明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

家明雜感：羅拔烈福——銀幕永恆俏郎君

【明報專訊】羅拔烈福走了，享年八十九歲。他是名副其實的荷李活一代傳奇，所以儘管已算高壽了，消息來得如此突然，仍難免叫人惋惜。濃密貼服的金髮，直挺的鼻樑、藍眼睛、笑起來露出整齊的牙齒特別迷人。高大健美的身形，像個運動健兒般健康活力，他的私生活還好像非常檢點。羅拔烈福算不算荷李活歷來最型仔、最正氣小生？這個可以辯論，但他應該是古往今來，最能反映出什麼叫「女性凝視」的男星。

一齣《俏郎君》（The Way We Were）就足以引證了，1973年的出品。羅拔烈福如何登場？芭芭拉史翠珊演的女主角Katie，在紐約的夜店跟他重逢，時為1944年二戰時期。烈福演的Hubbell是海軍軍官，回國短暫休假，一身醒目的白色制服。可他太疲累了，在人聲鼎沸的夜店，坐着吧枱椅就昏睡過去。Katie與他是大學同窗，多年沒見，走到他跟前。趁他未醒，端詳他俊朗的臉，撥撥他前額的頭髮，一幕幕大學的往事，再次湧上心頭。

大學時代，Katie與Hubbell份屬兩個世界的人。按今天的潮語，Katie是名「左膠」，思想左傾的猶太女孩，在校園宣傳反西班牙獨裁者佛朗哥，開口埋口罵人「法西斯」。Hubbell卻是個校園的精英分子、運動健將，身邊總不乏美女。Katie常被人嘲笑，Hubbell勝在善良，對她偶爾流露同情憐憫，加上他有寫作天分，與Katie知性上能相互溝通，因此大學時期已有點郎情妾意。戰後再遇，Katie主動製造機會，不久後他們正式成為一對。

《俏郎君》寫一對風馬牛不相及的情侶，充滿波折的戀愛、成長故事，側寫美國從二戰到冷戰的蛻變。或許很通俗，半世紀後今天回看卻仍覺奏效。除了一對演員的碰撞出色，還有膾炙人口的經典歌曲陪襯。戲裏，每次當史翠珊的電影同名主題曲旋律揚起，Memories, like the corners of my mind…，都直把影像提升到一個不同境界。

羅拔烈福生於1936年，《俏郎君》公映時他年三十七，正值大好年華，那時候他已大紅大紫了。《俏郎君》的劇本由Arthur Laurents根據自己的小說改編；導演則是後來鼎鼎大名的薛尼波勒（Sydney Pollack）。波勒與烈福同代，他們是一輩子的老友，先後共合作過七齣電影：由1966年的《蓬門綺羅》（This Property is Condemned）到1990年的《情迷夏灣拿》（Havana）。最受傳頌應數七八十年代的三齣：1973年《俏郎君》、1975年《禿鷹七十二小時》（3 Days of the Condor）及1985年的《非洲之旅》（Out of Africa）。

薛尼波勒作品中永遠魅力四射

何止《俏郎君》的Katie迷戀烈福的俊臉？薛尼波勒肯定也是粉絲。經他導演之下，烈福永遠的魅力四射、形象傳奇。《禿鷹七十二小時》是氣氛一流的政治驚慄片，烈福演的CIA文職，部門全被滅口，他在逃但危在旦夕。過程中他脅持菲丹娜蕙演的良家婦女（娜蕙的演譯內斂），良家婦女的「斯德哥爾摩症候群」幾乎立即爆發，只因眼前的綁匪乃羅拔烈福。難怪《禿鷹》明明緊張格局，它海報兜售的形象，卻是俊男美女的牀上旖旎。

《非洲之旅》的烈福也神。敘事從梅麗史翠普演的Karen出發，寫一個來自丹麥的男爵夫人，廿世紀初在非洲肯雅（時為英國殖民地）的歲月。Karen跟丈夫仳離，戀上烈福演的獵人Denys。Denys自由又自信、後來更學會飛行，與Karen過了一段難忘的日子。荷李活今天都不拍出《非洲》了——著名傳記改編，兩大明星主演。John Barry的音樂配上非洲自然美景，史詩式壯麗。它恢宏中見細膩——看過《非洲》會記得，一對主角旅居野外時，女的有次頭髮打結了，男的請纓幫忙，在河畔一邊為伊人洗髮，一邊念詩。

羅拔烈福與薛尼波勒，七十年代初還有齣叫《猛虎過山》（Jeremiah Johson）的，同樣真事改編，拍一個十九世紀隱居深山的美國人。烈福演本片不簡單，深入不毛之地，角色跟印第安族群結下不共戴天的仇怨，心力交瘁、歷盡悲苦。好笑的是，《猛虎過山》現在大概沒多少人看過，反而羅拔烈福戲裏的一個點頭微笑的zoom in畫面，很多年前被製成meme圖，比電影更家傳戶曉。

羅拔烈福當演員紅極一時，同時也當監製及導演，1980年首次導演的《普通人》，即拿下奧斯卡最佳影片獎。七十年代末，他又創立了Sundance電影節，對獨立電影的推動功不可沒。他演戲拍戲，幾十年來沒有間斷，一直到晚年。他最後擔演的戲，應該是2018年的《老人與槍》，也改編真人真事，講一個老劫匪無論如何都要再去打劫銀行。別開生面的暮年題材，烈福演來揮灑自如。今天回看，《老人》無意中成了他演戲生命的壓卷作，不錯。

而烈福的電影出道，最早要數到上世紀六十年代。他1960年第一齣演的《香餌釣情郎》（Tall Story）我沒看過，據說戲分很少。我們看過他幾年後與妮妲梨活合演的《飛女黛絲》（Inside Daisy Clover），他雖只是配角，金髮的斯文帥哥一出場，已經十分搶眼。羅拔烈福竄紅於荷李活另一個黃金時代，那年頭，彩色闊銀幕大行其道、影片的檢查制度進步了，「新荷李活」運動給電影帶來新氣象。烈福外形條件好、演技不錯，只找他演帥哥太浪費了，應讓他演新時代的類型片才划算。

這樣才有後來的經典，比如烈福早年與保羅紐曼兩齣西部及時代動作輕喜劇。一是1969年的《神槍手與智多星》（Butch Cassidy and the Sundance Kid），另一是1973年的《老千計狀元才》（The Sting）。兩齣戲，同樣由George Roy Hill執導。也算眾所周知了，烈福後來創辦的Sundance影展，正源自《神槍手》他角色的名字。

保羅紐曼比烈福年長十一歲，他樣子老成穩重，眼神睿智。沒辦法，烈福在他跟前只能當個黃毛「小子」。無論如何，兩個人加起來，就成了一對百看不厭的活寶、完美的bromance組合。

《神槍手》他們是對玩世不恭的劫匪，專劫火車與銀行。後段交代他們穿州過省的逃亡，取景的湖光山色奪目，西部的悍匪被電影大大的浪漫化了。Burt Bacharach的配樂非常經典，歌曲Raindrops Keep Fallin' on My Head正是來自本片的。《老千計》拍三十年代的江湖老千故事，從劇本、演出到美術及配樂皆完美。它的娛樂性一流，給新一代的觀眾去看，大概也會眉飛色舞。片中，角色萬眾一心，搞出史上最完美的雞棚，出發點在一個「義」字：要為亡友報仇雪恨。

《驚天大陰謀》演藝生命再上層樓

烈福七十年代也演過《大亨小傳》，演譯那個神秘的長島年輕富翁。不過令羅拔烈福的演藝生命再上層樓的，則莫過於是1976年較深邃嚴肅的驚慄片《驚天大陰謀》（All the President' Men）了。

《驚天》新鮮熱辣，把幾年前的「水門事件」拍成電影。1972年6月，民主黨在水門大樓的總部被幾個可疑人潛入。疑犯被警察逮捕，初以為是普通爆竊案。《華盛頓郵報》兩名年輕記者不斷追查，始發現裏頭有政治陰謀。《驚天大陰謀》公映時，影片的「結局」固然不是秘密了：水門事件兩年後即1974年8月，總統尼克遜引咎下台。

影片於是側重兩記者的調查經過。劇本根據兩名記者1974年出版的同名著作改編，再找來兩個大明星扮演他們：德斯汀荷夫曼演Carl Berstein，羅拔烈福演Bob Woodward。兩人雖然同屬一家報館，背景各異，Berstein的社會經驗更豐，更有交際手腕（尤其對女性），文字的功力似乎也較高；Woodward來報館才幾個月，他是高材生，處事較一板一眼，看來要再靈活變通一些。慶幸他有個神秘的線人叫「深喉」，調查遇到瓶頸可以找他問問。

《驚天》中，兩個主角還有點不打不相識的。Woodward先被委派調查水門大樓爆竊案，Berstein八卦，主動替他潤飾文稿，兩人才正式開始合作。《驚天》能夠拍出來，烈福功不可沒。戲是他的Wildwood公司出品，片首演職員資料他與導演柏古拉（Alan J. Pakula）齊名，這是一齣「烈福與柏古拉的電影」。《華盛頓郵報》不肯借地方，影片不惜工本，搭建三萬呎報館景，細節維肖維妙。

《驚天大陰謀》示範紀實劇情片如何聚焦，大部分時間只見兩名記者調查、訪問，他們不放過任何線索，有時死纏爛打、互扯貓尾、以退為進，用各種方式搗破不同的底線。尼克遜只出現在電視屏幕上，其他被調查的權貴看不見，潛入水門大樓的幾個疑犯很模糊，敘事的焦點倒落在有意當吹哨者的女性身上。面對男性的權力核心，她們當然懼怕，但「同流啞忍」與「揭示真相」二者，該如何取捨？

奧斯卡大概認定帥哥羅拔烈福是個花瓶？不是真正的演員？幾十年來，原來他只憑《老千計》提名過一次最佳男主角獎項。不可能吧？若有機會再看《驚天》，不妨留意48分鐘開始，他在報館的一個工作（聚精匯神講幾通電話）長鏡頭。怎能說他不是優秀演員？《驚天》的報社，兩個記者邁力調查報道，打字機打呀打呀打；執行編輯Ben（Jason Robards太好戲了）嚴格把關，要他們徹查信息的真偽。初初未知道，還以為老總怕事，刻意刁難下屬。

印刷媒體的黃金年代，新聞紙可以教日月換新天。《驚天》提醒我們：別小看文字、打字機的力量。影片首個畫面，打字機把1972年的日期打出來，特寫鏡頭貼近到，連紙張的纖維都一清二楚，打字的聲音，像鳴槍一樣響亮。《驚天大陰謀》公映後，美國有大量年輕人要效法德斯汀荷夫曼及羅拔烈福，他們報讀大學新聞系，立志要當新聞工作者。

余生也晚，無緣見證水門事件的時代，《驚天大陰謀》都是後來才看到的。我輩所認識的羅拔烈福，要到他中年以後了。

不算部部佳作 肯定沒有劣片

當年在電影院看過《通天神偷》（Sneakers）、《不道德的交易》（Indecent Proposal）、《捨不得你》（Up Close and Personal）、《情深說話未曾講》（The Horse Whisperer）及《諜戰》（Spy Game）等（《諜戰》以中國間諜為題，換作今天肯定不能公映）。那時候的烈福，年過半百，由帥哥變成帥佬，依然活躍影壇，亦有擔正的號召力。他繼續扮演悄郎君，與女主角談情說愛。他演的戲類型廣泛，雖然不算部部佳作，但裏頭肯定沒有劣片。

他也依舊當導演，有時只導不演，有時自導自演：《幕後謊言》（Quiz Show）極出色、《情深說話》不錯（烈福演情深款款牛仔），還有齣叫A River Runs Through it的，畢彼特出道作之一，台譯「大河戀」。印象中香港沒有公映？當年只憑影碟補回。2007年的《命運迷牆》（Lions for Lambs），由幾組人物（烈福自己演教授）提出對美國出兵阿富汗的辯證，是他後期最具野心之作。

總覺得羅拔烈福不屬於大城市的，屬於原野、大自然。他一生大部分時間定居猶他州，那裏有個叫Sundance的度假村，Sundance影展好像由那附近開始。若在天有靈，但願他找到同樣的一片樂土，既有自然美景也有電影。願先生安息。

家明按：烈福的老荷李活片，Netflix難得有他八十年代的《天賜奇才》，他演坎坷但樂觀的職業棒球手，是窩心好戲。另外還有他晚年與珍芳達再結片緣的《心靈的深夜對話》。要看《驚天大陰謀》則可訂閱Criterion Channel。亞馬遜的Prime video有更多烈福名片的，但似乎要翻牆才看到了。

文˙家明

編輯˙秦瑞錚

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞