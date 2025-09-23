同場加映：中秋賞巨兔燈籠 6米「火星先生」笑眼迎人

工作坊DIY玻璃紙燈籠

剛於上星期開始的「潮玩老派工藝之必要」邀請了本地3名藝術家及團隊，包括深水埗「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志、年輕竹藝紮作團隊「紮合啦」及梅窩泥土藝術職人「山與土」，以燈籠為主題創作出具觀賞價值、實用功能及收藏意義的作品。最矚目的莫過於由歐陽師傅製作的巨型玉兔燈籠，體積大得幾乎可讓一個成年人坐進去。至於紮合啦團隊創作的鳥、魚燈籠融合了傳統紮作技巧與真實的動物模樣，山與土則運用本地泥土為燈籠染色。如果想體驗傳統紮作工藝，可參加9月27日舉辦的「楊桃燈籠工作坊」（每位$320），自製玻璃紙楊桃燈籠。

太空旅遊化身「外星生物」

同場的紗廠坊亦正舉辦「下一站：火星」活動，由即日至10月26日，場內掛上一顆直徑達6米的巨型火星藝術裝置Mr. MARS，製作時參考了美國太空總署（NASA）數據，故可真實地還原星體地貌。裝置上的太陽眼鏡是由兩塊巨型LED屏幕組成，會不時轉換眼神歡迎到訪者，或播放模擬旅遊火星的影片。拍攝時除可由地面以廣角鏡「低炒」，還可走上一樓，從火星的左或右前方用遠攝鏡頭構圖，被攝主體只需配合火星的「眼神」假裝對望，便可拍出非常搞笑的畫面。

另一裝置是「宇宙同源生成器」，只要站在裝置鏡頭前方，頭盔內的顯示器會浮現你的樣子，身體上的顯示器亦會用不同外星生物肢體，拼湊出你的外星旅遊卡通形態，可放上社交平台呃like。●

「潮玩老派工藝之必要」

日期：即日至10月7日（逢周二至日）

地點：南豐紗廠M02

「下一站：火星」

日期：即日至10月26日

地點：南豐紗廠紗廠坊

查詢：www.themills.com.hk