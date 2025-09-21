還可如何述說加沙？聯合國大會明日召開，林康琪卻懷疑內塔尼亞胡看太多《戰狼300》，所以聲言要將以色列發展成「超級斯巴達」，實則他並不關心以色列安危，以持續的戰爭去迴避貪腐審訊。另邊廂，特朗普對大學的施壓仍在持續，並引發麥卡錫時代重臨的疑慮。麥卡錫時代是上世紀50年代，當時極右議員麥卡錫因恐共對左派人士發起連串逼害，至於今天常聽到的左右論述，背後倡導的社會改造論述已不再那麼簡明二分，而早前發生美國右翼KOL查理柯克被殺一案，於網上短短幾天裏引發連場罵戰，回頭細看才發現一堆迷因符號背後，實則意涵不明，也難言左右。

本周有超強颱風樺加沙殺到，特首於《施政報告》提到要大力發展AI，今期達人訪問了在AI防災上已做到很出色的企業家胡若菡，講解尖端技術和應用實况。毛升及亞然則撰文悼念歷史學家柯文，在家避風無事，可一起讀他主張的「人類中心觀」。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

