明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

{AI防災達人}胡若菡 AI預測氣候災損 精準到樓 籲政府拓科企合作 再思基建

【明報專訊】今夏的雨不僅打破紀錄，打在山體與樓宇間，也打在市民身上。近年香港頻遭暴雨與颱風侵襲，清楚提醒氣候風險早已不是「預警」概念，而是迫在眉睫的現實挑戰，衝擊着城市基建與日常秩序；值得警惕的是，氣候極端化的衝擊在未來或將成倍放大。作為應對之策，2025年施政報告提出要拓展人工智能在公務範疇的應用，特別點名公共部門：發展局需利用AI進行防水浸預警，環境與生態局要開發極端天氣的預報系統，保安局則要求強化火警偵測……施政要點於9月17日印上了綠色封面的報告書，然而在此之前，已有民營科技企業率先精進技術投入氣候防災。施政報告發布前一日，以「科研、人工智能與國際法如何應對氣候變化」為題研討會（The Impact of Scientific Research, Artificial Intelligence and International Law on Climate Change）在港島舉行。有機數科技（YoujiVest）行政總裁胡若菡於會上介紹公司在氣候風險分析方面的最新成果。記者搜尋資料發現，該公司近年屢獲本港及國際獎項，多次見諸媒體，顯示其技術與產品在災損預測與資產風險管理等層面已有具體成效，數年前便已嘗試回應「雨打在身上」的現實挑戰。

從金融到氣候風險預測

胡若菡最初以金融背景切入ESG（Environmental、Social、Governance的縮寫，構成企業可持續發展和社會責任的核心指標），多年於外資機構工作參與相關產品設計，親歷2012年前後歐洲在政府主導下將ESG制度化並內嵌金融體系，「當時歐洲已相當關注ESG，從平權、伊斯蘭金融（提出無利息、風險共擔與道德合規等概念）到反戰思潮與切爾諾貝爾核泄漏後的環境意識」。胡若菡自述，最初入行仍是負責傳統金融產品，隨後在金融科技公司深耕，「其實當基金經理這條路很容易，但我真正想做的，是一間以科技為核心的公司」。而將重心鎖定在氣候議題，她的初衷說來也很樸素：「不希望自己曾經去過的地方、所目睹的景觀，到下一個世代便不存在。」市面雖已有各類技術產品用來預測風險，但在氣候領域卻缺乏理想模型；既想運用最新技術，又意圖「處理人類面臨的最大的問題」，她走出原公司，2017年創立有機數科技。

梳理ESG發展的脈絡，彼時香港在內的大中華地區仍顯空缺。2020年起，香港的監管部門開始逐步推行氣候風險披露，試與國際趨勢接軌，她和團隊遂將研究焦點投入至ESG大範疇中日益迫切的氣候風險領域。颱風來襲、黑雨連場，看似短暫的極端天氣是一連複雜的體系，「碳排放控制温度升高，氣溫升高零點幾度，大氣洋流的活動頻次增加導致水蒸氣變化，隨之風暴頻繁，影響對流和雨勢，再導致洪水……」胡若菡解釋氣候變化有多重因素疊加造成。因此，金融市場需更新評估，思考當下資產能否承受未來的氣候風險——這便不只關乎市場回報，更牽涉城市基建與防災系統的可靠性，政府須再思公共建設，企業與保險公司則要更新風險模型……上述現實啟發胡若菡與團隊將金融科技等範疇的專業轉化，結合模型演算與數據分析運用至氣候風險管理與災損預測。

整合大數據 跨學科合作 細化氣象預報

這一轉向得益於2020年以來人工智能的飛躍——模型訓練與算力爆發，商用化加速。胡若菡指出：「原本只有天文台才能完成的高成本建模與大量算力模擬，如今我們這些科技企業也能以更低成本實現，讓防災工作做到更細緻、便民且定向。」

問到如何做到如此精確的預測，胡若菡解釋，有機數的模型並不單靠香港天文台，而是集合全球不同的資料來源——如美國 NASA、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、歐洲氣候實驗室，各地分散的氣象局對單次颱風強度的紀錄。上述數據再與某處地理位置、樓宇結構和材料結合評估，並考慮當地商業活動，便能推算哪些行業和資產在極端天氣下所受的影響及可能的損失。

她補充，人工智能令這種推算更快、更精細。例如颱風剛在海上生成時，系統就能模擬它接下來幾天的路徑和強度，並預測對不同地區資產的衝擊。「等於把傳統天文台的氣象預報商用化、細化。打風會影響到哪一區、哪幾座樓，我們都能結合建築結構，更準確地預判損失。」

「其實ESG和AI的交互應用一直在進行，我們科技企業的特點就是新技術一出，就立即嘗試運用到實際問題中。」AI調用大數據實現創新的背後，是氣象學、金融、農學、物理學等不同範疇知識的整合，胡若菡補充了一個跨學科轉化技術的例子——團隊引入紅外線日夜間燈光光譜估算水深，通過流體力學模擬水浸擴散。紅外線就像一副「熱感應眼鏡」，能分辨積水區域的溫差；夜間燈光則可把握到某片區域突然變暗，推算停電或被淹沒等狀况，再套入地形數據分析，便能預測、勾勒出氣候災害範圍與連鎖影響，比單一類型數據分析更立體、精細。

記者原以為這是有機數在本地化的應用，胡若菡卻篤定補充，他們的氣候風險建模早已走向全球。「在氣象這個領域，我們有信心做到全球領先。」她指出，團隊從大中華區起步，如今數據與模型已延伸至日本、美國等地。「全球任何一個地方，只要輸入地址，就能定位那棟樓、那個位置的歷史災害紀錄與風險。」

做防災判斷 政府數據共享、與科企對話有限

科技公司緊貼科研與開源社群，能第一時間測試新算法與算力資源。而問及香港政府對科技公司和AI相關的支持，胡若菡認為香港在算力儲備和基礎設施上走得相當快，數碼港與科學園在芯片和平台建設方面都給予不少支持。不過真正落到應用層面，仍有進一步結合的空間。「香港天文台已公開大量有效數據，如果能有其他部門公開的數據當然更好，例如一些城市運行、排水方面的數據」，她設想，若數據共享充分，有機數可憑細緻至街區層面的預報生成風險地圖供發展局、漁農署、水務署等部門使用，符合本地的應用場景。

結合矽谷等海外創科園區的經驗，胡若菡提出，除了基建與數據，政府要給予科技企業更多試驗的契機，如能建立合作則更好。她舉例，公司現在與海內外百多所大學、科研機構有合作，在颶風多發、山火等自然災害密集的美國對精準度要求很高，公司的方案給美國的大型金融機構提供了重要依據，數據精細度超過美國應急管理部門，因此政府部門以及科研機構會有意願引入科技企業的方案。2025年施政報告雖提出在防災領域引入AI且涉及多個公共部門，胡若菡認為政府與科技企業間的對話仍有限，眼下科技企業能落地的集中在商用化合作，如金融機構、企業和高校。

上述觀點亦體現在她參與的政策研究中。本年3月，港大經管學院發布《香港經濟政策綠皮書2025》，胡若菡與有機數參與撰寫了氣候風險對公共屋邨影響的章節。以廣福邨（低窪風險）、天恆邨（風暴潮） 和怡明邨（越堤浪）為例，測算預計到2100年，3個公共屋邨因海平面上升所遭受的資產損失將達45億元，而2050年，研究所選的24個公共屋邨因水浸造成的價值損失更可能增至當下的3倍。為妥善適應氣候變化，這份報告提出政府可以整合、公開數據用於氣候風險分析；同時要支援早期的氣候科技企業與適應技術應用，讓創新者能及時介入。更具突破性的建議是：政府不妨提供「競逐性資助」，在每次極端氣候事件中，根據事前或即時資訊，獎勵那些能做出最準確預測的產品。換言之，極端天氣不只是風雨成災的考驗，也可以成為推動技術更新的「實驗場」。在施政初期更早邀請科技企業參與，幫助基建層面的防災做判斷，這方面香港還可以做得更多。

AI助日常風險管理

AI在ESG領域的應用，早已不限於環境或氣候風險。有機數的系統也會檢測、標註企業的治理風險。胡若菡提到，早在瑞幸咖啡被證券監管部門調查、相關報告出爐之前，他們的AI模型就已將這家公司標為「高風險」，對財務造假迹象發出警示。她解釋， 這類演算並不依賴企業本身的披露，而是透過追溯主流新聞報道以及新聞源的可靠性，結合監管處罰信息及社交媒體上的公共討論，進一步抓取與比對數據。「除了財務造假，AI還能關注企業可能存在的貪腐問題、員工福利缺失等治理層面的風險。」科技企業不僅能開發技術，亦可在更廣領域承擔社會責任。

胡若菡也提到，科技與金融企業能為市民日常生活中的風險管理提供實際建議。她舉例，指數保險在海外乃至內地已是熱門，對於極端災害可針對具體氣候指標設計理賠方案，「例如，以風速為基準構建保險產品，遇上打風的士司機或漁民因無法開工，便可以申請理賠」。雖說有討論鼓勵推行，在香港沒有真正落地。作為同時提供科技與金融手段的企業，胡若菡建議應用這些工具在生活、生產等層面為頻遭氣候變化影響的群體提供支援。「在內地，部分應急管理部門逐步購買這些產品，定向支援特定領域。如果能在香港試點，也很有價值。」

文˙ 于惟嶼

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞