副刊

旅遊

檳城星級大廚帶路「搵食」 白咖喱麵、炭烤多士 早餐必試

【明報專訊】不少人說檳城是個適合悠閒慢活的好地方，走在喬治市中心，無論是當地居民還是遊客，步伐總是不慌不忙。一日之計始於晨，就讓我們在兩名檳城名廚帶領下，由一碗白咖喱麵開始，以輕鬆悠閒的步伐探索當地美食。

於檳城長大的Kim Hock Su，曾於英國米芝蓮星級餐廳工作，隨後移居台北發展，直至2018年回到家鄉開設Restaurant Au Jardin。2022年，餐廳成為檳城第一家獲得米芝蓮1星的餐廳，他與另一家餐廳「Gēn根」的大廚 Johnson Wong是好兄弟，Johnson由柔佛移居至檳城。他們的餐廳大量使用在地食材，推廣獨特的馬來西亞風味。二人不約而同地表示，檳城生活節奏較慢，生活質素比吉隆坡等地更佳，且有許多老店，隨便都能吃到紮實的古早風味。閒暇時，他們經常在喬治市中心出入，早上喜歡在OME咖啡店或附近吃早餐，之後再往餐廳工作。

白咖喱麵椰汁湯底鹹香鮮甜

要數Kim最喜歡的早餐必定是米芝蓮必比登推介的Hot Bowl White Curry Mee（白咖喱麵）。「馬來西亞其他地方多數提供紅咖喱麵，而檳城則可吃到白咖喱麵，椰汁湯底如奶油般creamy，可以加咖喱醬調整辣度。他們的白切雞也非常美味，是我最喜歡的組合。」

1992年開業的Hot Bowl在檳城享負盛名，原本只是一個小攤，自1998年起搬到現址。餐廳以供應白咖喱麵食為主，由何氏一家經營至今，何先生祖籍潮州，其咖喱麵由福建麵和米粉組成，奶白色湯底主要由椰奶製成，鹹香中帶肉味，入口鮮甜；配料有蝦、螄蚶、魷魚條和豆卜，重點在於旁邊的咖喱醬，由香料、蝦乾和辣椒人手攪拌炒成，辛辣有層次，加進湯裏，馬上畫龍點睛。這得歸功於何太，她是娘惹，對香料混合非常有研究，咖喱醬的香料均由她調配，多年來味道始終如一。雖然主打咖喱麵，但也有不少人特意前來品嘗白切雞。這裏的白切雞使用馬來西亞走地雞，皮薄肉嫩，已去骨，配搭的醬汁則花了6年時間才製成，許多新加坡和香港客人也會特意訂購醬汁帶回香港。

Hot Bowl White Curry Mee

地址：58C, Jalan Rangoon, 10400 George

Town, Pulau Pinang

鴨肉粿條細滑清淡 早市限定

另一家必吃的早餐粉麵檔是位於金巴利街Lebuh Kimberley Duck Meat Koay Teow Th'ng的鴨肉粿條。Kim笑說這是他的秘地，原本不太願意分享，因為檔口只在早上營業，常有人滿之患。「他們的鴨肉湯粉清淡美味，手工製造，至今至少有30年歷史。」鴨肉粿條是檳城著名的街頭美食，19世紀不少潮州人移居至東南亞一帶，將潮州鴨肉文化帶到當地。鴨肉粿條的湯底由鴨骨和鴨肉煮成，帶少許八角和肉桂香氣，配搭手撕鴨肉、炸乾葱和葱花，淡雅的美味是檳城獨有。粿條特別細滑，配上清湯，美味無窮。不過，喜歡反傳統的Kim特別喜歡將鴨肉湯粉改配即食麵，他強調一定要選煮得較硬的即食麵。

Lebuh Kimberley Duck Meat Koay Teow Th'ng

地址： Lebuh Kimberley, George Town,

10450 George Town, Pulau Pinang

逾60年茶座 後巷炭烤西多士

如果早上不想吃粉麵，Johnson和Kim推薦大家到多春茶座。二人笑說：「我們不能常來，因為早上經常大排長龍，反而下午3時後，比較容易找位置。」這裏是檳城最有名的茶檔，已有60多年歷史，位於防火巷，位置相當隱秘，只賣多士和咖啡。餐牌上選擇不多，顧客可以選擇4種麵包，包括海南麵包、咖啡雲石麵包、全麥麵包和朱古力麵包。醬料則可選擇自家製咖央醬、花生醬和牛油。兩名大廚最喜歡的經典組合是炭烤海南麵包配咖央醬。Kim提醒大家下單時記得要多醬，因為檳城的咖央多士不像吉隆坡或新加坡那麼豐盛，通常咖央分量較小，配上牛油就是經典組合。

多春茶座的多士在後巷的開放式炭爐上烤製，散發出古早碳烤香氣。他們的咖央醬由椰漿、蛋、砂糖和牛油等材料隔水加熱調和而成，充滿椰子香，跟加入斑蘭的綠色咖央醬，風味截然不同。Johnson提醒，記得配上半熟雞蛋，雞蛋淋上醬油，「檳城的地道風味會使用比較稀薄的鹹醬油，與新加坡式的濃甜醬油有所不同，所以混合雞蛋時，要留意分量，以免過鹹」。

多春茶座

地址：Lebuh Campbell, George Town, 10450 George Town, Pulau Pinang

百年冰店歎珍多冰 一掃悶熱

檳城長年炎熱，當地人的解暑方式莫過於吃「冰」，特別喜歡吃Ice Kacang。Kacang指的是豆子或花生，這種甜品通常包含刨冰、糖漿和各種配料，如紅豆、綠豆和花生等。Johnson和Kim均表示，他們只吃 Swatow Lane Ice Kacang，這間店擁有百年歷史，自1923年始創人李嘉琪在汕頭巷附近推車仔賣甜品起家，店鋪經歷多次變遷，後搬到新世界公園的美食廣場，至2017年暫別一段時間後遷至現址，並由李家第四代經營，重新裝修成為咖啡店。來這家店，必點招牌Ice Kacang Special，一大碗透心涼的碎冰上，放上雲呢拿雪糕、木瓜、芒果和香蕉。你也可加入特色的珍多（由綠豆粉製成的長條狀啫喱）、紅豆、椰漿和玫瑰糖槳等，吃一碗，悶熱一掃而空。

Swatow Lane Ice Kacang

地址：E, 102, 1, Jalan Burma, George Town, 10050 George Town, Pulau Pinang

●旅遊錦囊

簽證：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1馬來西亞令吉約兌1.8港元

航班：9、10月份，香港往返檳城，國泰航空票價約3600港元起（連稅及行李）

交通：檳城國際機場乘巴士或的士到喬治市中心（車程約30分鐘，的士車費約50港元）

住宿：酒店88 Armenian位於喬治市心臟地帶，其建築歷史可追溯至19世紀中期；餐廳提供娘惹風味早餐。查詢：88armenian.com

文：Gloria Chung

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

