無定向學堂：Charlie Kirk遇襲後 撲朔迷離的迷因政治

【明報專訊】美國保守派評論員Charlie Kirk遇刺後，在輿論分化又混亂之際，不少學者與傳播專業人士開始跳出兩黨政客和主流媒體，從網絡迷因、遊戲文化出發，重新解讀嫌犯Tyler Robinson的行為與動機。例如美國威斯康辛大學密爾瓦基分校的社會學與性別研究副教授Cary Gabriel Costello長文分析，22歲Robinson一代「很online」的青年往往以trolling和符號遊戲實現自我表達，政治姿態更多是一種表演，而不是傳統的宣言式表達——這些Gen Z與Gen alpha（約生於2013年後的人）自己都未必能在政治光譜上清晰找到自己的位置。問題是，這些迷因和遊戲術語，對主流社會已經陌生；一旦離開美國和英語語境，就更令人higher confused。香港讀者或許更難理解，為何幾串字符迷因可以引出如此矛盾的情緒。最終，記者聯繫到研究網絡文化的倫敦大學伯貝克學院講師Robert J. Topinka，他長期關注極端右翼（alt-right）及反動政治（reactionary politics），也曾專門撰文分析迷因，嘗試跳出「左/右」的具體政綱，轉而理解網上政治言論的風格、氛圍與敘事方式——例如修辭與梗語如何煽動憤怒，並折射種族、性別等身分焦慮。

1. timeline之必要

9月10日保守派評論員Charlie Kirk於猶他谷大學遭狙擊身亡。在嫌犯尚未確定、執法部門沒有公開任何實質證據的情况下，輿論場卻已呈現高度政治化的定調。特朗普在案發數小時後透過公開講話，將事件歸咎於「radical left violence（激進左翼的暴力）」，這一表述作為保守派媒體的核心敘事，被反覆轉引、放大。

與此同時，X、Telegram等社群平台上湧現大量討論，指出事件由「左翼武裝」所為，並將矛頭指向被假想出來、非正式存在的跨性別武裝組織Trantifa（把跨性別者trans和反法西斯antifa強行拼湊而成）。雖無任何證據，由於Trantifa一詞已在右翼論壇與迷因文化中流傳，也迅速獲得迴響。

9月12日首次有公開證據，猶他州長Spencer Cox在記者會上披露，警方在現場發現的子彈殼上刻有數條語句與符號：「Hey, fascist! Catch! ↑→↓↓↓」「OwO what’s this?」「Bella ciao」，線索引發媒體與網絡社群的二次爆炸：有人將「Bella ciao」與反法西斯傳統聯繫起來，有人辨認出「OwO」是源自網絡次文化與furry社群的梗語，還有人指出方向鍵組合類似於遊戲中的指令。於是，彈殼刻字既被視為「左翼仇恨動機」的證據，也被視為「trolling」的惡搞符號，多義性使得輿論更為迷離且撕裂。

9月13日22歲的Tyler Robinson遭逮捕。調查披露，他來自傾向共和黨的家庭，喜歡打獵，熟練槍械，個人政治立場上近年似乎有所轉變。次日，猶他州長Spencer Cox在國家廣播公司（NBC）節目中表示「這明顯帶有左翼意識形態（There clearly was a leftist ideology」，並引述Robinson朋友證言他長期沉迷Reddit及「網絡黑暗角落的文化」。雖然Cox強調調查人員仍在釐清動機，不過他補充嫌犯伴侶為跨性別者，上述細節隨即被社會輿論媒放大，解讀為「針對Kirk反跨立場的報復」。

至今，案發已逾10日，公眾梳理新聞可把握兩條平行軌迹：一條是官方部門逐步公開的證據，一條是輿論場自行演化出的討論。每一輪新證據披露會推動輿論產生轉向，但公共討論同時有其獨立邏輯——在混亂之中，「左翼暴力」、「跨性別武裝」、「外國勢力」等說法伴隨既有信念與敘事依然延續。另一方面，彈殼刻字與符號雖然為案件增添了新的線索，卻因多義性而無法讓真相更清晰，反而使公共討論的混亂不斷擴大。

2. 「不要太執著於從中尋找政治宣言」

Robert J. Topinka的研究一路追問兩個問題：為什麼人會相信錯誤信息？又是什麼樣的網絡互動，讓錯誤信息更容易擴散？

對於困惑，Topinka先提醒：「不要太執著於從中尋找政治宣言」。這些討論看下來，解碼迷因或左右相互的攻擊、背後確切的意識形態不是重點，玩法才是重點。「作為一種意識形態工具，迷因本身的內容或字面意義並不重要，更重要的是它們所指涉的次文化實踐。」他補充，2019年新西蘭基督城清真寺槍擊案是典型參照。當時槍手在行兇前留下長篇宣言，一方面充斥極右陰謀論（far-right conspiracy theories），另一方面卻拼貼大量來自YouTuber和《魔獸世界》的梗語，看似表意不清，而這正是目的。不連貫性本身就是策略，「透過這類混雜語言來『釣normies（圈外人）』，讓他們嘗試解讀一些最終毫無意義的話語與符號」，從而陷入「呢句到底有冇意思？」的無限循環。

回到本次事件，Topinka指出，使用某個群體的迷因，並不代表就屬於這個群體，「Robinson用groyper的迷因並不代表他就是groyper。這個群體並不是一個有連貫組織、符合傳統意義的政治運動，也非意在推進一套有連貫性的政治議程」。他再回到案件細節，控方文件與媒體報道，Robinson曾在通訊中親自表示，若「OwO」這個梗真的被Fox News報道，他自己都會覺得出奇好笑——這種做法的目的，不意在表達某個「左」或「右」的立場，而是透過次文化暗號戲弄圈外人，混淆、困惑，甚至挑釁主流社會。

3. 迷因梗語仍帶反動和右翼傾向

混亂之下，網絡語言往往落入「求其解讀、無法理解、算了、不如現存制度和世界都毀滅吧」的狀態，看似玩鬧，無法解讀不再追究也無妨？

Topinka話鋒一轉指出，貌似無厘頭的網絡符號並非全然空洞，「這種由迷因驅動的行為，在廣義上帶有反動色彩（reactionary），同時民粹右翼（populist right）比自由派或左翼更熟練這些玩法，更樂於把網絡世界視為自己的一部分」。

但Robinson令人困惑的行為和槍擊，一開始讓輿論點傾向於「極左」，似乎批判現有權力關係的左派也確實受到攻擊，為何外界會迅速把他「框」進特定敘事並攻擊相對於自己的異見者？Topinka解釋，這種「把政治當作遊戲」的邏輯，更符右翼或反動性（reactionary）的風格。所謂reactionary，不是單純的「保守」，在Topinka的研究中被理解為一種「反動性的次文化群體」——

左翼或自由派通常強調「要解決社會問題」、提出政策，保守派政客想維持現狀；而將政治視為遊戲，更適合描述反動性的次文化群體和右翼政治（fits better with reactionary and right wing Politics），因為他們往往傾向於反對左翼人士和自由主義者。主流大眾無法讀懂這類嘲諷、詆譭，而不是真正表達積極觀點的群體行為，他們「不明白那種深刻的諷刺，那種無意義，那種對一切崩潰的偏好」。

特朗普政府及其媒體喉舌，早在過去數年間不斷將跨性別群體描繪成「暴力掠食者」（violent predators）。槍擊發生，他們早已有現成政治框架可以套用，將子彈殼上的迷因語句硬生生解讀為跨性別或「極端左翼」信號，縱然沒有實證關聯，仍能換取既有受眾的認同。只要能「own the libs」（戲弄、羞辱自由派）、削弱對手，政治目的就已經達到。

4. 公共討論是否已被「遊戲邏輯」取代？

那麼，新聞事件不是作為具體歷史社會脈絡去理解，而是變成一場「資訊戰」裏的遊戲招式，記者便想追問Topinka，公共討論是否被「遊戲邏輯」取代了？

Topinka認為通過 X（前 Twitter）的變化可以將這個趨勢看得很明顯。「以前或許還有些公共討論，但現在更多只是『爭取分數』：誰能拿最多like、最多回應。」這種邏輯已經在重塑數字世界的文化，重點不再是辯論意義或真理，而是追互動和注意力，Topinka感覺該現象全球都差不多，政治容易變質為「誰吸最多粉、最炒熱氣氛」，而不是「誰能提出未來願景或具體計劃」。

「當像FBI這樣的機構都被高度政治化時，對普通公民而言確實很難。」Topinka感慨當下最重要的是要理解語言遊戲的運作方式，不要期待能從這些高度諷刺的次文化中找出一套連貫的意義，最重要的是，要對任何「快速定義」都保持懷疑。「很多人根據自己的政治立場，會急於說『這一定是極右』或『一定是極左』，這樣就可以立刻拿來攻擊對手。但其實，問題遠比左右對立更深。」他舉例美國存有滋生暴力的社會結構，控槍有待解決，國家機器尚未處理好民生問題的，在這樣的背景下，政治失去功能，民眾積怨卻沒有出路，事件自然會被「拿來消費」，卻無法真正處理根源。

「如果我們太快去套框，反而正中下懷。花點時間觀察、等待，讓更多事實浮現。」

5. 【字典之必要】

Furry 社群（furry fandom/community）

指國際化的次文化圈，以對擬人化動物的喜好為核心——把動物設計成人類形象，甚至有情節，但與戀獸癖有別。許多人還會設計「獸設」（fursona）作為自我投射的角色，探索身分與性別表達。

「OwO」則是該社群常用的網絡表情符號，似一隻大眼萌嘴獸，最初多表達驚訝或撒嬌。次文化的符號是「高語境」的，在特定社群內才模糊展現較為完整的意義，因此易被外界誤讀。對圈內人而言的幽默內部梗被刻在本次槍擊案的彈殼上，遭指認或為跨性別武裝的暗號。

Trolling（源自troll：原意為巨怪，以比喻惡意的人，也有「釣魚」之意）

一種網絡行為，指故意挑釁或惡搞。重點不是講道證明自己正確，而是看對方是否「中伏」。在遊戲裏，trolling表現為故意干擾隊友或破壞遊戲流程，衍化至公共領域，便是「文字釣魚」，用言語計成陷阱，玩味主流社會能否當真，由此擾亂討論。

Groypers

對主流媒體而言，groypers指帶有白人至上色彩的美國極右派年輕群體，但在他們自己的語境裏，更像是一個挑釁主流對網上部落，樂於讓「normies」（即普通、不懂次文化的人）感到困惑或憤怒。該群體的象徵之一是「青蛙 Pepe」。與香港脈絡有別，Pepe在美國具另類右翼（alt-right）的政治信號。

Bella ciao

意大利民歌，二戰被反法西斯游擊隊改編為戰歌，後成為國際左翼與抗爭運動的象徵，Netflix 劇集《紙房子》再度讓它流行，對一些人來說，它是有反抗之意的嚴肅符號；它也可能被挪用做流行元素或惡搞，如groypers 將它當作「反諷國歌」。

文˙ 于惟嶼

{ 圖 } 網上圖片、資料圖片

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

