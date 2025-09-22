力度 數率 節律 體狀 解構寸口脈奧秘

脈診是中醫四診望、聞、問、切診法之一，臨牀有特定病理生理學意義，不可視作玄妙之術，需要認真學習，細心體悟，反覆對比驗證，才能掌握它所表達的病理和生理學意義。

現代醫學有多種多樣生化、物理儀器去檢測生命和疾病表徵，而診脈僅僅依靠指頭觸覺，究竟動脈搏動如何反映複雜的生理病理狀態呢？今期，我們就要揭示「寸口脈」中隱藏的奧秘。

在腕部橈骨莖突下緣的橈動脈上，用中指指蹼定「關位」，食指定「寸位」，無名指定「尺位」，這就是「寸口脈」中「寸關尺」的位置（見附圖）。「獨取寸口」是中醫最常用的脈診方法，與其他診脈法如三部九候法、寸口人迎法、寸尺法、十二經動脈診法等均有所不同。

雙手寸、關、尺 對應不同臟腑

獨取寸口是公認最有臨牀價值的脈診方法，不僅是橈動脈搏動顯著又便於檢查，更重要是其特殊的「獨立」部位。脈學上，記載左側寸、關、尺，分別診察查心、肝、腎位置；右側寸、關、尺為診查肺、脾、命（命門即右腎）位置。

在一根動脈血管上，竟劃分屬於不同臟腑，實難令人信服。古今中醫卻固守此法，難道真有什麼道理？

原來，寸口位上、中、下，相應對照胸（心與肺）、上腹（脾胃、肝）及下腹部（腎與腸）的組織結構，中醫學稱為上、中、下三焦。反映了生物全息論的思維方式，即以小窺大體，任何一個獨立的局部（如寸口）應該是整體（體腔內主要臟腑）的縮微。就像足底按摩，足底不同部位代表某一個臟腑組織；同一道理，耳朵也「濃縮」了全身不同組織結構。這貫徹中醫學有諸內必形諸外的理論。

按壓力度分三級 反映正氣盛衰

中醫切脈根據指腹（觸覺最敏感部位之一）按壓力度分上、中、下三級。輕按即摸得清晰脈搏稱為「浮脈」，重按乃得稱為「沉脈」，推筋至骨乃得是「伏脈」。浮脈反映外感性疾病初期，後兩脈提示是疾病慢性期、遷延期。如果脈搏「柔和有力」是正氣未衰，提示人體免疫力、抗病力、康復力尚未削弱；反之「軟而無力」，則代表正氣虛弱了，謂之弱脈或虛脈。

脈象數率 診斷病勢緩解或亢盛

脈象數率，古人多以「一息」（即一呼一吸）計算跳動次數，以「遲」、「數」、「疾」等區別，代表疾病性質屬寒或熱證，或病勢緩解或亢盛的表象等。

脈的節律，反映心臟每次舒張與收縮的跳動規律。正常狀態是沒有間斷、延緩或提前，且力度均衡。如有異常，可能在不同數率中出現不規則停跳，出現「結、代、促脈」；如脈動混亂，毫無規律，則稱「三五不調」是為預後嚴重的「危脈」。瀕危時還可見到極度微細無力，脈學稱為「脈微欲絕」或「似有似無」。

體狀最難辨識 從血液流體學分析

最難辨識的是脈搏「體狀」，即脈搏搏動的形狀、態勢、狀態。

如果從脈管充盈度區分，有「洪脈」和「細脈」，前者反映血流旺盛，血量充沛，脈道寬大；後者則反映脈管較細，血量較少。前者多見於熱病急性期、高峰期；後者多見於大病後之恢復期，或消耗性疾病。

若從血液流體學分析可見有「滑脈」與「澀脈」。滑反映血流流動滑利；澀則代表血流滯澀，古人形容滑是往來流利、如盤走珠；澀如「輕刀刮竹」，流動艱難。月經前期可見滑脈，孕期母體與胎兒需充沛多量、快速的血供，滑脈與數脈經常並見，呈「滑數」之脈，這是符合孕期生理特徵。

從血管緊張度區別的有「弦脈」，古人描述是「端直以長，如按弓弦」，說明脈管硬實又兼柔韌，堅實與柔和兼見，常反映血管硬化、血壓增高，或緊張、憤怒之時態。而「緊脈」則是脈道如絞索之繩，搏鬥又翻轉指下，古人形容有左右彈指之感，這是外部嚴寒侵害人體或人體正氣與病氣格鬥之象。

脈象顯示不同病因病理

古人載有24種或28種脈象，分別是從顯現部位、數率、節律、搏動力度、血管柔和度、流體力學、血流充盈度等方面探尋分析，加以比較。這就不難理解，寸口脈可以獲得很多種身體信息。但需要經過嚴格訓練及反覆體驗才能獲得真正、精準信息，從而完整、正確地診斷。

《素問•脈要精微論》十分強調臨牀診斷要「四診合參」，不可偏廢。現代中醫都謹慎地執行脈法規責，不僅四診合參，還密切結合現代醫學檢測指標，使診斷達到更佳水平。

脈法反映的生理病理信息十分重要，甚至關係到危急重症的即時或預後判斷，如心肺機能、休克等決斷，絕不可忽視脈診。例如慢性病如胃脘痛，脈弦會考慮肝氣犯胃；沉而無力考慮脾胃虛弱；沉遲則是脾胃虛寒；沉細是脾胃虛弱等。同一病症，脈象不同顯示不同的病因病理，會使用截然不同的方藥或經穴，直接關係到治療效果。

東漢醫學名家張仲景批評某些醫生診脈時「動數發息，不滿五十」，診脈草草行事，「夫欲視死別生，實為難矣」！脈學是不容忽視的。

文：孫外主（香港中文大學中醫學院訪問教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）