人帶領漫步有機農莊，再到紅樹林尋找彈塗魚和招潮蟹的蹤影，發掘小島的自然生態與歷史寶藏。

園內還設有多個創意手作坊，讓小朋友可以發揮創意，用羊毛氈製作可愛的森林小動物飾品，又或者化身甜品大師，製作睇得又食得的小盆栽甜品。另外，「萌趣動物騎騎樂」也不容錯過，小朋友可以騎上Q版動物電動車，在園內開心暢遊。如果意猶未盡，不妨踏進大自然主題光影互動展館「夢想星球」盡情打卡；以及體驗刺激的「童趣飛馳樂」，駕駛高卡車、平衡車及單車等，馳騁於秋日樹影下。現在更有門票買2送1優惠，並附送$100現金券，在官網購票更可獲贈免費回程交通票。

◆香港挪亞方舟「 動．森．萌樂園」

日期︰10月1至12日（逢周六、日及公眾假期）

時間︰上午10:00至晚上6:00

地點︰新界馬灣珀欣路33號

門票︰成人$198、小童$158（凡購買成人正價門票2張，即可獲贈1張成人或特惠門票）

查詢︰https://t.ly/vf2pR

■送香港挪亞方舟親子套票

香港挪亞方舟送出親子套票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲成人及小童入場券各一張，「 動．森．萌樂園」舉行的日子，可同時換領10個遊戲代幣於同日使用，（圖2）。有興趣的讀者請於9月26日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出香港挪亞方舟「 動．森．萌樂園」舉行日期。

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

