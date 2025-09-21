以色列過去一年可謂在中東呼風喚雨，將敵人一一剷除，加沙戰爭逐一將哈馬斯高層暗殺，去年打擊黎巴嫩真主黨，今年又在美國協助下攻擊伊朗核設施、暗殺伊朗革命衛隊高層；較早時，更襲擊身處卡塔爾的哈馬斯談判代表。卡塔爾是美國盟友，亦正協調哈馬斯跟以色列的談判，以色列此舉廣受批評。

內塔尼亞胡在演說中承認，以色列目前正被孤立，「我們將日益需要適應具有自給自足的經濟體系」。 他提到，以色列軍工產業可能面對封鎖，以色列「必須成為雅典與超級斯巴達。別無選擇。至少在未來幾年，我們必須應對這些孤立我們的企圖。過往行之有效的方法，今後將不再奏效」。他強調，以色列要捍衛自己並知道何時襲擊我們的敵人。他承認這將影響以色列經濟，並稱要大幅削減官僚體制，即使這會遇上法律挑戰也在所不惜，因為「生命比法律更重要」。他強調：「我們沒有時間。我們必須非常迅速地行動，因為世界正以極快的速度在變動。我們需要更多的彈性。」

被誤解的斯巴達

斯巴達一直引起後世不少幻想。在流行文化的想像中，斯巴達人克苦簡樸、驍勇善戰。Frank Miller的漫畫及2006年的賣座電影《戰狼300》更將這個形象發揮得淋漓盡致。公元前480年波斯帝國進攻希臘，斯巴達跟雅典等城邦聯手抗敵，斯巴達國王列奧尼達一世（Leonidas I）率領約300精兵堅守要塞溫泉關，讓希臘有更多時間備戰，擊退來犯的波斯帝國，列奧尼達及全軍壯烈犧牲，更為人津津樂道。斯巴達後來跟奉行民主制的雅典爭奪希臘霸權，在公元前431年至404年展開漫長的伯羅奔尼撒戰爭，斯巴達最終勝出。不過，連年戰爭長期消耗財力與人口，斯巴達最終因為人口減少、內部僵化與無法適應轉變，在公元前371年被底比斯擊敗後漸走向衰亡。

西方自由主義傳統一向嚮往雅典文化，鄙視斯巴達；納粹德國積極利用斯巴達形象，宣稱其軍事教育與紀律可供借鑑。二戰期間，英國常被比擬為雅典。至於當代美國，右翼則把斯巴達視為仿效對象。支持擁槍者引用據稱是斯巴達國王面對波斯國王勸降時說的話「Molon Labe!」（「過來拿啊！」），作為反槍管口號。2021年，特朗普支持者衝擊國會山莊時，也有人以斯巴達戰士形象出現。當時，英國歷史學家Stephen Hodkinson撰寫了Spartans on the Capitol: Recent Far-Right Appropriations of Spartan Militarism in the USA and their Historical Roots（〈國會山莊上的斯巴達人：美國極右翼對斯巴達軍國主義的挪用及其歷史淵源〉），詳細分析了右翼誤解斯巴達的歷史背景。

以色列靠武力得以在中東屹立不倒，立國之初跟周遭阿拉伯國家爆發多場戰爭，其將士用命加上西方提供精良武器，或者的確令人聯想起斯巴達。惟跟不少西方民主國家一樣，以色列立國之初也視奉行民主制的雅典為楷模。以色列左翼一直視斯巴達為負面的標誌。今年7月逝世的以色列著名設計師及和平運動家David Tartakower，便曾形容以色列是「一個斯巴達式、極端正統派的民族主義國家」。

風向逆轉 從同情到詬病

2023年10月7日以色列遭哈馬斯恐襲後，以色列向加沙用兵，贏得不少同情，但近期風向逆轉，法國、英國等更預計會在9月22日的聯合國大會上承認巴勒斯坦國。風向逆轉是以色列在加沙的策略愈來愈惹人詬病，因為以軍不僅無法拯救人質，反而造成大批加沙平民傷亡，加沙更被炸成廢墟。就算一向支持以色列的美國，民意也出現根本變化。根據蓋洛普7月民調，僅32%美國受訪者支持以軍在加沙的軍事行動，為歷來最低。國會議員亦開始拋低必須支持以色列的包袱，MAGA派的眾議員Marjorie Taylor Greene 7月用上「種族滅絕」來形容以色列在加沙的行為。

美國當然不會一下子改變親以政策，白宮近日亦繼續放任以色列在中東的行動，也在聯合國安理會表決上力挺以色列。但以色列的國防極依賴美國，特朗普外交又最着重實際利益，以色列這樣四處燃火頭是否一直得到美國支持，頓成疑問。弄到今天這個田地，內塔尼亞胡的政策難辭其咎。但他當然不會自我檢討，他將責任推得一乾二淨之餘還裝成受害者，聲稱西歐國家對以色列不友善，是因為「無限制接納穆斯林移民」，讓這些群體左右政府決策。他還聲稱卡塔爾和中國等國大規模投資社交媒體影響輿論。總之，以色列遭孤立都是別人的錯。

斯巴達之喻在以色列國內引發強烈反應及嘲諷：反對派領袖Yair Lapid直言內塔尼亞胡瘋了。自給自足的經濟？以色列經濟自2023年加沙戰爭爆發以來受挫。2022年以色列經濟增長6.3%，2023年及2024年增長分別只有1%及1.3%。內塔尼亞胡的斯巴達之喻嚇怕投資者，以色列股市也隨即下挫。代表200家企業的Israel Business Forum更公開表態，「我們不是斯巴達」，並警告內塔尼亞胡的政策正把以色列推向政治、經濟與社會的深淵。以色列前外交官Alon Pinkas稱，過去100年有4個國家活像「自給自足的斯巴達」：納粹德國、實施種族隔離的南非、共產時代的阿爾巴尼亞，以及朝鮮，他反問以色列要成為這些國家嗎？

內塔尼亞胡事後急忙補鑊，稱以色列唯一可能面臨孤立的領域僅限於軍工產業。他重申對本國經濟「充滿信心」。

無論如何，這篇演說的一大信息，便是無論西方如何施壓，無論以色列企業、大學或文化藝術界如何遭杯葛，以色列都不會動搖，並且已準備好成為一個「自給自足的斯巴達」。可以預見，即使法國等在今周承認巴勒斯坦國，以色列仍不會停止在加沙的軍事行動，甚至還會加速吞併西岸土地。至於內部，政府則相信會加緊以國安之名打壓異見。以色列電影學院日前將最佳電影頒給講述巴人小孩的電影The Sea，引起以色列文化部炮轟，指電影醜化以軍，威脅取消明年頒獎禮的撥款。

內塔尼亞胡心中的斯巴達究竟是什麼？觀乎前文後理，他似乎響往斯巴達克苦尚武精神；或者他看中的是斯巴達在溫泉關以寡敵眾抗擊波斯帝國的故事。畢竟，他一直把伊朗視為宿敵。但溫泉關戰役中，斯巴達並非單獨迎戰，而是與雅典等城邦聯手。如今日益孤立的以色列真的能夠以一敵百？或者，他根本不關心以色列安危，最重要的還是他本人的政治生命。持續的戰爭已成為他迴避貪腐審訊的最佳藉口。他當天的演說特別強調「生命比法律重要」，要求靈活應對挑戰，所指的大概是司法機構放他一馬，讓他繼續領導以色列抗敵。

這也是斯巴達之喻最荒謬之處：斯巴達國王親身率軍衝鋒陷陣，而內塔尼亞胡只躲在官邸，把以色列士兵送上戰場，也不理人質安危。為了延續自己的政治生命，他不僅視巴人性命如草介，也置以色列的前途不顧。

文˙林康琪

編輯˙王翠麗

