明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：揪出力弱症 提前防範肌少症

【明報專訊】肌少症是導致長者跌倒的常見元兇。中大醫院老人科專科醫生何韻施指，肌少症與肌肉流失有關，除了肌肉力量減退，肌肉質量亦見下跌，導致肌肉萎縮，影響自理及活動能力，平衡力變差，增加跌倒風險。

肌少症前期狀况

肌少症主要靠運動和營養攝取改善，「但若肌肉大量流失才開始鍛煉，想回復到以前一樣並不容易，所以現在提倡提早檢測、提早留意問題，別待肌肉流失後才處理」。2019年亞洲肌少症工作小組（AWGS）提出「力弱症」（又稱「疑似肌少症」）的概念，並列出相關的測量指標。力弱症是肌少症的前期狀况，肌肉量未見減少，但肌肉力量開始減弱，何韻施指，「人到中年約40、50歲，如果沒有保持運動習慣、均衡飲食，有可能出現肌力不足」。

肌少症徵狀相對容易察覺，如利用雙手拇指及食指圍成圈後套在小腿最寬的位置，若可完全圈住而且手指重疊，表示肌少症風險較高；相較之下，力弱症未見明顯肌肉流失，較易受忽視，「可能當事人覺得只是近期沒運動、睡眠質素較差而不夠力，但長時間不處理，有可能演變成肌少症」。AWGS就力弱症訂出測量指標，在肌肉量正常下可透過手握力檢測肌肉力量，若女士手握力少於18公斤、男士少於28公斤，反映肌肉力量不足；在體能表現上，用多於12秒完成5下在椅上坐下站立的動作，又或步行6米的速度低於1米/秒，表示體能表現較弱。只要肌肉力量或體能表現其中一項結果較弱，就可能出現力弱症。

長期病患高危

除了上述測試，如果步行或者重複做某些動作時，感覺沒以往順暢或時間減少，亦要多加留意。另外，本身有長期病患，如心臟病、糖尿病等人士，較易出現力弱症甚至肌少症。

40歲或以上人士，每年平均流失1%至2%肌肉；但力弱症、肌少症的人，肌肉流失速度更快，跌倒風險更高，需要提早預防。即使出現力弱症，只要控制得好，不一定會演變成肌少症。何韻施指，預防力弱症，離不開營養攝取與運動。

1.攝取蛋白質：每日所需蛋白質為每公斤體重乘1至1.2克，以體重50公斤為例，每日需攝取約50至60克蛋白質，即約手掌般大分量，雞胸肉、雞蛋、三文魚、牛奶都富含蛋白質

2.運動：建議多做阻力訓練，可配合橡筋繩，或以水樽當啞鈴，增加肌肉力量和耐力；或在椅上練習坐下站立，鍛煉下肢力量，大約每星期2至3次，每次20至30分鐘；最理想加上帶氧運動，促進心肺功能。對身體狀况較好人士，踩單車、游泳都是不錯的阻力訓練

3.補充維他命D：血液中維他命D不足，會使肌力下降。香港普遍成年人都攝取不足，建議多曬太陽或服用補充劑，每日約800至1000 IU

[健康]

相關字詞﹕健康

上 / 下一篇新聞