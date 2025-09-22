明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

「自療」高血壓20多年 驚悉腎功能剩一成

【明報專訊】高血壓和腎衰竭「互相傷害」，高血壓破壞腎臟血管；腎臟受損令身體多餘水分和鹽分排不走，導致血壓變得更高。這就形成惡性循環：血壓愈高，腎愈壞；腎愈壞，血壓更高。

姓陳病人一坐下來便說：「梁醫生！藥房老黃非要我來找你不可，其實我真的沒事！」

「沒事為什麼要來呢？黃老闆搞邊科？」我笑着問。

「哈，不知老黃搞邊科，他說你是老人科，硬要我來。」陳先生笑嘻嘻回答。

血壓微高不就診 自己配藥服

其實老陳不算是耆老，他今年63歲，因未退休，天天仍工作。他與老黃從事藥物代理和銷售數十年。他說自己向來健康，無慢性疾病。雖然45歲開始發現有輕微血壓高，但自恃在藥業界多年，對藥物有一定程度認識，又常與同行互換心得和資訊，就索性自己配藥。多年以來一直服用自己開的降血壓藥，從來沒有為血壓高而看醫生。

「我好乖，日日都有食血壓藥。自己醫自己20多年。我已經『登陸』，仍然日日跑數，你說我fit嗎？」老陳沾沾自喜地說。

他說，3個多月前心血來潮，跑去化驗所做血液測試，並找相熟街坊醫生看報告。醫生竟說他有些指標不太好，需要跟進，但他自覺無大礙，不想理會。老黃卻不同意，極力主張他來見見老人科醫生，於是他帶同報告來找我。

老陳掏出泛微黃的化驗單，然後說：「梁醫生，我在這行打滾多年，對report都算識少少，只是這幾格的數字略高，其餘都正常，對嗎？」

肌酸酐爆表 腎枯萎如風乾核桃

接過報告細看，我不禁直叫起來：「陳先生，你的驗血報告不太正常！腎功能指數肌酸酐（creatinine）升上600mmol/L（成年男性正常值：80至115mmol/L）。數據已爆表！你的腎已亮了紅燈，快要罷工，已是腎衰竭！」

「吓，醫生，不要開玩笑！我從來都不覺腎臟有不適。」老陳一臉難以置信。

我斬釘截鐵地說：「沒說笑！這報告已近4個月前，現在情况可能更差。建議你今日再做檢查，抽血驗各種腎功能指數，留小便驗腎臟機能，超聲波及造影檢查腎臟及前列腺。」

老陳乖乖一一照辦，3天後報告出爐，超聲波畫面令人怵目驚心。原本像豆莢般飽滿的腎臟，竟枯萎像風乾核桃！肌酸酐升逾700mmol/L，血色素繼續下降，血液酸鹼度變酸，血鉀高於正常。我明確地說：「你的腎臟功能只剩下十分之一，屬末期腎病。萬一代謝性酸中毒與併發高血鉀症，你的心臟隨時驟停！你現在急需治療，最好即時入院，做腎科評估，接受降血鉀治療，然後再考慮洗腎安排。」

老陳頓時臉色發白，說：「我只是血壓高……為何搞到洗腎？」

高血壓腎衰竭互相傷害

我如實分析：「你患高血壓多年，但只是自己配藥，從來沒有定期看醫生，更沒有抽血做檢查，亦沒有調節藥物配方。你的血壓在這20多年未被好好控制。高血壓和腎衰竭是『互相傷害』的最佳負面教材。高血壓會直接破壞腎臟血管；腎臟壞了，身體多餘水分和鹽分排不出去，直接導致血壓變得更高、更難控制。這就形成了惡性循環：血壓愈高，腎愈壞；腎愈壞，血壓更高。

慢性腎衰竭 過程持續不可逆

所以，我們必須要從控制血壓這個環節徹底打破這個循環。想像一下，腎臟裏藏有數百萬個微小『過濾網』，我們叫『腎絲球』。這些過濾網佈滿細小血管，長期失控的高血壓，就像是一道超強水柱，年復年衝擊這些脆弱的過濾網。開始時，過濾網被衝得變厚、變硬，甚至破損（這叫腎小球硬化），慢慢就失去過濾功能。廢物排不出去，好的蛋白質卻漏走了（也就是蛋白尿）。這個破壞過程是緩慢且無聲，當你感覺到不適時，腎功能通常已經損傷大半。20年下來，相信濾網已徹底報廢。」

「所以我的貧血和疲勞，不是年紀大……而是腎臟在叫救命！那麼我現在算是『慢性腎衰竭』？」老陳顫聲問。

「正是。」我解釋說：「慢性腎衰竭（CKD），就像它的名字，是一個緩慢、持續，且通常不可逆轉的過程。你的腎臟功能在幾個月到幾年間逐漸衰退，無法有效地執行工作如：排除身體廢物和多餘水分，平衡電解質，調節血壓，以及分泌幫助造血的荷爾蒙。你的腎臟現在就像一部過度勞累的機器，已經無法正常運轉了。」

老陳仍感不惑：「梁醫生，你憑什麼知道我的腎功能還剩多少呢？」

「我們不會憑感覺猜測，而是靠幾個客觀評估指標來判斷。第一，抽血驗肌酸酐並計算腎絲球過濾率（eGFR），這是黃金標準。肌酸酐是肌肉代謝的廢物，全靠腎臟過濾。eGFR數值能直接反映腎功能還剩多少百分比，這就像給腎功能打分數。

第二，驗尿看白蛋白。健康腎臟不會讓蛋白質漏出去。一旦在尿液中檢出過多白蛋白（尤其是微白蛋白尿），就是腎絲球受損的早期警報。

第三，超聲波造影檢查。可以看看腎臟大小、形狀有沒有萎縮或結構異常。你已完成以上的檢查。所以，我能擁有較客觀的數據來判斷你的病情。」我續解說。

末期須長期洗腎或換腎

「那我現在該怎麼辦？」老陳泄氣地問。

我簡單交代慢性腎衰竭的各種治療方法，如基礎的內科藥物治療、腎臟替代（俗稱洗腎）療法及腎臟移植。由於老陳的腎衰竭已到達末期階段，必須接受洗腎。無論是血液透析（俗稱『洗血』）或是腹膜透析（俗稱『洗肚』）都需要長期治療。所以，我建議他到公立醫院檢查及跟進。

老陳坐言起行，離開診所後，即時奔往公立醫院急症室。他留院12天，並開始腹膜透析治療。出院後兩周，老陳再次到診所找我。一坐下，他又是嘻嘻笑地說：「梁醫生，今次我算大話夾好彩。醫院說我的血鉀高到隨時猝死！我大難不死，希望能有後福吧！不過現在日日要洗肚，都幾麻煩。醫生，換腎是不是好一點？」

是的，腎臟移植是腎衰竭較為根本的治療方案。病人換上健康腎臟後，生活質素會較理想。但等待合適捐贈者需時，而且亦要長期服用抗排斥藥。我叮囑陳先生在公立醫院輪候換腎名冊上登記，誠心祝福他能盡早找到合適捐贈者。離開診所前，他認真地問了一條問題：「從此以後，我是否『冇啖好食』？」

飲食限鹽、磷、鉀 控喝水量、蛋白質

控制飲食對腎病患者是十分重要。重點不是「冇啖好食」，而是「食得聰明」。腎病患者在飲食方面要遵守以下原則：

一、嚴格限鹽：每天少於5克，幫助控制血壓和水腫

二、謹慎控鉀：避免高鉀食物如香蕉、橙子、番茄、深綠色蔬菜、菜湯等，以防心律不整

三、嚴格限磷：避免高磷食物如奶類、內臟、堅果、全穀類、可樂，保護骨骼和血管

四、適量優質蛋白：在營養師指導下，攝取足量但不過量的蛋白質（如蛋、魚、肉），減輕腎臟負擔

五、控制喝水量：根據尿量和水腫情况，嚴格遵守每日飲水限制，避免肺水腫

隨後在一個飯局，我與藥房黃老闆碰面。大家聊起老陳，他嘆氣道：「我們這行都是這樣，藥物就手！尤其是血壓藥，來來去去都是那幾種。大家怎會有定期見醫生、每半年抽血、年年做體檢的習慣啊！如今老陳的教訓，一定嚇壞不少老行家。」

是的，老陳的例子確是一個警示。除了藥業界之外，「慣犯」還有醫護，尤其是醫生。同僚常說，最怕醫同行，因為醫生往往有自己想法，不容易合作，是不聽話的病人。醫護同行較其他人有一套「自療法」，不輕易放棄己見。其實無論是經驗多豐富、學識多淵博的醫生、護士、治療師等，都應該與其他人一樣，有一名家庭醫生為自己的健康把關。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕人生下半場

上 / 下一篇新聞