養生帖：更年期以柔制秋燥

此時養生，不在「補」，而在「潤」。許多女性急於食補，忽略了更年期之本乃陰血虧虛。秋燥如同微火，悄悄蒸灼本已不足的津液，令人手足心熱、口乾失眠。與其追逐名貴補品，不如專注於日常滋潤之品：一碗溫熱的百合雪耳羹，勝過肥甘厚味；一杯淡淡的蜂蜜水，更能濡養身心。關鍵在於細水長流，讓滋潤悄然滲透。

更重要的是靜養。秋日蕭瑟，易引悲涼，而更年期情緒本如風中漣漪。此時強求歡樂未免勉強，不如接納這份沉靜。試着放慢腳步，晨起在窗前靜坐片刻，感受呼吸；午後聆聽一段紓緩音樂，讓心神有所依歸。這種向內的收斂，恰是對抗秋燥最珍貴的功課。

睡眠是最天然的滋陰藥。夜深人靜時，陰氣漸盛，正是身體自我修復的良機。切忌熬夜追劇或煩擾心神，早早熄燈臥牀，即便未能即刻入睡，靜臥亦是休息。若能在子時（晚上11時至凌晨1時）前進入夢鄉，便是順應天時，涵養陰血。

秋日養生，終究是學會與自己溫柔相處。不必面面俱到，只需抓住「潤燥」與「寧神」兩大綱領，以從容之心，度過這個略顯敏感的季節。內心清潤，外在自然舒泰。

文：董爽（香港大學專業進修學院高級課程主任、註冊中醫）

