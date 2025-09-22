俠醫仁心：院長的第一課

我把院長第一課定為Resilience（抗逆能力），因醫生需要面對極大工作壓力，而抗逆力不能空談，實踐和經驗分享比理論更重要。香港職業運動員擁有傑出的抗逆能力，表表者當然是巴黎奧運重劍金牌得主江旻憓（Vivian）。院長第一課我請了Vivian做嘉賓。我和Vivian除了在身高上有着明顯距離外，面對來自專業的壓力真的不可同日而語！Vivian身負着中國人希望贏得奧運金牌的壓力，跟醫生面對病人和家屬對成功治癒疾病的希望截然不同。但和Vivian的對談中，卻發現我們的專業有着一些共通點，除了一個「揮劍」，一個「開刀」外，在舞刀弄劍過程中有着異曲同工的心態，尤其是Vivian在處理比賽落後的情况，跟外科醫生應對手術併發症的心理一樣，需要平復心情冷靜面對。

江旻憓分享抗逆之道

Vivian分享她對劍擊的熱愛和在巴黎奧運時「決一劍」經驗，致勝之道在於採取主動，瞬間決定進退，醫生同樣需要在處理緊急病症時當機立斷。她鼓勵醫學生：「我告訴自己一定要主動，掌握生命中的好與壞，不論結果怎樣也無悔當初。我更喜歡比賽時落後的時刻，能更認清目標，堅定地做喜愛的事。最寶貴的收穫並非勝利本身，而是享受當下時刻。」Vivian在2019年世界錦標賽後，世界排名升上第一，但同年她卻受十字韌帶斷裂的傷患影響。她接受容樹恒教授的手術後迅速復元，取得東京奧運入場券，最後更在2024年奪得奧運金牌！Vivian說除了積極康復和鍛煉外，心理質素和信心十分重要，尤其是在面對手術後患得患失的心情，怎樣能夠重拾自信重回世界舞台，和世界頂級選手一較高下。

席間一名醫學生問道：「Vivian你曾經因為受傷而接受手術和護理，在你心目中怎樣才是一個好醫生？」Vivian答道：「我在醫院接受護理時，得到容教授和團隊悉心照顧，尤其感受到醫生在治病過程中與我同行，令我得到力量支持在手術後恢復。醫護團隊的同行力量給我信心，亦是我在巴黎奧運會中取得金牌的其中重要元素。」Vivian從巴黎回到香港時，第一時間到中大醫院感謝容教授和醫護人員的照顧。

「好醫生」必須與病人同行，從病人和家屬的立場考慮治療方案和效果。醫生雖然擁有最新醫學知識和科技，但我們不是神，在頑疾面前我們只能謙卑。雖然我們不能治癒所有病人，但我們必須擁有面對逆境時的抗逆能力，為病人紓解困苦，與他們和家人一起面對！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

