副刊
飲食

Amigo 58周年限定嘗味6道菜 跑馬地「古堡」$858晚餐熱爆

【明報專訊】飲食市道低迷，幾乎每天都收到餐飲集團、老店結業的消息；偏偏於跑馬地屹立近半世紀的雅谷餐廳（Amigo），近日卻在網絡人氣急升！餐廳為慶祝開業58周年，特別推出限定嘗味晚餐，6道精緻菜式只需親民價$858（另加一）就能品嘗，加上猶如歐洲貴族府邸的格調，迅即成為城中熱話與打卡熱點！打卡之際，不妨用心細嘗餐廳的故事情味，畢竟時光流轉，一切似乎來不及緬懷，難得這裏的法式經典、港式優雅與貴族品味仍在，來一趟感受舊時光的美好。

難道嘗味菜單是「吸客奇招」？好奇問Amigo第三代主理人Alan Young，他說：「餐廳開業58周年，是個值得紀念的日子，我們希望藉着這個特別的菜單，吸引新一代客人認識Amigo。」果然，一推出，整個9月的訂枱迅即爆滿！

金庸、彭定康、衛奕信曾是座上客

事實上，不少人都會因為Amigo的門面和「霸氣」的歷史而卻步。據說前港督彭定康、衛奕信，著名作家金庸及魔術師大衛高柏飛等都曾是座上客。名人軼事和傳聞數之不盡：話說英國前首相戴卓爾夫人兒子曾在這裏包場用膳，先有一隊政治部G4到來視察環境，以防有埋伏；豈料這位貴賓離開後，翌日卻於西班牙被綁架，當時餐廳上下即被傳召錄口供。又聽說緋聞明星情侶到此約會，大批記者守候餐廳門外，侍者唯有從後門開路護送女方……

Amigo的創辦人楊永忠是名門之後，人稱五叔的他周遊列國見識廣，鍾情藝術和古董收藏，於1967年在銅鑼灣波斯富街開設Café D'Amigo，1976年更買下跑馬地現址，決意於香港打造一間最具派頭的法國餐廳。

樓高兩層的建築由何善衡兒子、著名建築師何子棟操刀，餐廳裝潢則由楊永忠親自設計，採西班牙風格——白色外牆、圓拱形門窗、紅磚簷篷，金色太陽標誌高高掛，是跑馬地矚目地標。甫入店內恍如走進歐洲古堡，腳下是閃耀的南歐花磚，放眼盡是珍稀藝術品和古董：西班牙名廠Lladró天使瓷像、瑞士勞力士時鐘、19世紀水彩畫大師Sir William Russell Flint的作品。

樓下酒廊以船艙為靈感，是以往客人餐前小酌之處；上層用餐區貫徹西班牙風，天花橫樑和牆壁以逾7000條菲律賓杉木建構而成，每條杉木經火燒及人手打磨，才能塑造出自然裂紋與質感；用餐區旁的酒窖，當年與整體建築一同規劃建造，以磚砌成甚具歐陸風情，酒藏量達3000瓶，配套完善，於1970年代實屬罕見奢華。椅子更特別找工匠採用實木製作，雙面浮雕，讓客人前後都欣賞到雕花，配上紅絲絨坐墊和背墊，當年每張價值700元！餐具選用法國名牌Christofle純銀器，手感十足，印上Amigo標誌，定期送到法國專業保養，確保亮眼貴氣。

席前拌生牛肉嫩滑 水魚咖喱湯鮮美

今天走進Amigo，58年前的經典菜式，客人亦能品嘗到。行政總廚黎上偉（Edward）笑說：「上任後收到的首個指令，是招牌菜式的材料和做法都要跟足以前！我試過略略修改，熟客一吃便知道！」生牛肉、龍蝦湯、燴牛尾，都是平常法國菜，Amigo的版本就是令人難忘，一來部分沿用席前烹調，這種傳統在坊間已愈來愈少，邊聽侍者講解，邊看cooking show，色、香、味俱全！

先說「蒙古式生牛肉片配特色醬汁」，選用澳洲安格斯穀飼牛柳的中心部分，肉質嫩滑富油花，此菜靈魂在於鮮黃色秘製醬汁，以洋葱、酸青瓜、水瓜柳、Tabasco等混合而成，堅持以人手製作，質感厚，百味紛陳，每種材料的味道都鮮明突出。經典中的經典還有「水魚咖喱湯」，源於20世紀印度總督夫人Lady Curzon為宴客而創作的湯品，以20多斤重的新鮮水魚，加入雞、蔬菜和香草等慢火熬煮7小時，讓水魚膠質全融於湯中，再混入炒香的咖喱，鋪上微焦忌廉泡沫，入口甘香柔滑，咖喱香徐徐滲出，卻不奪湯頭鮮美，由於製作繁複，現今已很少餐廳供應。

經典之所以成經典，除了歷史使然，還因選料和做法都極之講究。好像「燴牛尾」，大廚堅持採用新鮮連皮牛尾，貪其鮮活牛香與豐富膠質。每條牛尾約4呎長，只取中央粗壯部分，每條只能做2至3份，成本比急凍貨貴3倍！人力成本更高，牛尾要經刀刮、燒炙、除毛、反覆清洗等，再加蔬菜、茄膏、紅酒和雪莉酒等燜煮5小時，牛尾軟腍入口即化。

服務周到 現場樂隊伴奏表演

能夠成為名人富豪飯堂，除了靠裝潢和菜餚，還有貼心周到的服務。無論是老顧客還是新相識，入座都會收到小禮物—— 一個熨壓了客人名字的memo pad，女士更會收到一枝無刺玫瑰；現場樂隊伴奏表演，為慶生的客人獻唱生日歌，為慶祝周年紀念的男女唱浪漫情歌！這裏的侍者都謹守着舊派的fine dining餐飲禮儀，部分穿上筆挺的燕尾服，戴上白手套，介紹菜式談吐舉止得體，餐具菜式擺位整齊有致；上菜必定lady first，帳單則會放在男士或主人家跟前；對於女客人的稱呼特別小心，禮節服務拿揑得準確，讓人舒服自在，這種待客之道，在當今的餐飲界可謂絕無僅有。

香港將來還有像這樣一家餐廳嗎？不知道。趁一切還未成回憶，來一趟吧！

Amigo 58周年限定6道菜嘗味晚市菜單

供應日期：即日至11月27日（逢周一至四）

價錢：每位$858；葡萄酒配對每位另加$298

地址：跑馬地黃泥涌道79號A

查詢：2577 2202、9705 3272（WhatsApp）

註：另加一；須預訂

●有片睇

跑馬地經典餐廳Amigo

link.mingpao.com/85131.htm

文：郭詠瑤

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

