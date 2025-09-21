未來城市：首届世界大學動畫獎現場 AI時代塑經典 更需個性與共鳴

專家談

學校毋須過分把AI當教學責任

香港都會大學今年舉辦首屆「世界大學動畫獎」（WUAA），從全球96個國家及地區的逾千份參賽動畫作品中選出佳作。評審團全是國際動畫界享負盛名的大師，如《阿基拉》副作畫監督森本晃司、製作《史力加》和《捉妖記》動畫系列的許誠毅、艾美獎獲獎動畫劇集Go! Go! Cory Carson創作人兼監製Alex Woo、美國北卡羅來納大學藝術學院電影製作學院院長Deborah LaVine、加拿大Sheridan College動畫、藝術與設計學院院長Mark Jones等。

在9月16日的頒獎典禮前，WUAA還舉辦了兩個專家論壇，邀請評審團分別就「動畫產業與範式轉移」和「動畫教育的未來」兩大主題暢談。論壇除了有參賽學生列席外，亦開放予公眾，讓記者也有機會了解專家的想法。9月15日的「動畫產業與範式轉移」論壇裏少不免談到新科技對動畫產業的影響，如虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和AI等。Alex Woo說自己離開Pixar前，曾製作過一部VR短片The Rose and I，但他發現他仍是在模仿電影做法，「在虛擬實境，你可以把角色和故事情節，放置在360度空間的任一地方，但我最終還是把所有重要情節都放在觀眾的前方……我發現很難把觀眾的注意力引導到他們的後方、上方和下方」。

對於AI，電影《惡童》導演Michael Arias則說，「如果我要看動畫，我希望看到只有Alex、只有Raman（許誠毅）、只有Inés（在場的另一評審、阿根廷得獎動畫師）才能製作的動畫，表達他們獨特的個性，而不是他們操控着這個『魔法盒子』……獨特、溫暖、人為失誤、不可預測，才讓動畫變得有趣」，他認為AI無處不在，但應當思考，這是否我們期望的世界？

在9月16日的「動畫教育的未來」論壇裏也有談及AI，北京電影學院教授、《中國奇譚》總導演陳廖宇認為大學毋須過分地把AI當成自己的教學責任，「這樣又會把AI變成一個傳統的工具，好像只有教授、權威的人和機構來決定AI怎麼用才能用好」。他認為所有人都能用自己的方式使用AI，才能讓AI帶來更多創造的可能。

北卡羅來納大學藝術學院電影製作學院院長Deborah LaVine則認為，2、30年前數碼電影出現，當時不斷比較數碼電影的實用和菲林電影的美學，如今AI也是同樣情况，所以她認為重點是在於我們為何用、為何不用，「學校的責任是提供空間，讓學生探索哪種工具最適合自己」。

評審觀察

行業多元化發展 觸動人心的題材為大趨勢

「動畫教育的未來」論壇結束後的當晚，便迎來頒獎典禮。典禮前，記者和評審之一的許誠毅進行簡單訪問。他說參賽者雖只是學生，但技巧成熟、想法新鮮，「有些地方我都要猜他們是怎樣做」。許誠毅生於香港，理大設計系畢業，後來到加拿大讀電腦動畫，再躋身美國荷李活的動畫行業。記者問他，如今的東西方動畫行業和他初入行時比較，有什麼不同之處？他認為比以前更多元化，「最初我到美國時，美國動畫很多時都很『美國』，以前你不會看到昨天（論壇）Alex提到的Kpop Demon Hunters（中譯《Kpop獵魔女團》）在荷李活出現……現在愈來愈多人夠膽嘗試，用不同文化講不同故事，我覺得是一件好事，因為令觀眾有更多選擇」。

他亦認為他年輕時，在香港除電視廣告動畫外（「如果太多牛奶味，朱古力味無埞企……」出自的維他朱古力奶廣告正是由許誠毅製作），較少機會接觸更高質素的動畫，但他說：「現在你不需要去外國，不需要去美國或其他地方，你在香港都可以做到好作品，就正如接下來的《世外》……我希望香港可以有更多機會，讓喜歡做動畫的人做出好作品。」

談到動畫行業發展，記者問許誠毅還觀察到什麼趨勢？他認為大趨勢是做一些觀眾有共鳴、感動的題材，以內地最近爆紅的動畫電影《浪浪山小妖怪》為例，「我看完就明白為什麼觀眾會這麼喜歡，因為它說出很多小市民的心聲……有幾隻妖怪難以謀生，又經常被大王欺負，之後受不了，聽說唐三藏取西經，便假扮唐三藏、孫悟空等……就像普通人懷才不遇、際遇不佳，想找機會幫助自己，所以觀眾看時會很有同感」。

「我知道做動畫有時會很艱難，為了生計、為了前途，會遇到很多風浪或波折，但我希望最重要是用心去做，不要氣餒、不要怕艱難……你試過或用心做過，堅持到就堅持，堅持不到就在過程中找自己更想做的事，譬如我自己，我本來是讀設計的，但過程中動畫找到了我。」許誠毅如此寄語。

新銳創作

動畫安放個人情感 文化差異激發討論

WUAA設有「最佳藝術獎」、「最佳敘事獎」、「香港新一代動畫人獎」等，以及當晚由都大校長林群聲和壓軸嘉賓古天樂一同頒發的「最高榮譽大獎」。大獎頒給法國7人動畫團隊的作品The Shyness of Trees，成員Sofiia CHUIKOVSKA和Maud LE BRAS作為代表接過獎項。記者問她們作品背後的創作理念，Sofiia說動畫初期的想法來自團隊成員Loïck DU PLESSIS D'ARGENTRÉ，「他想寫一個帶點恐怖，又帶點詩意的故事，當他目睹父母開始年邁，便思考死亡意味着什麼」。

整個動畫以樹為意象，Sofiia說：「故事中的樹象徵即將到來的死亡，故事起初它看起來很可怕，我們把它描繪成一個antagonist（對立角色）；但最後它只是自然的一部分，有點奇異、有點美麗，我們必須與之共存。」Maud補充，這套近9分鐘的動畫，團隊花一整個學年去完成。團隊裏有來自歐州和亞州的成員，Sofiia和Maud都觀察到在塑造動畫角色時，歐洲人和亞洲人與父母的關係有很大的差異，具體差異在於表達情感的程度，所以成員間其中一個討論重點便是，故事裏的母女應否對彼此說出「我愛你」。但她們認為，正因為有文化差異，才能從討論中孕育出好作品。

「不知如何面對快將畢業的現實」

而「香港新一代動畫人獎」則由香港城市大學的陳嘉琳奪得，她的得獎動畫Pink Pupil講述一個少女能看見異世界生物，有天發現了一隻貓，能幫助她消除現實中討厭的人和事。陳嘉琳受訪時說，她在動畫融入了自己當刻的感受：不知如何面對快將畢業的現實。畢業於城大創意媒體的陳嘉琳認為，若只單靠大學教的是不足夠，「老師都是在教你如何有效率地自學動畫，其實你一定要自己找其他渠道，譬如你喜歡歐美的，你就要找歐美的渠道去學那種風格，不可以只着眼於香港」。被問到得獎感受，陳嘉琳哽咽道：「中學時我沒能讀VA，沒想過自己現在有機會畫動畫，我家人是支持的，但他們可能不太清楚我在做什麼，我沒想過運氣會這麼好，很感謝我的朋友和指導老師。」畢業後，會否投身動畫行業呢？她說，原先已經覺得不行了、找不到工作，現在覺得或許可以再試試。

國際交流

要放眼世界 也要保有自己藝術語言

WUAA籌委會主席文潔華分享，籌備這個國際比賽時，困難之處自然是在剛剛開學的這個時間，既要邀請到國際上的動畫專家或電影學院院長擔任評審，又要讓來自不同國家及地區的學生共聚香港，她更笑言「一開始我還以為不會那麼多國家有動畫，但原來很多非洲的小國家都有，很多我連名字都不太認識，所以這些國家都能參加，我真的很開心」。文潔華說：「希望香港同學能開放他們的眼光，看看別人的作品，別人有他們的歷史、有他們的災難、有他們關心的問題，香港也有。」她認為，香港學生從交流中能學習別人長處，同時留有自己的藝術語言。

比賽以大學生作為受眾，文潔華認為大學作品的長處在於其青澀、自由，別人怕做的，他們敢做。她特別提到獲「最佳敘事獎」的作品Tapir Memories，「（創作者）是個哥倫比亞人，那（故事情節）是真的發生在他的地方，有人抓走年輕人，媽媽不見了她的孩子，那是種族問題……用動畫這個媒介記錄這段歷史對他來說很重要，也讓我們認識發生過什麼事」。

學生分組共創新作品

眾多學生來港，原來不止參加論壇、頒獎典禮，文潔華把所有學生分成7至8組，讓這群來自不同文化背景的學生合作製作動畫，在明年孕育出新作品，作為首屆WUAA的延續。她亦預告，2027年將會舉辦第二屆WUAA，持續推動動畫教育。

