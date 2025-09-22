明報新聞網
副刊
人生下半場

健康

東聲：加入義務拍攝隊 愈拍愈潮

【明報專訊】香港生活節奏急促，玲玲工作了數十年，感到身心疲累，萌生快點退休的念頭，期待退休後可以好好享受「慢生活」。退休剛開始時，玲玲猶如踏入「熱戀期」，滿懷憧憬，生活自在。然而，過去的工作賦予玲玲強烈的身分認同，驟然失去，難免空虛。而慢生活過久了，少了生活的火花與期待，加上兒女亦開始組織自己家庭，更令玲玲感到失落與孤獨。

學拍攝、剪輯技巧

在機緣巧合下，玲玲得知東華三院的年輕長者中心舉辦YouTuber訓練班，感覺有趣，於是報名參加。YouTuber訓練班為玲玲提供平台，既能結識新朋友、分享經歷，又能一同學習拍攝與剪輯技巧，並將作品上傳分享。這樣的互動不但學到新技能，更讓玲玲認識了許多志同道合的好朋友。

後來經中心社工邀請加入「微影薈」拍攝義工隊，有別於訓練班，拍攝隊的工作充滿挑戰，不止於紙上談兵，更會四圍採訪。玲玲表示印象深刻的是製作《街坊薈聚》的節目，拍攝團隊跑到街頭及商場，與街坊做現場訪問。「由於我是第一次接受這項任務，所以既緊張又興奮，擔心現場發揮不好，訪問時會『食螺絲』。」玲玲回憶說。在社工鼓勵及陪伴下，自己表現出色，全程投入，她更表示整個過程又好玩又滿足。

義工隊的拍攝帶給玲玲很大滿足感，她開始用鏡頭記錄生活，與朋友分享。「連身邊朋友都覺得我愈來愈『潮』，愈來愈後生。當然啦！因為拍攝需要面對鏡頭，當然要注意形象啦！」玲玲笑說。

找到自己小天地好滿足

去年，玲玲參加「『深』愛社區•拍出深水情」攝錄影比賽，並榮獲優異獎。這個佳績更是對玲玲努力與創意的最佳肯定。

現在，玲玲期待每次「微影薈」拍攝義工隊的工作，每次出動都是新的嘗試與體驗，無論是捕捉社區活動的瞬間，還是與志同道合的伙伴合作，都令她興奮不已。

玲玲表示：「以前搵食，工作種類無得揀，但退休後的義務工作，我找到了自己的小天地，覺得這份『工作』做得好開心，好滿足！」。

「微影薈」拍攝義工隊

查詢：3619 3169

fb：bit.ly/47ENKhW

文：沈泳賢、盧家輝（東華三院薈齡AI生活館社工）

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，分享樂活及心聲）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

