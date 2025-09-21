報料
副刊
2025年9月21日星期日
漫畫連載
{AI防災達人}胡若菡 AI預測氣候災損 精準到樓 籲政府拓科企合作 再思基建
編者話：愈戰愈狼
效法斯巴達
悼：在中國發現歷史的人走了
有書緣：大歷史與小人物——《長安的荔枝》中的玩笑與認真
家明雜感：羅拔烈福——銀幕永恆俏郎君
周日話題：麥卡錫時代的重臨？ 從加州大學交出黑名單談起
開門讀書：生前存在，身後依然存在——悼歷史學家柯文
廚房戀愛論：本地餐廳見世界——Ives（張家晉）
老少女之麻糬周記！
寫生看世界：#03 逆光的風景
圖文城市：移動的人 流動的聲音圖書館
Short D：（六十八）：改寫的藝術——新《都柏林人》
誰人日記：香港人在倫敦盛事
#008 日日
同場加映：第50屆多倫多國際電影節後記
放心寫作：#149 喜歡雞尾酒的小天使
讀者來信：時運低定時運高？
阿貓阿狗：#293 活着
movie chic, movie style：《8號出口》：是我今年的十大電影
魂牽夢縈：如何證明烏鴉是黑色？——Dear Stranger
影片簡評
單元連載：香港書160
讀食時光：來自清代的西餐：跟着《造洋飯書》煮噶唎
A to Z藝術字典：N-Naïve Art素人藝術
無定向學堂：Charlie Kirk遇襲後 撲朔迷離的迷因政治
通識導賞：尋找自身文化的東方卡巴萊 最終還是Be yourself
未來城市：首届世界大學動畫獎現場 AI時代塑經典 更需個性與共鳴
單元連載：香港書160
【明報專訊】圖˙黃照達
