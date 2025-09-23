本周FOCUS．採訪手記：一份關懷 「把我拉回來」

分享自己的故事盼激勵他人

17歲的嘉希，是一個品學兼優的大男孩，同時亦是一個非常好的受訪者，他思路清晰、表達能力強，而且願意真誠剖白自己的內心世界。或者對很多人來說，患精緒病，甚至曾萌生過自殺念頭，是一件不光彩的事，是「黑歷史」，應該盡量掩藏，閉口不宣，偏偏嘉希選擇跟公眾分享，「坦白說，我有時都會介意被別人知道自己的經歷，因為我不肯定其他人會怎麼想，亦都擔心，會否因自己的病而遭受差別對待。但同時我又想，如果我的故事，能夠激勵到一部分人的話，我都是應該要去分享的」。

嘉希在訪問中也提及，當家人和朋友發現他有自殺念頭時，他們的處理手法，有助他一步步走出陰霾。「他們並非專業人士，亦無經歷過我所經歷的，雖然他們未必可以完全代入我的情緒、理解我當中的困難，但他們並沒有即時指摘或否定我，而是接納我，以及嘗試用他們的方式去愛我、去幫我。他們無把壓力或期望加諸於我身上，只是說︰『不緊要，我們會陪着你』。」正是這一份關懷，讓嘉希知道，世界上依然有人着緊自己、愛自己的，「其實這就是把我拉回來的一把，他們這樣做已經很足夠，最少令到我在今天，有機會跟你說話」。

文︰沈雅詩

