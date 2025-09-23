精神健康：張嘉希走出情緒陰霾 獲傑出少年獎 立志當精神科醫生 為同路人撐傘

文︰沈雅詩

在英華書院念中六的張嘉希，最近在香港遊樂場協會主辦的「香港傑出少年」選舉中，榮膺為2025年的「香港十大傑出少年」（奮進高級組），這份殊榮對「劫後重生」的他來說，意義特別大，「對我來說，它是一個認可，它認可了我張嘉希還是一個有價值的人！」

曾幾何時，嘉希是一個自信滿滿的男孩，學業成績出眾，高小時已加入香港資優教育學院，升中後，更熱心投入社區服務，奪得「第十五屆深水埗區傑出學生選舉」優秀學生獎，還被提拔擔任紅十字會青少年團隊長，以及校內國學學會主席。一直是「人生勝利組」的他，或許連做夢也沒有想過，會突然遭受抑鬱症與思覺失調症雙重夾擊，從天堂直墮地獄。

受人際衝突困擾 「完美主義」增壓力

嘉希在中三時，在校外遇到人際關係上的衝突，令情緒大受困擾，滋長出抑鬱症的苗頭，「最初我經常心不在焉、專注不到，或者情緒起伏很大。但因為我向來都是一個多愁善感的人，尤其在屋企，我是一個會『扭計』、發脾氣的小朋友，所以最初，我都不察覺自己有什麼大問題」。但慢慢發展下去，嘉希除了精神不振，肉體也感到很疲累，「簡單如冲涼，我不懂得怎樣去形容這種感覺，但比起疲倦，是累得好像連雙腳都提不起來」。

在學習上，也是力不從心。嘉希形容自己是一個完美主義者，會不斷鞭策自己，做到最好，「比如以前，我明明已經考得高分，但我仍然覺得未達到自己最佳的狀態，可以再做得好些。我從不會因為已取得高分而懈怠，反而，我會想做更加多，再達到一個更加好的成績」。

他承認，正是這種性格特質，令到病情加劇，「因為有情緒，影響了我讀書，當看見自己成績退步，我接受不到，又會逼自己做好些，那就觸發更多情緒、更多壓力，是一個惡性循環」。

當時，嘉希每天都帶着這種自我懷疑、自責、迷茫的思緒生活，苦不堪言，「情况最差時，我的世界就好像只得黑白色，每天睜開眼睛，都不知道人生有什麼意義，很想去了結這種痛苦、了結自己的生命」。

出現幻覺就醫 獨自住院煎熬

但嘉希一直無正視問題，直至有幻覺、幻聽出現，他才驚覺自己可能出事！他憶述，當時正與家人一起吃飯，不知為何鬧起情緒來，哥哥好言勸阻，但反而令自己的情緒更加激動，並衝入房間痛哭，「在房裏面，我突然間聽到有人在取笑我，抬頭一望，就看到之前跟我發生人際衝突的那個人，對方指着我在笑」。這個情景，令嘉希大吃一驚，「驚是因為我知道這是假的，我明知他不會出現在這個地方，所以才引發一連串問題︰『為什麼我會看到一些不應該出現的東西？』、『我是否有幻覺？』、『我是否有病呀？』、『我是否不正常呀？』」。

不再諱疾忌醫的他，尋求精神科醫生的協助，但因病情反覆，曾入住醫院，說起這段日子，小子大呼怕怕，冀一生不再經歷。「我最初被安排住在獨立病房，那裏只有一張牀、一盞燈、四堵牆和一扇門，再沒有其他東西了。因為醫院不准用電話、電腦，我唯有逼自己睡覺，希望時間能易過一點，睡到睡不了，便起身看書，看到疲倦又再睡。」無所事事並非最可怕，最令嘉希恐懼的，是那份孤獨感，以及未知的等待。

他憶述，除每天兩段探病時間，以及醫護人員巡房外，完全沒有跟任何人接觸，「對於我這個本身很喜歡跟別人相處、溝通的人來說，那種感覺是孤獨的」。加上無法掌握時間，更令他焦躁不安，「病房無時鐘，究竟是過了5分鐘還是10分鐘，我不知道。還要等多久，爸爸媽媽才會來探我呢？我掌握不到。這種空等的感覺，真的很煎熬。試過有次終於等到護士呼喚我有家屬來了，當我步出病房，見到爸爸媽媽的時候，我就忍不住哭出來，有一種『我終於等到見你們了』的感覺！」

回歸校園備戰DSE 「盡人事，聽天命」

在藥物幫助，以及家人和朋友的扶持下，嘉希漸漸走出陰霾，已重過正常校園生活，且努力備戰DSE。「我正嘗試去追趕學習進度，不過，因為我的動力、專注力、理解能力等，還未完全恢復，雖然我都希望自己能做到最好，但與其逼到自己走向絕路，再一次復發，我會選擇『盡人事，聽天命』的心態。」

惟被問及「我的志願」，他依然有憧憬，「我想做精神科醫生」。嘉希透露，自幼已立志當醫生，從前想做外科醫生，但近年經歷患病，令他對精神科產生興趣，希望能有專業知識，幫助同路人或情緒受困擾者，跨越幽谷，「因為自己淋過雨，都想替別人撐把傘」。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]