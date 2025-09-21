明報新聞網
副刊

星期日WorkShop

通識導賞：尋找自身文化的東方卡巴萊 最終還是Be yourself

【明報專訊】如果「有歌聽、有嘢飲」也可以是卡巴萊（Cabaret），在我們的土壤裏，其實有沒有這種文化？卡巴萊是舶來品，登陸東方前，若探究其形式，中國的茶館作為社交聯誼的場所，再加上相聲、歌女演唱等節目，是否也是卡巴萊？在劇場、音樂劇傳到亞洲以前，那些歌廳、夜總會，燈紅酒綠的世界裏，多少是自家傳統，多少是受外來影響？經歷殖民時代的亞洲城市，自然會發展出一套夾雜西方與傳統的獨特文化。當然，卡巴萊不單只是形式。半過世紀以來，亞洲如何移植西方，再發展出屬於自己的一套卡巴萊？

【系列二之二】

日韓：夜場走進劇場

誕生於19世紀的卡巴萊跟其他西方文化一樣，隨着戰火、殖民傳入亞洲。一般來說，早期都是歌廳模式，像韓國經歷日治時期與韓戰美軍駐紮的年代，首爾及港口城市興起了夜總會、舞廳，後來又有美軍俱樂部，歌手演唱、現場樂隊，甚至脫衣舞及雜技等，皆有卡巴萊的特質。而在台灣，隨着國民政府在1949年遷移台灣後，也帶來十里洋場的上海文化。1960年代的西門町出現很多「紅包場」，因觀眾會將現金放入紅包中，直接打賞給歌手而得名。紅包場其實是模仿上海的歌廳， 穿上旗袍的歌手演唱上世紀20至50年代的老上海歌曲，觀眾多為退伍軍人，高峰期，西門町有10多家紅包場。隨着時代變遷，許多場所關閉。紅包場不僅是娛樂，亦反映了戰後移民的鄉愁。

跟歐美一樣，卡巴萊在亞洲也逐漸演變成主流娛樂、旅遊景點，好像日本的卡巴萊文化差不多等同是夜生活。東京六本木的「Rokusan Angel」（前身為Burlesque TOKYO）一般被形容為日本版的紅磨坊，結合歌舞雜耍、鋼管舞，有性感舞孃，又有kawaii偶像裝扮，更會邀請觀眾上台，雖然是「20禁」，卻是男女皆宜。而另一家「六本木金魚」則以現代的「歌舞伎」為概念，融合傳統與創新的舞蹈，而表演者中有男性、女性、男扮女裝或變性舞者。這兩個場地都是以夜總會為基礎。而在淺草的Kaguwa劇院，則結合傳統日本文化和當代音樂。表演者穿上和服，在現代舞蹈、戲劇中融入日本傳統的獅子舞、武士武打場面和藝伎的元素。日式的卡巴萊以遊客為目標， 一般都要預約，提供餐飲服務，嚴禁拍攝。舞蹈是重要元素，特點是加入日本的傳統文化。而韓國方面，隨着創意產業興盛，音樂劇的流行，卡巴萊逐漸進入專業劇場，像首爾「House of Tease」、「Seoul School of Burlesque」，專注培訓和製作，為商業項目製作卡巴萊形式的演出，不少音樂劇亦已融合卡巴萊元素。

台灣：從「歌廳秀」到文化傳承

近年台灣的劇場也發展出一套台式的卡巴萊，承傳自昔日「紅包場」的形式。瘋戲樂工作室自2014年起推出卡巴萊系列，以英文金曲、華語流行歌、耳熟能詳的歌曲、劇場，拼湊出像是「百老匯」和「紅包場」的混合體。其創辦人、藝術總監王文希指台灣的「歌廳秀」文化也是跟卡巴萊百老匯類似的東西，只是今天觀眾想到歌廳，以為都是低俗或是情色的面向，而忽略了這種融合歌舞、喜劇、脫口秀或相聲的小劇場，其實是最親民的。他認為看表演不一定要那麼嚴肅，可以是很有互動的，「請放鬆點吧，想鼓掌就鼓掌，想大叫就大叫！」

從自身文化中抽取養分的，還有近年躍於台灣各大音樂節的金秋大樂隊，以爵士大樂團編制，編曲重新詮釋國台語、西洋經典或流行歌曲炮製的一種「台味爵士」。2025年在衛武營藝術文化中心上演的《金秋歌廳秀》，以帶有拉丁或是日本風格的閩南語金曲、傳統與現代爵士，改編為大樂隊演奏版本。這種以創新手法重現當年閩南語黃金時期的時代，也是一種文化傳承。而在劇場裏，2023年在衛武營上演「【衛武營小時光】唱歌集《愛（AI）妻》Cabaret」，也就是改編自韓國2019大邱國際音樂劇節「最佳原創音樂劇」《愛（AI）妻》。大劇場以外，也有回到最初，在非正式表演場地的小型卡巴萊。「柳隅茶舍×卡巴萊之夜Cabaret of Taiwan」，就在「柳隅茶舍」的空間演出，並公開報名招募表演，當中有這樣的介紹：「這是一個不屬於誰，沒有賺錢可能，（不）期望有成名機會的表演練功場，請看官放心，卡巴萊唯一的要求就是要視同正式演出，你會看到很多的實驗、嘗試。」

香港：懷舊酒廊文化興起

香港在70年代流行的娛樂場所如夜總會、酒廊，也有歌手登台獻唱，而在電影電視中，這些酒廊歌手，很多時是失意的人，台下觀眾冷淡，只顧飲酒猜拳。不過現實中，那個年代活躍的酒廊歌手，其實很受歡迎兼掙大錢。他們唱的是別人的歌，與觀眾打成一片，是非常地道的香港文化。那邊廂，酒店裏的高級歌廳，例如文華酒店Harbour Room也有卡巴萊演出，70年代曾邀請Eartha Kitt等國際紅星登場。80年代，中環藝穗會的出現，「奶庫」（Fringe Dairy）亦成為早期的爵士卡巴萊式劇場代表。

舊時代過去，迎來的是懷舊潮流。近年在中環開業的中環酒吧Maggie Choo's HK，以卡巴萊為概念設計了一個故事：虛構人物Maggie Choo在戰火之下，失去了家人成為孤兒，繼承了家族古董店之際，發現店內有一道隱藏的門，門後是東印度貿易公司所興建、荒廢了的銀行，於是將其改造成一所高雅的秘密場所。卡巴萊不止是形式，也是節目主題，酒吧以懷舊夜總會模式，將20年代上海與香港文化交融，舞蹈、爵士樂、藍調，還設有DJ。東西交匯，結合了殖民歷史與當代香港元素。

跨地域跨語言 港式卡巴萊多元探索

至於劇場裏的卡巴萊，似乎是近年的新嘗試。2019年，伍宇烈與音樂人盧宜均及劉榮豐創作的《Tri家仔》，以歌廳形式，唱出香港人特有的語言特色。從英文、中英夾雜到今天的兩文三語，「食字玩字」，以跨語言文化的特色和幽默，探索香港人的文化身分；2023年參加新加坡濱海藝術中心的華藝節，被形容是「一場獨特的三語港式歌舞秀」。

至於2025年的「西九夜延場」Cabaret之夜，進一步探索港式卡巴萊的可能。利用戲曲中心的茶館劇場，每月兩三次的相聚，晚飯後，喝一杯，近距離欣賞表演。小小的舞台，有似曾相識的名字，平日在不同媒介也看到其身影，也有新鮮的名字。在這裏，他們不是哪個作品的演員、舞者，不再演別人的故事，唱別人的歌，而是作為創作者，用最擅長的方法分享個人故事、創作與藝術之路。就像佘樂妍用交友apps與個人創作歌曲，一人的劇場說說男男女女的相遇；音樂劇演員黃溥然用喜愛的香水說故事，氣味、情緒編織音樂小劇場；張雅麗以自己的歌，訴說人生經歷，結合劇場與戲劇治療。這個舞台，同時也找到來自世界各地，在香港生活多年的音樂人藝術家，像來自多明尼加的音樂人Chris Polanco陳杰，來港工作25年，從主題公園工作到流行歌手的合作，他的卡巴萊是夾雜西班牙文、英文、粵語、國語歌曲的成長及音樂旅程。也有像置身爵士酒吧，摸着酒杯底，聽聽移居香港的南非爵士歌手Talie Monin的音樂選擇。

台上台下be yourself

一個鍵盤一支結他、小樂隊、小劇場、獨腳戲、結合影像元素、純粹的音樂，小型音樂劇的特色。音樂類型多元，流行曲、爵士、hip hop、a cappella，在這個平台上，有最地道的廣東話，也有夾雜廣東話、普通話和英文，呈現香港的多元文化，也是年輕藝術家的試練場。台上台下幽默、輕鬆愉快的氣氛，也是觀眾忘憂放鬆的地方。來自歐美的卡巴萊，總帶點情色、諷刺的味道，「flamboyant」是其關鍵詞，背後是探索自由的一種精神。來到東方，土壤不同，脫下艷女郎的形象，放下尖銳的刺刀；有時少了艷光多了含蓄，卻依然幽默，也繼續是形式多變。亞洲的卡巴萊，抽取其形式，展示自家城市的文化，像日本結合了傳統和服、武士和藝伎文化，台灣的老歌，香港的語言特性、國際性，最終都是探索文化身分的一個旅程。

巴黎歷史悠久的卡巴萊Madame Arthur主角Romain Brau如是說，「We need to laugh today, but the fight must go on—nothing is certain. Cabaret is an art where everything can be said, where you can be anything」。

不論東西方，卡巴萊的核心價值，就是分享故事，與觀眾交流。表演者可盡情展現自我，觀眾開懷歡笑。台上台下，be yourself。

文˙ 林喜兒

{ 圖 } 作者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

