明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：一份關懷 「把我拉回來」

【明報專訊】最近處理較多關於學童情神健康的題材，這個既然是全城關注的課題，《HappyPaMa教樂得》在新學年起，亦將會用更多不同形式、不同角度去探討。繼早幾期透過專家講解，希望讓孩子掌握更多「自我關懷」的方法和技巧，有助提升他們內在的安全感和自我價值，今期則以人物特寫，藉今屆「香港十大傑出少年」得主之一張嘉希的抗重度抑鬱症與思覺失調症的經歷，鼓勵大家珍惜生命。

分享自己的故事盼激勵他人

17歲的嘉希，是一個品學兼優的大男孩，同時亦是一個非常好的受訪者，他思路清晰、表達能力強，而且願意真誠剖白自己的內心世界。或者對很多人來說，患精緒病，甚至曾萌生過自殺念頭，是一件不光彩的事，是「黑歷史」，應該盡量掩藏，閉口不宣，偏偏嘉希選擇跟公眾分享，「坦白說，我有時都會介意被別人知道自己的經歷，因為我不肯定其他人會怎麼想，亦都擔心，會否因自己的病而遭受差別對待。但同時我又想，如果我的故事，能夠激勵到一部分人的話，我都是應該要去分享的」。

嘉希在訪問中也提及，當家人和朋友發現他有自殺念頭時，他們的處理手法，有助他一步步走出陰霾。「他們並非專業人士，亦無經歷過我所經歷的，雖然他們未必可以完全代入我的情緒、理解我當中的困難，但他們並沒有即時指摘或否定我，而是接納我，以及嘗試用他們的方式去愛我、去幫我。他們無把壓力或期望加諸於我身上，只是說︰『不緊要，我們會陪着你』。」正是這一份關懷，讓嘉希知道，世界上依然有人着緊自己、愛自己的，「其實這就是把我拉回來的一把，他們這樣做已經很足夠，最少令到我在今天，有機會跟你說話」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

上 / 下一篇新聞