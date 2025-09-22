明報新聞網
兒言自得：學醫先要做病人

【明報專訊】中學時上中文課，我們要熟讀一篇範文，是春秋時左丘明所作的《子產論尹何為邑》。內文說鄭國大夫子皮有一天告訴他同僚子產，想提拔一個名叫尹何的家臣當邑宰，子產覺得此人年輕，CV太弱，問何故會找這個人。子皮說：「無他，只見他對我忠心，我又頗喜歡他；讓他到采邑學學，希望他過些時候可以學到治理政事的方法。」子產聽了險些按捺不住「爆粗」（左丘明沒說，是我想像的）：「你愛他反而害他：一個不懂拿刀的人，你要他割肉多半只會割傷自己；你的漂亮錦緞，也不會讓人拿來學習剪裁吧。治理大邑，影響千萬人生計，怎能這麼兒戲，讓一個學徒當此重任？管理政事這麼重要的工作，我從來只聽過要學成之後才可以擔當，沒聽說過像你那樣，拿這重任讓人學習的。你這樣做好比找一個不懂射箭駕車的人去狩獵，只會車毁人亡，別要妄想捕獲禽獸。」文中「僑（子產名叫公孫僑）聞學而後入政，未聞以政學者也」這名句，至今仍膾炙人口。

同理心≠同情心

我們做醫生，常說要才德兼備，除了醫術要達標，還要有醫德。這醫德不單是道德標準這麼簡單，還要恪守醫生的行為規範和專業操守，以病人為中心，為病人所做一切都以病人最佳利益為依歸，更要對病人有同理心。

香港醫學生培訓，學生要擁有足夠基礎及臨牀醫學知識，學習掌握望、聞、問、切，各種檢查化驗科技，以至斷症和制訂治療方案的技術；還要通過多次考試，再熬過1年艱苦實習醫生生涯，才正式成為註冊醫生。若要成為專科醫生，還要接受起碼6年專科培訓，通過兩個考核。在培訓醫術上可說做到了「學而後入政」的境地。醫德方面，醫學院在醫學道德倫理、專業操守，甚至溝通技巧都提供正式課程。只是在同理心方面的教育，始終未如人意。

不少人混淆了「同理心」和「同情心」，其實兩者大有不同。同情（sympathy）是從自身角度為他人感到可惜。同理心（empathy）則是將心比心，設身處地為他人着想的意思。要做到有同理心，先要有理解他人感受、思想和處境的能力。從醫生角度看，要設身處地代入病人角色，急病人之所急，痛病人之所痛，然後設法為病人提供緩解途徑，才說得上有同理心。

醫護看來小事 對病人是刻骨銘心大事

病人的感受，許多醫生可能不理解或者掉以輕心，例如醫生不自知的輕率態度，一句自覺幽默但病人感到有骨的說話，或對病人提問不經意地表示不耐煩或輕蔑，都可能引起病人極度不快和憤憤不平。又例如和朋友談起他們的住院體驗，聽到最多不滿不是醫生醫術問題，而是抽血過程令他們非常痛楚，而且手腳給弄到青一塊瘀一塊，歷久不退。抽取病人靜脈血液化驗是醫院或診所常見醫療程序，其實只要抽血人員小心一點，不要貪快，用的針幼一點，病人的體驗便大不相同。

病人感受，許多時和醫護所想當然不一樣，醫護看來微不足道的小事，對病人可能是刻骨銘心的大事。我們當老師，怎樣教導學生培養同理心？他們畢業後行醫，會不會有「政而後學」之苦？我曾經忽發奇想：要是醫學院能規定每一名醫學生入院當病人一段時間，可能是教導他們建立同理心的一個方法。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

