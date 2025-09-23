攝影迷朝聖拍藝術照 FUJIFILM旗艦級相機上手試玩

來到體驗館門外，入口處擺放了一個大型FUJIFILM相機藝術裝置，這件裝置隱藏於半透明紗幕內，隨着燈光不停轉色，營造出夢幻氛圍。這裏不乏拍照創意靈感，例如站在紗幕內利用若隱若現的薄紗拍攝人像，或借助紗幕空隙製造「虛、實、虛」的構圖效果，帶來層次豐富的畫面感。單是入口位置，已經謀殺了不少「菲林」。館內另一個人氣打卡點是FUJIFILM INSTAX即影即有相機體驗區，這裏展示多款新型即影即有相機、打印機與周邊配件，牆身採用幻彩金屬色設計，散發青春活力，充滿玩味。

作為相機品牌體驗館，又怎少得試玩品牌的新款相機？這裏集齊FUJIFILM X及GFX系列相機與鏡頭，從入門至專業型號，由廣角至「打雀」遠攝鏡都一應俱全，就連廣受文青歡迎的FUJIFILM X half復古半格相機亦可即場試玩。而對專業攝影愛好者來說，最吸引莫過於可以真實上手試玩平日難得一試的旗艦級GFX100RF大片幅感光元件相機（定價$39,000）。如果有自備SD卡，還可即場插入相機拍攝，將試相帶回家慢慢放大研究，親身感受不同鏡頭及相機的質感與細緻度。

預約私人空間 專業相機、燈光自拍

館內另一個人氣焦點是Selfie Studio自拍寫真館，這裏提供預約式私人空間，無論是一人自拍、情侶寫真、全家福，甚至帶寵物拍照，都可以自在發揮創意。房間配備FUJIFILM專業級燈光與相機設備，確保每個客人都能拍出精美照片。與現時坊間的自拍館相比，這裏更進一步，提供數十款造型道具及不同顏色背景紙，無論你是想拍出復古情調還是走可愛路線，都能輕鬆找到合適道具，如頭箍、耳機、donut、波板糖等。房內設有大尺寸屏幕，拍攝後可即時預覽，配合遙控快門掣，讓拍攝時更得心應手。收費為$300（30分鐘）或$400（45分鐘），每次最多4人；如需額外增加拍攝名額，每人另加$60。拍攝完成，所有相片上傳至雲端儲存空間，方便隨時下載。

影樓試業 $299影家庭或寵物合照

除了自拍寫真館，體驗館另有專業攝影室（Photography Studio），內裏設有專業影樓環境及器材設備，滿足客人拍攝證件相、入學相、形象照甚至家庭照的需求。在試業階段，館方推出家庭或寵物合照體驗服務，由駐場攝影師在10分鐘內為客人操刀拍攝，可選擇全白或全黑背景紙，完成後客人可挑選10個原電子檔案，每節收費$299。據知日後客人還可選擇只租用影樓及器材，靈活度極高。

一站式DIY影像禮品 簡單快捷

體驗館亦設有DIY Photo Gifting影像禮品專區，提供一站式設計及即時印製服務。無論是相框、杯墊、橫額，還是個性化的寵物碗，都可以即場在這裏製作。這些影像產品不僅適合自用，作為禮物更突顯心意。製作過程簡單快捷，客人可即場完成，別具創作的成就感。此外，館方還計劃定期舉辦各類攝影工作坊，邀請專業攝影師親臨指導，分享拍攝技巧與心得，讓參與者能夠在實踐中提升攝影技能，為攝影愛好者帶來更多學習與交流機會，詳情將於官網公布。

FUJIFILM House of Photography沉浸式攝影體驗館

開放時間：上午11:00至晚上7:30（周一至四）、上午11:00至晚上8:00（周五至日）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠201至202號舖

查詢：hop.fujifilm.com.hk

