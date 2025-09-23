明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

攝影迷朝聖拍藝術照 FUJIFILM旗艦級相機上手試玩

【明報專訊】如果說是文青至愛攝影器材品牌，FUJIFILM應該當之無愧。無論外形、拍攝風格均對正文青口味。今次品牌首次於香港開設攝影體驗館House of Photography，就是揀選了文青味濃的荃灣南豐紗廠（The Mills）。今次的體驗館逾3000平方呎，結合產品體驗、藝術展示與互動工作坊，無論你是專業攝影師、業餘玩家，還是純粹想搵一個自拍場地，又或自製影像禮物，都可以在館內找到驚喜。

來到體驗館門外，入口處擺放了一個大型FUJIFILM相機藝術裝置，這件裝置隱藏於半透明紗幕內，隨着燈光不停轉色，營造出夢幻氛圍。這裏不乏拍照創意靈感，例如站在紗幕內利用若隱若現的薄紗拍攝人像，或借助紗幕空隙製造「虛、實、虛」的構圖效果，帶來層次豐富的畫面感。單是入口位置，已經謀殺了不少「菲林」。館內另一個人氣打卡點是FUJIFILM INSTAX即影即有相機體驗區，這裏展示多款新型即影即有相機、打印機與周邊配件，牆身採用幻彩金屬色設計，散發青春活力，充滿玩味。

作為相機品牌體驗館，又怎少得試玩品牌的新款相機？這裏集齊FUJIFILM X及GFX系列相機與鏡頭，從入門至專業型號，由廣角至「打雀」遠攝鏡都一應俱全，就連廣受文青歡迎的FUJIFILM X half復古半格相機亦可即場試玩。而對專業攝影愛好者來說，最吸引莫過於可以真實上手試玩平日難得一試的旗艦級GFX100RF大片幅感光元件相機（定價$39,000）。如果有自備SD卡，還可即場插入相機拍攝，將試相帶回家慢慢放大研究，親身感受不同鏡頭及相機的質感與細緻度。

預約私人空間 專業相機、燈光自拍

館內另一個人氣焦點是Selfie Studio自拍寫真館，這裏提供預約式私人空間，無論是一人自拍、情侶寫真、全家福，甚至帶寵物拍照，都可以自在發揮創意。房間配備FUJIFILM專業級燈光與相機設備，確保每個客人都能拍出精美照片。與現時坊間的自拍館相比，這裏更進一步，提供數十款造型道具及不同顏色背景紙，無論你是想拍出復古情調還是走可愛路線，都能輕鬆找到合適道具，如頭箍、耳機、donut、波板糖等。房內設有大尺寸屏幕，拍攝後可即時預覽，配合遙控快門掣，讓拍攝時更得心應手。收費為$300（30分鐘）或$400（45分鐘），每次最多4人；如需額外增加拍攝名額，每人另加$60。拍攝完成，所有相片上傳至雲端儲存空間，方便隨時下載。

影樓試業 $299影家庭或寵物合照

除了自拍寫真館，體驗館另有專業攝影室（Photography Studio），內裏設有專業影樓環境及器材設備，滿足客人拍攝證件相、入學相、形象照甚至家庭照的需求。在試業階段，館方推出家庭或寵物合照體驗服務，由駐場攝影師在10分鐘內為客人操刀拍攝，可選擇全白或全黑背景紙，完成後客人可挑選10個原電子檔案，每節收費$299。據知日後客人還可選擇只租用影樓及器材，靈活度極高。

一站式DIY影像禮品 簡單快捷

體驗館亦設有DIY Photo Gifting影像禮品專區，提供一站式設計及即時印製服務。無論是相框、杯墊、橫額，還是個性化的寵物碗，都可以即場在這裏製作。這些影像產品不僅適合自用，作為禮物更突顯心意。製作過程簡單快捷，客人可即場完成，別具創作的成就感。此外，館方還計劃定期舉辦各類攝影工作坊，邀請專業攝影師親臨指導，分享拍攝技巧與心得，讓參與者能夠在實踐中提升攝影技能，為攝影愛好者帶來更多學習與交流機會，詳情將於官網公布。

FUJIFILM House of Photography沉浸式攝影體驗館

開放時間：上午11:00至晚上7:30（周一至四）、上午11:00至晚上8:00（周五至日）

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠201至202號舖

查詢：hop.fujifilm.com.hk

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕攝影體驗館 相機 自拍 南豐紗廠 好去處

上 / 下一篇新聞