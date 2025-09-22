「自療」高血壓20多年 驚悉腎功能剩一成

姓陳病人一坐下來便說：「梁醫生！藥房老黃非要我來找你不可，其實我真的沒事！」

「沒事為什麼要來呢？黃老闆搞邊科？」我笑着問。

「哈，不知老黃搞邊科，他說你是老人科，硬要我來。」陳先生笑嘻嘻回答。

血壓微高不就診 自己配藥服

其實老陳不算是耆老，他今年63歲，因未退休，天天仍工作。他與老黃從事藥物代理和銷售數十年。他說自己向來健康，無慢性疾病。雖然45歲開始發現有輕微血壓高，但自恃在藥業界多年，對藥物有一定程度認識，又常與同行互換心得和資訊，就索性自己配藥。多年以來一直服用自己開的降血壓藥，從來沒有為血壓高而看醫生。

「我好乖，日日都有食血壓藥。自己醫自己20多年。我已經『登陸』，仍然日日跑數，你說我fit嗎？」老陳沾沾自喜地說。

他說，3個多月前心血來潮，跑去化驗所做血液測試，並找相熟街坊醫生看報告。醫生竟說他有些指標不太好，需要跟進，但他自覺無大礙，不想理會。老黃卻不同意，極力主張他來見見老人科醫生，於是他帶同報告來找我。

老陳掏出泛微黃的化驗單，然後說：「梁醫生，我在這行打滾多年，對report都算識少少，只是這幾格的數字略高，其餘都正常，對嗎？」

肌酸酐爆表 腎枯萎如風乾核桃

接過報告細看，我不禁直叫起來：「陳先生，你的驗血報告不太正常！腎功能指數肌酸酐（creatinine）升上600mmol/L（成年男性正常值：80至115mmol/L）。數據已爆表！你的腎已亮了紅燈，快要罷工，已是腎衰竭！」

「吓，醫生，不要開玩笑！我從來都不覺腎臟有不適。」老陳一臉難以置信。

我斬釘截鐵地說：「沒說笑！這報告已近4個月前，現在情况可能更差。建議你今日再做檢查，抽血驗各種腎功能指數，留小便驗腎臟機能，超聲波及造影檢查腎臟及前列腺。」

老陳乖乖一一照辦，3天後報告出爐，超聲波畫面令人怵目驚心。原本像豆莢般飽滿的腎臟，竟枯萎像風乾核桃！肌酸酐升逾700mmol/L，血色素繼續下降，血液酸鹼度變酸，血鉀高於正常。我明確地說：「你的腎臟功能只剩下十分之一，屬末期腎病。萬一代謝性酸中毒與併發高血鉀症，你的心臟隨時驟停！你現在急需治療，最好即時入院，做腎科評估，接受降血鉀治療，然後再考慮洗腎安排。」

老陳頓時臉色發白，說：「我只是血壓高……為何搞到洗腎？」

高血壓腎衰竭互相傷害

我如實分析：「你患高血壓多年，但只是自己配藥，從來沒有定期看醫生，更沒有抽血做檢查，亦沒有調節藥物配方。你的血壓在這20多年未被好好控制。高血壓和腎衰竭是『互相傷害』的最佳負面教材。高血壓會直接破壞腎臟血管；腎臟壞了，身體多餘水分和鹽分排不出去，直接導致血壓變得更高、更難控制。這就形成了惡性循環：血壓愈高，腎愈壞；腎愈壞，血壓更高。

慢性腎衰竭 過程持續不可逆

所以，我們必須要從控制血壓這個環節徹底打破這個循環。想像一下，腎臟裏藏有數百萬個微小『過濾網』，我們叫『腎絲球』。這些過濾網佈滿細小血管，長期失控的高血壓，就像是一道超強水柱，年復年衝擊這些脆弱的過濾網。開始時，過濾網被衝得變厚、變硬，甚至破損（這叫腎小球硬化），慢慢就失去過濾功能。廢物排不出去，好的蛋白質卻漏走了（也就是蛋白尿）。這個破壞過程是緩慢且無聲，當你感覺到不適時，腎功能通常已經損傷大半。20年下來，相信濾網已徹底報廢。」

「所以我的貧血和疲勞，不是年紀大……而是腎臟在叫救命！那麼我現在算是『慢性腎衰竭』？」老陳顫聲問。

「正是。」我解釋說：「慢性腎衰竭（CKD），就像它的名字，是一個緩慢、持續，且通常不可逆轉的過程。你的腎臟功能在幾個月到幾年間逐漸衰退，無法有效地執行工作如：排除身體廢物和多餘水分，平衡電解質，調節血壓，以及分泌幫助造血的荷爾蒙。你的腎臟現在就像一部過度勞累的機器，已經無法正常運轉了。」

老陳仍感不惑：「梁醫生，你憑什麼知道我的腎功能還剩多少呢？」

「我們不會憑感覺猜測，而是靠幾個客觀評估指標來判斷。第一，抽血驗肌酸酐並計算腎絲球過濾率（eGFR），這是黃金標準。肌酸酐是肌肉代謝的廢物，全靠腎臟過濾。eGFR數值能直接反映腎功能還剩多少百分比，這就像給腎功能打分數。

第二，驗尿看白蛋白。健康腎臟不會讓蛋白質漏出去。一旦在尿液中檢出過多白蛋白（尤其是微白蛋白尿），就是腎絲球受損的早期警報。

第三，超聲波造影檢查。可以看看腎臟大小、形狀有沒有萎縮或結構異常。你已完成以上的檢查。所以，我能擁有較客觀的數據來判斷你的病情。」我續解說。

末期須長期洗腎或換腎

「那我現在該怎麼辦？」老陳泄氣地問。

我簡單交代慢性腎衰竭的各種治療方法，如基礎的內科藥物治療、腎臟替代（俗稱洗腎）療法及腎臟移植。由於老陳的腎衰竭已到達末期階段，必須接受洗腎。無論是血液透析（俗稱『洗血』）或是腹膜透析（俗稱『洗肚』）都需要長期治療。所以，我建議他到公立醫院檢查及跟進。

老陳坐言起行，離開診所後，即時奔往公立醫院急症室。他留院12天，並開始腹膜透析治療。出院後兩周，老陳再次到診所找我。一坐下，他又是嘻嘻笑地說：「梁醫生，今次我算大話夾好彩。醫院說我的血鉀高到隨時猝死！我大難不死，希望能有後福吧！不過現在日日要洗肚，都幾麻煩。醫生，換腎是不是好一點？」

是的，腎臟移植是腎衰竭較為根本的治療方案。病人換上健康腎臟後，生活質素會較理想。但等待合適捐贈者需時，而且亦要長期服用抗排斥藥。我叮囑陳先生在公立醫院輪候換腎名冊上登記，誠心祝福他能盡早找到合適捐贈者。離開診所前，他認真地問了一條問題：「從此以後，我是否『冇啖好食』？」

飲食限鹽、磷、鉀 控喝水量、蛋白質

控制飲食對腎病患者是十分重要。重點不是「冇啖好食」，而是「食得聰明」。腎病患者在飲食方面要遵守以下原則：

一、嚴格限鹽：每天少於5克，幫助控制血壓和水腫

二、謹慎控鉀：避免高鉀食物如香蕉、橙子、番茄、深綠色蔬菜、菜湯等，以防心律不整

三、嚴格限磷：避免高磷食物如奶類、內臟、堅果、全穀類、可樂，保護骨骼和血管

四、適量優質蛋白：在營養師指導下，攝取足量但不過量的蛋白質（如蛋、魚、肉），減輕腎臟負擔

五、控制喝水量：根據尿量和水腫情况，嚴格遵守每日飲水限制，避免肺水腫

隨後在一個飯局，我與藥房黃老闆碰面。大家聊起老陳，他嘆氣道：「我們這行都是這樣，藥物就手！尤其是血壓藥，來來去去都是那幾種。大家怎會有定期見醫生、每半年抽血、年年做體檢的習慣啊！如今老陳的教訓，一定嚇壞不少老行家。」

是的，老陳的例子確是一個警示。除了藥業界之外，「慣犯」還有醫護，尤其是醫生。同僚常說，最怕醫同行，因為醫生往往有自己想法，不容易合作，是不聽話的病人。醫護同行較其他人有一套「自療法」，不輕易放棄己見。其實無論是經驗多豐富、學識多淵博的醫生、護士、治療師等，都應該與其他人一樣，有一名家庭醫生為自己的健康把關。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

