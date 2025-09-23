明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第572期

Happy Pa Ma

精神健康：張嘉希走出情緒陰霾 獲傑出少年獎 立志當精神科醫生 為同路人撐傘

【明報專訊】「情况最差時，我的世界就好像只得黑白色，每天睜開眼睛，都不知道人生有什麼意義，很想去了結這種痛苦、了結自己的生命。」17歲品學兼優的張嘉希說。曾飽受重度抑鬱症與思覺失調症煎熬的他，一度要休學接受治療，幸而在藥物協助及親友支持下，他的病情漸告穩定。正積極備戰來年中學文憑試（DSE）的嘉希，矢志成為精神科醫生，冀幫助有情緒困擾的人，「因為自己淋過雨，都想替別人撐把傘」。

文︰沈雅詩

在英華書院念中六的張嘉希，最近在香港遊樂場協會主辦的「香港傑出少年」選舉中，榮膺為2025年的「香港十大傑出少年」（奮進高級組），這份殊榮對「劫後重生」的他來說，意義特別大，「對我來說，它是一個認可，它認可了我張嘉希還是一個有價值的人！」

曾幾何時，嘉希是一個自信滿滿的男孩，學業成績出眾，高小時已加入香港資優教育學院，升中後，更熱心投入社區服務，奪得「第十五屆深水埗區傑出學生選舉」優秀學生獎，還被提拔擔任紅十字會青少年團隊長，以及校內國學學會主席。一直是「人生勝利組」的他，或許連做夢也沒有想過，會突然遭受抑鬱症與思覺失調症雙重夾擊，從天堂直墮地獄。

受人際衝突困擾 「完美主義」增壓力

嘉希在中三時，在校外遇到人際關係上的衝突，令情緒大受困擾，滋長出抑鬱症的苗頭，「最初我經常心不在焉、專注不到，或者情緒起伏很大。但因為我向來都是一個多愁善感的人，尤其在屋企，我是一個會『扭計』、發脾氣的小朋友，所以最初，我都不察覺自己有什麼大問題」。但慢慢發展下去，嘉希除了精神不振，肉體也感到很疲累，「簡單如冲涼，我不懂得怎樣去形容這種感覺，但比起疲倦，是累得好像連雙腳都提不起來」。

在學習上，也是力不從心。嘉希形容自己是一個完美主義者，會不斷鞭策自己，做到最好，「比如以前，我明明已經考得高分，但我仍然覺得未達到自己最佳的狀態，可以再做得好些。我從不會因為已取得高分而懈怠，反而，我會想做更加多，再達到一個更加好的成績」。

他承認，正是這種性格特質，令到病情加劇，「因為有情緒，影響了我讀書，當看見自己成績退步，我接受不到，又會逼自己做好些，那就觸發更多情緒、更多壓力，是一個惡性循環」。

當時，嘉希每天都帶着這種自我懷疑、自責、迷茫的思緒生活，苦不堪言，「情况最差時，我的世界就好像只得黑白色，每天睜開眼睛，都不知道人生有什麼意義，很想去了結這種痛苦、了結自己的生命」。

出現幻覺就醫 獨自住院煎熬

但嘉希一直無正視問題，直至有幻覺、幻聽出現，他才驚覺自己可能出事！他憶述，當時正與家人一起吃飯，不知為何鬧起情緒來，哥哥好言勸阻，但反而令自己的情緒更加激動，並衝入房間痛哭，「在房裏面，我突然間聽到有人在取笑我，抬頭一望，就看到之前跟我發生人際衝突的那個人，對方指着我在笑」。這個情景，令嘉希大吃一驚，「驚是因為我知道這是假的，我明知他不會出現在這個地方，所以才引發一連串問題︰『為什麼我會看到一些不應該出現的東西？』、『我是否有幻覺？』、『我是否有病呀？』、『我是否不正常呀？』」。

不再諱疾忌醫的他，尋求精神科醫生的協助，但因病情反覆，曾入住醫院，說起這段日子，小子大呼怕怕，冀一生不再經歷。「我最初被安排住在獨立病房，那裏只有一張牀、一盞燈、四堵牆和一扇門，再沒有其他東西了。因為醫院不准用電話、電腦，我唯有逼自己睡覺，希望時間能易過一點，睡到睡不了，便起身看書，看到疲倦又再睡。」無所事事並非最可怕，最令嘉希恐懼的，是那份孤獨感，以及未知的等待。

他憶述，除每天兩段探病時間，以及醫護人員巡房外，完全沒有跟任何人接觸，「對於我這個本身很喜歡跟別人相處、溝通的人來說，那種感覺是孤獨的」。加上無法掌握時間，更令他焦躁不安，「病房無時鐘，究竟是過了5分鐘還是10分鐘，我不知道。還要等多久，爸爸媽媽才會來探我呢？我掌握不到。這種空等的感覺，真的很煎熬。試過有次終於等到護士呼喚我有家屬來了，當我步出病房，見到爸爸媽媽的時候，我就忍不住哭出來，有一種『我終於等到見你們了』的感覺！」

回歸校園備戰DSE 「盡人事，聽天命」

在藥物幫助，以及家人和朋友的扶持下，嘉希漸漸走出陰霾，已重過正常校園生活，且努力備戰DSE。「我正嘗試去追趕學習進度，不過，因為我的動力、專注力、理解能力等，還未完全恢復，雖然我都希望自己能做到最好，但與其逼到自己走向絕路，再一次復發，我會選擇『盡人事，聽天命』的心態。」

惟被問及「我的志願」，他依然有憧憬，「我想做精神科醫生」。嘉希透露，自幼已立志當醫生，從前想做外科醫生，但近年經歷患病，令他對精神科產生興趣，希望能有專業知識，幫助同路人或情緒受困擾者，跨越幽谷，「因為自己淋過雨，都想替別人撐把傘」。

[Happy PaMa 教得樂 第572期]

相關字詞﹕Happy PaMa 教得樂 第572期

上 / 下一篇新聞