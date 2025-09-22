健康點滴：甲狀腺癌放射性碘治療

全甲狀腺切除後輔助治療

治療早期甲狀腺癌以手術切除為主，再看個別情况輔以甲狀腺補充藥物或放射性碘治療。視乎腫瘤大小及癌症分期，主要手術類型包括單葉甲狀腺切除術、全甲狀腺切除術、淋巴結切除術等。若做了全甲狀腺切除手術，便需要終身服用甲狀腺補充藥物，由於這類藥物成分和身體本身製造出來的甲狀腺素是同一種激素，所以對身體不會有長期副作用，病人最重要是按醫生指示定時服藥，以及定期抽血檢驗所服用劑量是否合乎所需要的水平。

針對復發／轉移性甲狀腺癌

至於放射性碘（RAI）治療，並非一般俗稱電療的放射治療。這其實是一種口服療法，主要用於手術後輔助治療，或治療復發／轉移性甲狀腺癌。它的劑型是一種無味膠囊，病人吞服後，放射性碘會隨着經計算後的膠囊溶解時間而釋放出來，被體內剩餘的甲狀腺細胞（包括癌細胞）吸收，藉此把癌細胞殺死及清除。

不過，放射性碘治療並非適用於所有甲狀腺癌患者，基本上只會用於其中兩種甲狀腺癌：甲狀腺乳頭狀癌和濾泡狀甲狀腺癌，並且已切除整個甲狀腺的患者。而醫生會考慮以下因素來決定是否需要放射性碘治療：腫瘤大小、確診時年齡、腫瘤類型、癌細胞有否擴散至淋巴結或血管、手術後甲狀腺球蛋白水平（主要用來監察復發迹象，病人若曾接受全甲狀腺切除手術，加上放射性碘治療，甲狀腺球蛋白指數會處於一個很低的水平）。

治療1周內與他人距離1米

接受放射性碘治療後，病人必須嚴格遵守輻射預防指示。放射性物質若未被甲狀腺細胞吸收，將在幾天內通過尿液、糞便、唾液和汗液等排出。根據法律規定，患者必須在接受治療後數天留院觀察，直到輻射降至安全水平。即使出院後，治療後1周內仍須與他人保持至少1米距離，2至3周內與孕婦和兒童保持至少1米距離。基本上與孕婦和兒童共處是安全，但不要長時間有緊密接觸，以免輻射對他們造成任何影響。

文：陳永康（外科專科醫生）

