明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

同場加映：中秋賞巨兔燈籠 6米「火星先生」笑眼迎人

【明報專訊】中秋將至，南豐紗廠現正舉辦紮作展覽；另外，在紗廠坊（The Hall）更掛有一個超巨型火星藝術裝置，順道準備迎接中秋。

工作坊DIY玻璃紙燈籠

剛於上星期開始的「潮玩老派工藝之必要」邀請了本地3名藝術家及團隊，包括深水埗「寶華扎作」第二代傳人歐陽秉志、年輕竹藝紮作團隊「紮合啦」及梅窩泥土藝術職人「山與土」，以燈籠為主題創作出具觀賞價值、實用功能及收藏意義的作品。最矚目的莫過於由歐陽師傅製作的巨型玉兔燈籠，體積大得幾乎可讓一個成年人坐進去。至於紮合啦團隊創作的鳥、魚燈籠融合了傳統紮作技巧與真實的動物模樣，山與土則運用本地泥土為燈籠染色。如果想體驗傳統紮作工藝，可參加9月27日舉辦的「楊桃燈籠工作坊」（每位$320），自製玻璃紙楊桃燈籠。

太空旅遊化身「外星生物」

同場的紗廠坊亦正舉辦「下一站：火星」活動，由即日至10月26日，場內掛上一顆直徑達6米的巨型火星藝術裝置Mr. MARS，製作時參考了美國太空總署（NASA）數據，故可真實地還原星體地貌。裝置上的太陽眼鏡是由兩塊巨型LED屏幕組成，會不時轉換眼神歡迎到訪者，或播放模擬旅遊火星的影片。拍攝時除可由地面以廣角鏡「低炒」，還可走上一樓，從火星的左或右前方用遠攝鏡頭構圖，被攝主體只需配合火星的「眼神」假裝對望，便可拍出非常搞笑的畫面。

另一裝置是「宇宙同源生成器」，只要站在裝置鏡頭前方，頭盔內的顯示器會浮現你的樣子，身體上的顯示器亦會用不同外星生物肢體，拼湊出你的外星旅遊卡通形態，可放上社交平台呃like。●

「潮玩老派工藝之必要」

日期：即日至10月7日（逢周二至日）

地點：南豐紗廠M02

「下一站：火星」

日期：即日至10月26日

地點：南豐紗廠紗廠坊

查詢：www.themills.com.hk

相關字詞﹕好去處

上 / 下一篇新聞