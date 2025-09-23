明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

過來人說：情緒病≠不開心 認清患者心路歷程

【明報專訊】近年學童自殺率急增，引起社會廣泛關注，張嘉希指出，雖然孩子的情緒健康問題逐漸進入大眾的焦點，但他認為，大部分人對於情緒病的了解，仍然是比較片面，「很多人覺得，情緒病就是不開心吧，都是因為他們抗壓能力差，所以便用了極端方法去宣泄。但其實很多時，原因都不是這樣的」。

他亦明白，香港是個競爭激烈的城市，父母有「望子成龍」的心態很正常，而有些時候，孩子在學習上，也確實需要外在的推動力，惟家長亦不能忽略小朋友的情緒警號，「真的是扭計、百厭、反叛嗎？」他期望，公眾能認清情緒病患者的心路歷程，「究竟他遇到的困難，是否他所想的？他的無動力，跟大家口中的『懶惰』都一樣嗎？情緒低落，是否等同於普通的不開心呢？」

找信任的人傾訴 撐下去就有希望

對於一些正受情緒困擾、感到絕望，甚至萌生死念的年輕人，嘉希作為過來人，有以下的一番話︰「或許撐下去是很痛苦的，但至少還有一絲絲希望，如果你現在選擇放棄生命，就肯定什麼可能都沒有了。我聽說過，人有自殺的衝動，只不過維持很短暫的時間，若能撐過那幾十秒，就未必真的會實行。想想這個世界，有沒有任何東西值得你留戀呢？找得到，可能這就是幫你撐過去的一個關鍵！」他又建議大家找一兩個值得信任的人去抒發感受，縱然對方未必可以提供實質幫助，但有人替自己分擔、陪伴左右，都是十分重要的。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

上 / 下一篇新聞