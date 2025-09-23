過來人說：情緒病≠不開心 認清患者心路歷程

他亦明白，香港是個競爭激烈的城市，父母有「望子成龍」的心態很正常，而有些時候，孩子在學習上，也確實需要外在的推動力，惟家長亦不能忽略小朋友的情緒警號，「真的是扭計、百厭、反叛嗎？」他期望，公眾能認清情緒病患者的心路歷程，「究竟他遇到的困難，是否他所想的？他的無動力，跟大家口中的『懶惰』都一樣嗎？情緒低落，是否等同於普通的不開心呢？」

找信任的人傾訴 撐下去就有希望

對於一些正受情緒困擾、感到絕望，甚至萌生死念的年輕人，嘉希作為過來人，有以下的一番話︰「或許撐下去是很痛苦的，但至少還有一絲絲希望，如果你現在選擇放棄生命，就肯定什麼可能都沒有了。我聽說過，人有自殺的衝動，只不過維持很短暫的時間，若能撐過那幾十秒，就未必真的會實行。想想這個世界，有沒有任何東西值得你留戀呢？找得到，可能這就是幫你撐過去的一個關鍵！」他又建議大家找一兩個值得信任的人去抒發感受，縱然對方未必可以提供實質幫助，但有人替自己分擔、陪伴左右，都是十分重要的。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]