明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：首届世界大學動畫獎現場 AI時代塑經典 更需個性與共鳴

【明報專訊】「不是香港人未必知道，《麥兜故事》奪得了2003年的法國安錫影展最佳電影獎，即動畫界的奧斯卡，《世外》公映的影展……這部電影把母愛說得透，30歲再看，依然是經典。」一個香港作家數天前在社交平台寫道。11月即將在港公映的《世外》，由吳啟忠執導，最初在2019年以14分鐘短片形式面世，主角小鬼導人轉世，故事探討生死輪迴、放下執念，後來重新製作為111分鐘長片，並入圍安錫國際動畫影展；其團隊也在該帖文留言：「麥兜個名好得意，小鬼我都好想識下佢」。經典，就是無論過了多少年再看，仍舊深有共鳴，仍舊熱淚盈眶。若不想只是偶然造就經典，而是一代一代傳承，動畫人才不可或缺，那香港動畫教育現在走到哪一步呢？

專家談

學校毋須過分把AI當教學責任

香港都會大學今年舉辦首屆「世界大學動畫獎」（WUAA），從全球96個國家及地區的逾千份參賽動畫作品中選出佳作。評審團全是國際動畫界享負盛名的大師，如《阿基拉》副作畫監督森本晃司、製作《史力加》和《捉妖記》動畫系列的許誠毅、艾美獎獲獎動畫劇集Go! Go! Cory Carson創作人兼監製Alex Woo、美國北卡羅來納大學藝術學院電影製作學院院長Deborah LaVine、加拿大Sheridan College動畫、藝術與設計學院院長Mark Jones等。

在9月16日的頒獎典禮前，WUAA還舉辦了兩個專家論壇，邀請評審團分別就「動畫產業與範式轉移」和「動畫教育的未來」兩大主題暢談。論壇除了有參賽學生列席外，亦開放予公眾，讓記者也有機會了解專家的想法。9月15日的「動畫產業與範式轉移」論壇裏少不免談到新科技對動畫產業的影響，如虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和AI等。Alex Woo說自己離開Pixar前，曾製作過一部VR短片The Rose and I，但他發現他仍是在模仿電影做法，「在虛擬實境，你可以把角色和故事情節，放置在360度空間的任一地方，但我最終還是把所有重要情節都放在觀眾的前方……我發現很難把觀眾的注意力引導到他們的後方、上方和下方」。

對於AI，電影《惡童》導演Michael Arias則說，「如果我要看動畫，我希望看到只有Alex、只有Raman（許誠毅）、只有Inés（在場的另一評審、阿根廷得獎動畫師）才能製作的動畫，表達他們獨特的個性，而不是他們操控着這個『魔法盒子』……獨特、溫暖、人為失誤、不可預測，才讓動畫變得有趣」，他認為AI無處不在，但應當思考，這是否我們期望的世界？

在9月16日的「動畫教育的未來」論壇裏也有談及AI，北京電影學院教授、《中國奇譚》總導演陳廖宇認為大學毋須過分地把AI當成自己的教學責任，「這樣又會把AI變成一個傳統的工具，好像只有教授、權威的人和機構來決定AI怎麼用才能用好」。他認為所有人都能用自己的方式使用AI，才能讓AI帶來更多創造的可能。

北卡羅來納大學藝術學院電影製作學院院長Deborah LaVine則認為，2、30年前數碼電影出現，當時不斷比較數碼電影的實用和菲林電影的美學，如今AI也是同樣情况，所以她認為重點是在於我們為何用、為何不用，「學校的責任是提供空間，讓學生探索哪種工具最適合自己」。

評審觀察

行業多元化發展 觸動人心的題材為大趨勢

「動畫教育的未來」論壇結束後的當晚，便迎來頒獎典禮。典禮前，記者和評審之一的許誠毅進行簡單訪問。他說參賽者雖只是學生，但技巧成熟、想法新鮮，「有些地方我都要猜他們是怎樣做」。許誠毅生於香港，理大設計系畢業，後來到加拿大讀電腦動畫，再躋身美國荷李活的動畫行業。記者問他，如今的東西方動畫行業和他初入行時比較，有什麼不同之處？他認為比以前更多元化，「最初我到美國時，美國動畫很多時都很『美國』，以前你不會看到昨天（論壇）Alex提到的Kpop Demon Hunters（中譯《Kpop獵魔女團》）在荷李活出現……現在愈來愈多人夠膽嘗試，用不同文化講不同故事，我覺得是一件好事，因為令觀眾有更多選擇」。

他亦認為他年輕時，在香港除電視廣告動畫外（「如果太多牛奶味，朱古力味無埞企……」出自的維他朱古力奶廣告正是由許誠毅製作），較少機會接觸更高質素的動畫，但他說：「現在你不需要去外國，不需要去美國或其他地方，你在香港都可以做到好作品，就正如接下來的《世外》……我希望香港可以有更多機會，讓喜歡做動畫的人做出好作品。」

談到動畫行業發展，記者問許誠毅還觀察到什麼趨勢？他認為大趨勢是做一些觀眾有共鳴、感動的題材，以內地最近爆紅的動畫電影《浪浪山小妖怪》為例，「我看完就明白為什麼觀眾會這麼喜歡，因為它說出很多小市民的心聲……有幾隻妖怪難以謀生，又經常被大王欺負，之後受不了，聽說唐三藏取西經，便假扮唐三藏、孫悟空等……就像普通人懷才不遇、際遇不佳，想找機會幫助自己，所以觀眾看時會很有同感」。

「我知道做動畫有時會很艱難，為了生計、為了前途，會遇到很多風浪或波折，但我希望最重要是用心去做，不要氣餒、不要怕艱難……你試過或用心做過，堅持到就堅持，堅持不到就在過程中找自己更想做的事，譬如我自己，我本來是讀設計的，但過程中動畫找到了我。」許誠毅如此寄語。

新銳創作

動畫安放個人情感 文化差異激發討論

WUAA設有「最佳藝術獎」、「最佳敘事獎」、「香港新一代動畫人獎」等，以及當晚由都大校長林群聲和壓軸嘉賓古天樂一同頒發的「最高榮譽大獎」。大獎頒給法國7人動畫團隊的作品The Shyness of Trees，成員Sofiia CHUIKOVSKA和Maud LE BRAS作為代表接過獎項。記者問她們作品背後的創作理念，Sofiia說動畫初期的想法來自團隊成員Loïck DU PLESSIS D'ARGENTRÉ，「他想寫一個帶點恐怖，又帶點詩意的故事，當他目睹父母開始年邁，便思考死亡意味着什麼」。

整個動畫以樹為意象，Sofiia說：「故事中的樹象徵即將到來的死亡，故事起初它看起來很可怕，我們把它描繪成一個antagonist（對立角色）；但最後它只是自然的一部分，有點奇異、有點美麗，我們必須與之共存。」Maud補充，這套近9分鐘的動畫，團隊花一整個學年去完成。團隊裏有來自歐州和亞州的成員，Sofiia和Maud都觀察到在塑造動畫角色時，歐洲人和亞洲人與父母的關係有很大的差異，具體差異在於表達情感的程度，所以成員間其中一個討論重點便是，故事裏的母女應否對彼此說出「我愛你」。但她們認為，正因為有文化差異，才能從討論中孕育出好作品。

「不知如何面對快將畢業的現實」

而「香港新一代動畫人獎」則由香港城市大學的陳嘉琳奪得，她的得獎動畫Pink Pupil講述一個少女能看見異世界生物，有天發現了一隻貓，能幫助她消除現實中討厭的人和事。陳嘉琳受訪時說，她在動畫融入了自己當刻的感受：不知如何面對快將畢業的現實。畢業於城大創意媒體的陳嘉琳認為，若只單靠大學教的是不足夠，「老師都是在教你如何有效率地自學動畫，其實你一定要自己找其他渠道，譬如你喜歡歐美的，你就要找歐美的渠道去學那種風格，不可以只着眼於香港」。被問到得獎感受，陳嘉琳哽咽道：「中學時我沒能讀VA，沒想過自己現在有機會畫動畫，我家人是支持的，但他們可能不太清楚我在做什麼，我沒想過運氣會這麼好，很感謝我的朋友和指導老師。」畢業後，會否投身動畫行業呢？她說，原先已經覺得不行了、找不到工作，現在覺得或許可以再試試。

國際交流

要放眼世界 也要保有自己藝術語言

WUAA籌委會主席文潔華分享，籌備這個國際比賽時，困難之處自然是在剛剛開學的這個時間，既要邀請到國際上的動畫專家或電影學院院長擔任評審，又要讓來自不同國家及地區的學生共聚香港，她更笑言「一開始我還以為不會那麼多國家有動畫，但原來很多非洲的小國家都有，很多我連名字都不太認識，所以這些國家都能參加，我真的很開心」。文潔華說：「希望香港同學能開放他們的眼光，看看別人的作品，別人有他們的歷史、有他們的災難、有他們關心的問題，香港也有。」她認為，香港學生從交流中能學習別人長處，同時留有自己的藝術語言。

比賽以大學生作為受眾，文潔華認為大學作品的長處在於其青澀、自由，別人怕做的，他們敢做。她特別提到獲「最佳敘事獎」的作品Tapir Memories，「（創作者）是個哥倫比亞人，那（故事情節）是真的發生在他的地方，有人抓走年輕人，媽媽不見了她的孩子，那是種族問題……用動畫這個媒介記錄這段歷史對他來說很重要，也讓我們認識發生過什麼事」。

學生分組共創新作品

眾多學生來港，原來不止參加論壇、頒獎典禮，文潔華把所有學生分成7至8組，讓這群來自不同文化背景的學生合作製作動畫，在明年孕育出新作品，作為首屆WUAA的延續。她亦預告，2027年將會舉辦第二屆WUAA，持續推動動畫教育。

【動畫教育篇】

文˙ 譚雅詩

{ 圖 } 鍾林枝、譚雅詩、影片截圖

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞