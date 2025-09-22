明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

訓練平衡力 心肺 肌力 長者運動班到戶服務

【明報專訊】門鈴響起，外賣到！一班健體導師去年起走訪全港18區，為長者「送外賣」。他們送上的不是食物，而是輕便的運動器具和運動訓練。

雖然各社區中心、地區康健站等不時舉辦運動班，但對一些體弱、不良於行的長者，或者需貼身照顧老伴的雙老家庭來說，連出門片刻都不容易。因此有機構推出計劃，為有需要長者提供免費到戶的運動訓練班，針對訓練平衡力、心肺功能和肌力，改善長者健康，長遠助他們建立運動習慣。

隨年紀增長，長者的體能、肌肉減退，腰痠背痛、關節不適隨之而來。社區雖有不少運動資源，但有部分長者連出門都成困難。

中風婆婆重拾活力 走出家門

中國香港體適能總會行政總監黃永森分享，有一名80多歲婆婆，中風後行動不便，平衡力變差，站立時搖晃明顯，需扶家具或牆壁來站穩，而且腳部肌力偏弱，平日走動需依賴四腳拐杖，因而甚少外出。後來住所附近的社區中心職員邀請她參加上門體能訓練班，每周1次，在健體導師帶領下在家運動。導師為她安排防跌和平衡力訓練，她從首一兩堂不敢離開椅子，慢慢進步到可站着運動，導師指在最後一課，她已較之前放膽，可在屋內扶着桌椅步行。活動能力慢慢改善，婆婆亦逐步回到社區中心，成為長者義工，積極參與不同活動。

黃永森說，「有些長者可能中過風，身體虛弱；有些因心理狀况如抑鬱、恐慌，不願外出」；亦有長者因照顧老伴，無法長時間離家。黃永森說擺街站時，遇上有長者因老伴生病，要急忙下樓買菜，買完要趕回家，「原來不是每個人都能夠自由地喜歡落街就落街，連落街都要限時」，反映社區安老服務不足，因而衍生將運動訓練班「速遞上門」的想法。

先測體能 針對最弱範疇訓練

在賽馬會慈善信託基金捐助下，中國香港體適能總會（下稱總會）去年起推出為期3年的「賽馬會老友運動計劃——體適能樂活耆園」，與房協轄下出租屋、屋苑還有非政府組織合作，在社區中心設立長者健體訓練班之餘，還為一些難以出門的長者提供免費上門體能訓練班，助他們在熟悉環境中建立運動習慣。

到戶體能訓練班會提供1次體適能測試和4堂家居訓練，每次45分鐘至1小時，每周1堂。黃永森說，接受上門服務的長者，身體狀况較弱，普遍肌力不足，尤其是下肢，影響步行與站立能力。他們平衡力較差，有跌倒風險，部分過去1年有跌倒歷史。又因長期缺乏運動，心肺功能較弱，輕微運動後即見疲倦或氣喘；關節亦不夠靈活，常見肩膀、腰背或膝關節僵硬，限制日常活動。不同長者有不同健康需要，因此首次上門，導師會先安排體能測試，如限時內原地踏步次數、單腳平衡力、步速、柔軟度等，將結果上載到自行研發的系統，與本地數據比較，分析長者的心血管代謝風險、肌肉骨骼風險及跌倒風險，並針對最弱範疇安排訓練。

檢視家中潛在危險 調整步姿防跌

針對心肺功能較差的長者，導師會安排多做有氧運動，如椅子操、踏步舞，提升心肺功能、消耗熱量。針對肌肉骨骼較弱的長者，會透過負重阻力訓練鍛煉肌肉力量，通常就地取材，以家中水瓶、罐頭練習。至於防跌訓練，除了安排平衡力、協調力及肌力練習，亦會從家居環境着手，檢視潛在危險，例如有長者用舊衫當抹布擦地，「但長者可能會絆倒，尤其是晚上黑漆漆時」，導師會提醒他們避開這些跌倒陷阱；亦會教他們調整步姿，從雙腳靠攏碎步行改為雙腳分開行，讓他們步行時感覺更穩陣。

4節訓練雖然不多，但黃永森指，的確可從部分長者身上見到明顯進步，「我們這4節是拋磚引玉，重建他們信心，讓長者知道自己有能力，下一步可回社區中心繼續運動」。

賽馬會老友運動計劃——體適能樂活耆園

查詢：jcfit.hk

■運動示範

1. 心肺功能訓練

做法：坐於穩固椅子上，雙手叉腰，雙腳交替伸直，持續1分鐘為1組，然後休息30秒。透過提升動作速度，循序漸進增加強度；建議做到5至6分程度的吃力感（10分最吃力）

頻率：隔日1次，每次3組

2. 肌肉力量訓練

做法：手持500毫升水瓶，手肘呈90度，然後彎曲手肘向肩膀方向貼近，再回到起始動作，重複12至15下為1組，鍛煉上肢肌肉；做完每組覺得肌肉有疲累感即可，每組之間休息2至3分鐘

頻率：每周2、3次，每次2組

3. 防跌訓練

做法：扶椅背，單腳站立5至10秒，左右腳交替，各做5次為1組

頻率：每周3、4組，目標是每隔1、2天挑戰自己的平衡力及協調能力

示範：長者健體導師Apple

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕運動處方 平衡力 有氧運動 力弱症 肌少症 防跌 運動 長者 健康

上 / 下一篇新聞